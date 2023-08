Yle selvitti, miksi koko taloyhtiö meni konkurssiin kaupungin keskustassa – sijoittajat eivät pystyneet maksamaan vastikkeita

Varkauden koko taloyhtiön konkurssi johtui maksamattomista vastikkeista ja epäonnisista yrityskaupoista.

Yle selvitti, miksi kerrostalo joutui rahaongelmiin ja lopulta ajautui konkurssiin.

Konkurssiin mennyt kerrostalo sijaitsee teollisuuskaupungin ydinkeskustassa. Sen kiinteistöä hallinnoiva osakeyhtiö on perustettu vuonna 1972.

Iso liikekiinteistö oli vuosien ajan eri pankkien omistama. Sen omisti ensin Yhdyspankki, sen jälkeen Merita Kiinteistöt ja sitten Nordea.

Viimeisin pankki myi tilat vuonna 2007 yritykselle, joka teki bisnestä kiinteistöjen vuokraamisella. Yritys kuitenkin meni konkurssiin, ja entiset pankkitilat siirtyivät vuonna 2020 helsinkiläiselle asuntosijoitusyhtiölle.

Puolentoista vuoden kuluttua kaupasta entiset pankkitilat siirtyivät yksityisen sijoittajan omistukseen.

Toinen liiketila meni Savon koulutuskuntayhtymältä yksityiselle ostajalle.

Vastiketulot hyytyivät

Kahden liikekiinteistön uudet omistajat eivät maksaneet vastikkeita. Yle tavoitti pankin tilat ostaneen sijoittajan.

Kiinteistösijoittaja Timo Jauhola kiinnostui Kauppakatu 40:n liiketiloista, koska kohde vaikutti lupaavalta vuonna 2021.

– Siinä oli tulossa vuokralaisia pariinkin otteeseen. Tilanne vaikutti hirveän hyvältä, ja sittenhän se meni mönkään, Jauhola kertoo.

Jauholalla on 36 kiinteistöä eri puolilla Suomea. Varkaudessa hänellä on muitakin huoneistoja. Ne tosin ovat taloyhtiön hallinnassa, koska hän ei ole maksanut vastikkeita.

– Korona pilasi koko homman. Osa liikekiinteistöissä vuokralla olevista yrityksistä meni konkurssiin tai lopetti. Yli 20 huoneistosta hävisi vuokralaiset.

Jauholan myös muualla Suomessa olevia kiinteistöjä on taloyhtiöiden hallinnassa sen vuoksi, että maksut ovat rästissä.

– En tarkoituksella jätä maksamatta, mutta en vain pysty, yksinkertaisesti pysty.

Jauhola kertoo, että vastike oli 6 500 euroa kuukaudessa. Liikekiinteistön ostohintaa hän ei paljasta.

Sijoittaja aikoo myydä huoneistonsa

Timo Jauhola kertoo, että aikoo myydä muualla omistamansa huoneistot. Seitsemästä kaupat on jo sovittu.

– Halvalla joudun myymään. Ihmisten maksukyky on mennyt huonoksi, he eivät voi maksaa minulle enkä minä taloyhtiölle.

Jauholan mukaan ennen koronaa vuokratuotoilla sai maksettua kulut ja ostettua vielä lisää sijoituksia. Sijoittajaksi hän ei itseään tituleeraa vaan hän on ammatiltaan hauturi eli hautaustoimistoyrittäjä.

Jauhola ihmettelee, miksi Varkauden Kauppakadun kiinteistö on viety konkurssiin. Hän sanoi vastustavansa konkurssia.

– On väärin viedä näin suhteellisen nopealla aikataululla konkurssiin. Tilanne on ollut huono, mutta pankin tiloihin piti tulla kaksi uutta vuokralaista.

Osakasluettelosta käy ilmi, että liiketilojen lisäksi taloyhtiössä on 18 asuinhuoneistoa.

Taloyhtiö yritti pelastautua

Kun Jauhola ja toisen liikekiinteistön omistaja eivät maksaneet vastikkeita, taloyhtiö otti tilat haltuunsa.

Taloyhtiö yritti pelastaa taloutensa nostamalla vastikkeita, mutta se ei riittänyt.

Talosta huoneiston omistanut varkauden Teatterikerhon varapuheenjohtaja Tuomo Luostarinen kertoi Ylelle aiemmin, että hänen tietojensa mukaan myös muut osakkaat jättivät vastikkeet maksamatta, kun näkivät konkurssin olevan tulossa.

Teatterikerholla oli taloyhtiössä 54-neliöinen kaksio, josta se pyysi 350 euroa vuokraa, hoitovastike oli 270 euroa kuukaudessa.

Taloyhtiö asetettiin konkurssiin 11.8.2023 Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Nyt kiinteistö todennäköisesti huutokaupataan.

Osakkaat menettävät omistuksensa ja kotinsa. Jos asunto on ostettu lainalla, voi asunto mennä alta, mutta laina jäädä.

Varkaudessa muitakin taloyhtiöiden konkursseja

Varkaudessa vanhojen kerrostaloasuntojen hintataso on alhainen. Keskusta-alueella on ollut myynnissä esimerkiksi 34,5-neliöinen yksiö 2 500 eurolla. Yksiöiden hinnat liikkuvat muutamista tuhansista pariinkymmeneen tuhanteen. Noin 300 euroa on tyypillinen vuokra yksiöstä, joka on vanhassa kerrostalossa Varkaudessa.

Varkaudessa on muitakin taloyhtiöitä, jotka ovat tehneet konkurssin.

Warkauden Lehti kertoi viime lokakuussa, että Varkauden keskustassa meni aiemmin konkurssiin niin sanotun Pankkitalon kiinteistö. Pankkitalolle löytyi uusi omistaja.

Varkaudessa on myös rivitaloyhtiö, joka hakeutui konkurssiin. Taustalla oli se, että kiinteistölle olisi pitänyt ottaa remonttilainaa. Kiinteistön vakuusarvo ei kuitenkaan riittänyt lainan saamiseksi. Remonttien kasautuminen ja rahoitusongelmat aiheuttivat taloyhtiön konkurssin.

Ylen MOT:n ohjelmassa rivitalon asukas kertoi ostaneensa asunnon hintojen ollessa korkealla. Konkurssin tullessa asukas joutui muuttamaan pois kodista, josta oli vielä lainaa.

Ohjelma on julkaistu 14.2.2023.

Voit keskustella aiheesta 24.8.2023 kello 23.00 saakka.