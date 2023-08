Helsingissä haudattiin tänään toisen maailmansodan aikainen vainaja – vielä kadoksissa olevat sotavainajat voivat jäädä kateisiin lopullisesti

79 vuotta sitten jatkosodassa kuollut 24-vuotias tykkimies Orvo Karvinen haudattiin tänään Helsingin Hietaniemen sankarivainajien hautausmaalle.

Karvinen kaatui Viipurinlahdella sijaitsevassa Teikarsaaressa Suomen ja Neuvostoliiton taisteluissa heinäkuussa 1944, jatkosodan viimeisten kuukausien aikana.

Karvisen jäänteet löytyivät Teikarsaaressa tehdyissa maastoetsinnöissä jo pari vuotta sitten. Hän on yksi viimeisimpiä Venäjän puolelta löytyneitä sankarivainajia. On epävarmaa, löydetäänkö loppuja kadoksissa olevia suomalaisia sankarivainajia koskaan.

Avaa kuvien katselu Kaartin pataljoonan asettama varusmiesosasto ampui kunnianlaukaukset. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Etsintätoiminta loppui vuonna 2022, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Sitä ennen etsintätoimintaa vaikeutti parin vuoden ajan koronaviruksesta aiheutuneet rajoitukset.

Sankarivainajia on haudattu noin 1 600 Kentälle jääneitä suomalaisia sankarivainajia on löydetty Venäjältä noin 1 600 vuodesta 1992 lähtien. Heistä 424 on tunnistettu ja haudattu kotiseurakuntiensa sankarihautausmaille. Tunnistamattomaksi jääneet noin 850 sankarivainajaa on haudattu Lappeenrannan sankarihautausmaalle.

Suomalaiset ja venäläiset vapaaehtoiset ovat etsineet sankarivainajia ja vainajien jäännöksiä Venäjän puolelta jo 1990-luvun alusta alkaen. Alkuvuosina sotilaiden jäännöksiä löytyi runsaasti, mutta vuosien kuluessa uusien vainajien löytyminen on mennyt koko ajan vaikeammaksi.

Kaikkiaan talvi- ja jatkosodissa Venäjän puoleisille sota-alueille jäi noin 13 000 suomalaissotilasta. Vuosien aikana heitä on löydetty noin 1 600.

Kaikkia sotilaita ei kuitenkaan tulla ikinä löytämään. Huomattava osa sotilaista silpoutui tulituksissa niin pahasti, että löytäminen on käytännössä mahdotonta.

Toinen jatkuvasti löytämistä hankaloittava tekijä on aika. Toisen maailmansodan taisteluista on kulunut pian jo 80 vuotta. Sinä aikana taistelukenttien maasto on ehtinyt muuttua merkittävästi. Myös sotilaiden luut alkavat jo olla maatuneita tai vaikeasti havaittavia.

Tykkimies Karvinen voi siis hyvinkin olla viimeinen Suomen multiin haudattava sankarivainaja.