Putin puolusteli Venäjän hyökkäyssotaa Brics-maiden huippukokouksessa, Kiina toivoo ryhmän nopeaa laajenemista

Venäjän presidentti Vladimir Putin puolusteli maansa Ukrainaan kohdistamaa hyökkäyssotaa kehittyvien talouksien Brics-ryhmän huippukokouksessa pitämässään puheessa.

Kokous on käynnissä Etelä-Afrikassa. Putin puhui Brics-maiden johtajille videoyhteyden välityksellä.

Hän toisti Kremlin narratiivin, jonka mukaan Venäjä olisi ollut pakotettu hyökkäämään Ukrainaan vastauksena Kiovan ja Washingtonin vihamielisille toimille.

Venäjä aloitti suurhyökkäyksen Ukrainaan helmikuussa 2022. Sitä ennen se oli liittänyt Krimin niemimaan laittomasti itseensä vuonna 2014.

– Toimiamme Ukrainassa sanelee yksi asia, lopettaa Donbasissa asuviin ihmisiin kohdistuva sota, jonka länsi satelliitteineen aloitti, Putin sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Hän viittasi itäiseen Ukrainaan, jossa Venäjän tukemat joukot ovat sotineet Ukrainan asevoimia vastaan vuodesta 2014.

Putin väitti, että joidenkin maiden halu säilyttää ylivaltansa maailmassa johti vakavaan kriisiin Ukrainassa.

Venäjä haluaa ”moninapaisen maailmanjärjestyksen”

Brics-ryhmään kuuluvat Brasilia, Venäjä, Intia, Kiina ja Etelä-Afrikka. Ryhmän jäsenet eivät ole tuominneet Venäjän hyökkäyssotaa.

Venäjä on toistuvasti kertonut olevansa valmis neuvottelemaan rauhasta ja 18 kuukautta kestäneen sodan lopettamisesta. Ehtona neuvottelujen aloittamiselle Venäjä on kuitenkin asettanut sen, että lännen on hyväksyttävä ”uudet realiteetit”, ja että Venäjän laittomasti itseensä liittämät alueet kuuluvat nyt Venäjälle.

Venäjä miehittää tällä hetkellä noin viidesosaa Ukrainasta.

Etelä-Afrikan presidentti Cyril Ramaphosa sanoi vastaukseksi Putinin puheelle, että Bricsin jäsenet tukevat pyrkimyksiä lopettaa konflikti.

Brics-ryhmän vahvistaminen on osa Venäjän tavoitetta heikentää Yhdysvaltojen valta-asemaa maailmanpolitiikassa. Putin kutsui tätä toimintaa puheessaan ”moninapaisen maailmanjärjestyksen” rakentamiseksi.

Vladimir Putin ei päässyt osallistumaan Brics-kokoukseen henkilökohtaisesti, koska Kansainvälinen sotarikostuomioistuin ICC antoi hänestä pidätysmääräyksen maaliskuussa. ICC syyttää Putinia sotarikoksista Ukrainassa.

Venäjä sanoi, että syytökset ovat törkeitä, eikä niillä ole laillista perustetta, koska Venäjä ei ole ICC:n jäsen.

Sen sijaan Etelä-Afrikka on ICC:n jäsen, joten se olisi joutunut pidättämään Putinin, jos hän olisi saapunut maahan.

Kiina haluaa Brics-ryhmän laajentuvan

Putinin lisäksi myös Kiinan presidentti Xi Jinping puhui keskiviikkona Etelä-Afrikan huippukokouksessa.

Puheessaan Xi peräänkuulutti Brics-ryhmän pikaista laajentamista, järjestön vaikutusvallan kasvattamiseksi.

– Meidän tulee sallia useampien maiden liittyminen Brics-perheeseen tullaksemme entistä viisaammiksi ja tehdäksemme maailman poliittisista voimasuhteista oikeudenmukaisemmat ja järkevämmät, Xi sanoi.

Brics-maista ainakin Intia on suhtautunut järjestön nopeaan laajenemiseen varauksella. Keskiviikkona Etelä-Afrikan ulkoministeri Naledi Pandor kuitenkin totesi, että Brics-maat ovat päässeet sopuun ryhmän laajenemista koskevista yksityiskohdista.

Brics-ryhmän maat muodostavat tällä hetkellä 40 prosenttia maailman väestöstä ja noin neljänneksen koko maailman taloudesta. Kiina on kuitenkin osoittanut huolta siitä, että Yhdysvallat ja useat Euroopan maat ovat ryhtyneet vähentämään riippuvuuttaan Kiinasta.

