Saamelaismuseo Siidan uusi johtaja Taina Pieski vannoo elävän museon nimiin – saamelaiset eivät ole historiaa, vaan elävä kansa

Muutkin museot kuin vain saamelaismuseo Siida, ovat aktiivisia toimijoita seuraavat aikaansa ja tekevät työtä niiden asioiden eteen mitä varten kukin museo on perustettu? Niin meidänkin nimenomaan täytyy panostaa siihen, sanoo Taina Pieski

Saamelaismuseo Siida takoo remontin jälkeen uusia yleisöennätyksiä. Kesäaikana oli jopa tungosta näyttelyihin. Inarissa sijaitseva Siida on merkittävä saamelaiskulttuurin esittelijä, jossa käyvät niin ulkomaiset kuin kotimaisetkin matkailijat. Kävijöitä riittää.

Tuore museonjohtaja Taina Pieski liputtaa aktiivisen, elävän museon puolesta. Pieskin mukaan nyt jo voidaan ajatella, että Siida on jo elävä museo.

– Ainakin kiinnostus on suurta, mutta ehkä seuraava kehitysaskel on lisätä ja tehdä yhteistyötä saamelaisen yhteisön kanssa.

Siidaan tulee joka vuosi entistä enemmän ulkomaalaisia ihmisiä, jotka eivät välttämättä tiedä saamelaisuudesta mitään. Mitä heille kerrotaan?

– Saamelaiset eivät ole menneisyyttä, saamelaiset eivät ole historiaa. Kyseessä on elävä ja aktiivinen kansa. Toivon, että se on meidän viesti museovieraille, olivat he sitten suomalaisia, valtaväestöä tai ympäri maailmaa muualta tulleita, sanoo museonjohtaja Taina Pieski.

Avaa kuvien katselu Siidan uudistetun päänäyttelyn kulttuuriosio kertoo, miten historia, nykyaika ja tulevaisuus yhdistyvät muistamisen kautta saamelaisissa. Kulttuuriosion on käsikirjoittanut Oulun yliopiston saamelaiskulttuurin professori Veli-Pekka Lehtola. Kuva: Kirsti Länsman / Yle

Siidan näyttely on saamelaisten itsensä tekemä ja siinä kerrotaan saamelaisten oma tarina. Uusi näyttely on saamelaisia lähellä, jolloin se Pieskin mukaan puhuttelee parhaiten myös muitakin ihmisiä.

– Museon pitää seurata, mitä saamelaisyhteisössä tapahtuu, minkälaiset asiat puhuttavat ihmisiä saamelaisyhteisössä. Mielestäni museo voi osallistua aktiivisesti siihen keskusteluun, sanoo Pieski.

Taina Pieski Syntynyt Helsingissä, sukutaustaltaan Utsjoelta oleva ja saamelainen. Työskenteli liikenne- ja viestintäministeriön kansainvälisten asioiden johtajana ennen Utsjoen kunnanjohtajaksi tuloaan. Ministeriön työtä hän teki jonkin aikaa etänä asuen Utsjoella. Taina Pieski on opiskellut Jyväskylän yliopistossa pääaineenaan puheviestintä ja sivuaineina yhteiskuntapolitiikka, valtio-oppi, aikuiskasvatus ja tiedotusoppi. Avaa

Pieski aloitti Siidan johtajana elokuun alussa. Tehtävään hän siirtyi Utsjoen kunnanjohtajan paikalta. Pieski viihtyi Utsjoella, eikä työpaikan vaihtoon hänen mukaansa liity dramatiikkaa. Eteen tuli vain vielä mielenkiintoisempi työ museonjohtajana Saamelaismuseo Siidassa Inarissa.

– Erittäin hyvät ovat fiilikset ja tunnelmat tällä hetkellä. Olen tosi iloinen, että olen päässyt hienoon saamelaisten kansallismuseoon töihin. Suomessa on vain yksi saamelaismuseo ja se on Siida. ja siksi hain tätä paikkaa. Olen erittäin iloinen, että minut valittiin tehtävään.

Uudistettuun Siidaan saamelaisesineitä kansallismuseosta

Siidassa on takana isot uudistukset. Museon laajennus- ja perusparannustyöt alkoivat keväällä 2020. Museota piti laajentaa, jotta Siida voisi vastaanottaa Suomen kansallismuseon hallinnoiman saamelaiskokoelman. Kansallismuseo luovutti Siidalle 2 600 esinettä, joista osa on Suomen vanhimpia säilyneitä saamelaisesineitä.

Avaa kuvien katselu Museonjohtaja Taina Pieski tutkii Siidan päänäyttelyn isosta kuvasta kotipaikkansa sijaintia Dalvdaksen kylässä Tenon varressa. Kuva: Kirsti Länsman / Yle

Taina Pieski näkee, että Siidalla on paljon mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Hänen mielestään saamelaisesineiden repatriaation jatkaminen eli niiden saaminen takaisin saamelaisalueelle on tärkeää.

– Siida sai jokin aika sitten kansallismuseolta saamelaisten esineistöä, jota aikoinaan vietiin pois saamelaisalueelta. Museon kokoelma on siis yhä merkittävämpi, ja saamelaisten omaehtoinen kulttuurinsäilyttäminen yhä valtakunnallisesti tunnistetumpaa, listaa tuore museonjohtaja Taina Pieski innoissaan.

Saamelaismuseo Siidan kävijöistä puolet ulkomaisia Saamelaismuseo Siidalla menee hyvin. Museoissa käymisestä on tullut nuorillekin trendikäs harrastus. Jos vierailijoiden määrä pysyy suhteessa samana kuin viime vuoden lopulla, niin Siida pääsee reilusti uuteen ennätykseen tämän vuoden aikana. Edellinen ennätys on vuodelta 2019 hieman alle 64 000. Uudistettu Saamelaismuseo Siida otettiin käyttöön viime vuoden kesäkuussa. Sen jälkeen yli satatuhatta kävijää on nähnyt uuden näyttelyn. Kesällä Siidan parkkialue on ollut täynnä päivittäin. Viileä, vähän sateinenkin kesä on ollut omiaan museokäynneille. Kesä- ja heinäkuussa Siidassa kävi parisenkymmentä tuhatta vierasta. Tänä vuonna näyttelyvieraista vähän yli puolet on ollut ulkomaalaisia. Avaa

Ensimmäiset viikot uudessa työssä ovat olleet myös uuden museonjohtajan mielestä innostavat.

– No kyllä haaveilin sitä, että täällä riittää edelleen kävijöitä, niin saamelaisia kun sitten matkailijoita, valtaväestöä, jotta pystymme tekemään sitä työtä mikä on Siidan tehtävä. Meidän tehtävämme on vaalia ja ylläpitää saamelaiskulttuuria, Pieski sanoo.

Avaa kuvien katselu Koululaisryhmä Oulusta menossa tutkimaan Siidan uutta näyttelyä leirikoulumatkallaan Inarissa. Koululaiset ovatkin alkusyksystä vilkaasti liikkeellä Inarin suunnassa. Kuva: Kirsti Länsman / Yle

Taina Pieski pitää tärkeänä, että Siida tavoittelee myös niitä saamelaisia, jotka asuvat saamelaisalueen ulkopuolella. On yleisesti tiedossa, että Helsinki on Suomen suurin saamelaiskylä. Miten Siida tavoittaa myös nuoria saamelaisia, jotka opiskelevat, ovat töissä ja asuvat saamelaisalueen ulkopuolella?

– Minä toivon, että museo voisi olla vielä vahvemmin yhteisöllinen, kaikkien saamelaisten toimija. Silloin se tarkoittaa sitä, että museon täytyy olla entistä aktiivisempi.

Pieskin tavoitteena on rakentaa elävä museo Siidan seinien sisäpuolella. Hänen mielestään täytyy löytää lisää keinoja, miten puhutellaan kaikkia saamelaisia. Ne voivat olla tilaisuuksia, joissa jalkaudutaan koko saamelaisalueella ja myös sen ulkopuolelle, tai myös virtuaalisia ratkaisuja.