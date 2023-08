Terveyskeskusten karsiminen on nyt alkanut – asiantuntija povaa mielenilmausten tulvaa: ”Herättää varmasti valtavaa pettymystä”

Hyvinvointialueet tekevät nyt ensimmäisiä päätöksiä suljettavista terveyskeskuksista ja vuodeosastoista. Monet lakkautettavista palveluista sijaitsevat kunnissa, joista ei päässyt vaaleissa yhtään edustajaa aluevaltuustoon.

Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde lakkautti Vaalan vuodeosaston toukokuussa. Pohteen aluevaltuustossa ei ole yhtään edustajaa Vaalasta.

Pirkanmaan hyvinvointialue taas esittää Kuhmoisten ja Ikaalisten vuodeosastoja lakkautettaviksi jo ensi vuoden kesäkuussa. Kummastakaan kunnasta ei ole edustajaa Pirhan aluevaltuustossa.

Tampereen yliopiston kunta- ja aluejohtamisen yliopistonlehtori Anni Jäntti arvioi, että yksi sote-uudistuksen tavoitteista oli nimenomaan se, että hyvinvointialueet pystyvät niihin kipeisiin päätöksiin, joita aiemmassa kuntiin perustuvassa mallissa ei voitu tehdä.

Jäntti kutsuu terveyskeskusta suomalaisen kunnan pyhäksi lehmäksi.

– Sillä on valtavan suuri, osin myös symbolinen arvo kunnalle. Taustalla oleva hyvinvointivaltiokehitys on ohjannut ajatteluun, jossa omasta terveyskeskuksesta on tullut ikään kuin kunnan olemassaolon ja hengissä pysymisen kysymys, vaikka se onkin ollut vain yksi pieni osa kunnan laajaa toimintakenttää.

Jäntti arvioi, että pyhään lehmään koskeminen synnyttää vahvoja reaktioita kuntalaisissa.

– Tämä herättää aivan varmasti valtavaa tyytymättömyyttä ja pettymystä tätä mallia kohtaan.

Jäntti arvioi, että palveluiden karsiminen voi luoda vastakkainasettelua alueen eri kuntien ja asukkaiden välille. Hän uskoo, että suunnitellut palvelutason heikennykset voivat saada asukkaat toimimaan niiden säilymisen puolesta.

– Ihmettelisin, jos emme näe erilaisten adressien, mielipidekirjoitusten ja mielenosoitusten tulvaa.

Vaalan vuodeosasto suljettiin adressista huolimatta

Pohjois-Pohjanmaalla Vaala ei ole ainoa paikka, josta vuodeosasto häviää. Parhaillaan Pohde on lyömässä lukkoon päivämääriä, jolloin Taivalkosken, Iin ja Haapajärven vuodeosastot sulkeutuvat, kertoo sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto.

– On tavoitteena, että ne muutokset tehdään vielä tämän syksyn aikana. Yhteistoimintaneuvottelut ovat jo pitkällä.

Vuodeosastopaikkoja vähenee myös muista Pohjois-Pohjanmaan kunnista.

Avaa kuvien katselu Suunnitellut pohjoispohjanmaalaisten vuodeosastojen sulkemiset ja paikkojen karsimiset on tarkoitus saattaa päätökseen loppuvuoden aikana. Kuva: Paulus Markkula / Yle

Lisäksi myöhemmin syksyllä Pohde julkaisee esityksen siitä, mistä kunnista perinteinen terveyskeskus häviää ja muuttuu liikkuvaksi palveluksi. Digipalvelu on jo käytössä.

Palveluiden muutokset sisältyvät Pohteen aluevaltuuston viime lokakuussa hyväksymään järjestämissuunnitelmaan. Sen tavoitteena on uudistaa palveluja ja säästää rahaa.

Vaalan tavoin myöskään Iistä ei ole edustajaa aluevaltuustossa. Haapajärveläisiä aluevaltuutettuja on kaksi ja taivalkoskelaisia yksi, kun Oulusta heitä on 37.

Vaalan osastopaikkojen puolesta julkaistiin adressi, josta huolimatta osasto sulkeutui.

Pirkanmaalla Kuhmoisten ja Ikaalisten jälkeen seuraavaksi lakkautuslistalla on Ruoveden vuodeosaston sulkeminen joko vuoden 2025 tai 2026 aikana. Myöskään Ruovedeltä ei päässyt kukaan läpi aluevaaleissa.

Ensi vuosikymmenen puoleenväliin mennessä on tulossa lisää muun muassa terveyskeskuksia koskevia lakkautusuutisia, jotka nekin kohdistuvat paljolti kuntiin, joista on niukka tai olematon edustus valtuustossa.

Lain mukaan asukkaalla pitää olla vaikutuskeinoja

Nykyisessä mallissa yksittäisellä kunnalla ei automaattisesti ole edustajaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimesta päättävässä aluevaltuustossa. Valtuuston kokoonpano määräytyy vaalituloksen perusteella.

Kunta- ja aluejohtamisen yliopistonlehtori Anni Jäntti katsoo, että demokratian näkökulmasta tämä tarkoittaa ensi sijassa sitä, että aluevaltuutettujen pitää ymmärtää roolinsa koko alueen asukkaiden edustajina.

Avaa kuvien katselu Suomen historian ensimmäisten aluevaalien ääniä laskettiin Tampereen messu- ja urheilukeskuksessa 23.1.2022 Kuva: Antti Eintola / Yle

Toisaalta vaalit ovat vain yksi osa demokratiaa. Rinnalla on erilaisia osallistuvan demokratian keinoja, joilla asukkaat voivat vielä pyrkiä vaikuttamaan lopullisiin päätöksiin.

Uudessa mallissa lisääntyy todennäköisesti paine myös siihen, että kuntien poliittiset päättäjät ja viranhaltijajohto pyrkivät vaikuttamaan hyvinvointialueen päätöksentekoon.

Jäntti uskoo, että kuntapäättäjillä on vaikutusmahdollisuuksia.

– Niitä on varsinkin silloin, jos he pystyvät tuomaan esiin riittävän hyviä perusteluja sille, miksi esimerkiksi oman kunnan terveysasema pitäisikin säilyttää tai miksi siellä pitäisi olla tiettyjä palveluita.

Millaisia ajatuksia uutinen herätti? Voit keskustella aiheesta perjantai-iltaan kello 23:een asti.