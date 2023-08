Tuli pääsi irti aution kerrostalon vanhassa teatterissa – Lahden Sokoksen asiakkaat evakuoitiin

Pelastuslaitos on sammuttanut Lahden keskustassa entisessä teatterissa syttyneen tulipalon. Tuli pääsi irti tyhjillään olevassa kerrostalokiinteistössä keskiviikkona kello 16:n jälkeen. Palo rajoittui alakerran entiseen teatteritilaan, mutta tuotti ympäristöön savua.

Esimerkiksi vieressä sijaitseva Lahden Sokoksen myymälä on illan kiinni savuhaittojen vuoksi.

Sokoksella työskentelevä työntekijä kertoo, että myymälä jouduttiin evakuoimaan eli tyhjentämään teatteripalosta kantautuneen savun vuoksi. Sokos on kiinni tämän illan.

Päivystävä palomestari Petteri Lehtinen vahvistaa, että osa Hämeenkadun ja Vesijärvenkadun risteyksen läheisistä rakennuksista on saanut häkähaittoja ja tiloja on tyhjennetty.

Henkilövahinkoja ei toistaiseksi ole todettu palosta tai sen aiheuttamasta savusta.

Kerrostalo kurjassa kunnossa

Palopaikan kerrostalokiinteistö sijaitsee Hämeenkadun ja Vesijärvenkadun risteyksessä. Se on tyhjillään ja kiinteistön tulevaisuuden käyttö on ollut auki. Paikalla olevaa kerrostaloa on suunniteltu purettavaksi ja kiinteistö on ollut myynnissä pitkään.

Palomestari Lehtinen muistaa kerrostalossa olleen aiemminkin pieniä tulipaloja.

– Muutama vuosi takaperin oli ongelmia, kun teatterin tiloihin oli tunkeutunut porukkaa. Pieniä paloja siellä on ollut, mutta en muista suurempia ongelmia, Lehtinen sanoo.