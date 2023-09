Yksi henkirikostutkinta on suuri poikkeus Suomen ja Venäjän yhteistyössä

Suomen ja Venäjän viranomaiset tekevät yhteistyötä kymmenen vuoden takaisen katoamistapauksen tutkinnassa.

Yle kertoi vuosi sitten, että Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa katkaisi maiden välisen oikeusapuyhteistyön.

Suomi ja Venäjä ovat kuitenkin yksissä tuumin tutkineet Kouvolassa vuonna 2013 kadonneen venäläisen Yulia Seredenkon epäiltyä henkirikosta, vaikka Venäjä on käynyt maaliskuusta 2022 lähtien hyökkäyssotaa Ukrainassa.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kimmo Huhta-aho keskusrikospoliisista (KRP) huomauttaa, että jutun tutkinta on alkanut jopa ennen vuonna 2014 tapahtunutta Krimin miehitystä Ukrainassa.

– Silloin kun on kyseessä oikeushyvä, ja se suurin, tärkein ja rakkain eli henki, niin tällaisissa asioissa maailmanpolitiikka saa vähän väistyä. Minä pienenä virkamiehenä ja tämän asian hoitajana ajattelen, ettei meidän tehtävämme ole ottaa kantaa maailmanpolitiikkaan. Niin on myös kollega vastapuolella [Venäjällä] ajatellut.

Huhta-ahon mukaan tärkeintä on saada omaisille vastauksia ja tapaus päätökseen.

– Molemmilla tahoilla on ylempää hyväksynnät, että näin voidaan toimia. Meillä on linjattu, että minulla on toimintamahdollisuus ja pelitila käydä dialogia naapurin kanssa näissä oloissa. Se on ehdoton edellytys.

Yllättävä katoaminen

Venäjän kansalainen Yulia Seredenko, 41, katosi täysin yllättäen. Viimeiset havainnot hänestä tehtiin 18. syyskuuta 2013 Kouvolassa.

Kaakkois-Suomen poliisi tutki tapausta ensin katoamisena, mutta alkoi pian epäillä henkirikosta. Epäilykset kohdistuivat naisen venäläiseen aviomieheen.

Ylen tietojen mukaan pariskunta oli muuttanut yhteisen lapsensa kanssa Suomeen pari vuotta aikaisemmin. Ennen katoamistaan Seredenko oli ilmoittanut haluavansa avioeron.

Poliisi otti vuonna 1972 syntyneen aviomiehen kiinni lokakuussa 2013. Kymenlaakson käräjäoikeus vangitsi hänet todennäköisin syin taposta epäiltynä.

41-vuotias Yulia Seredenko katosi vuonna 2013 Kouvolassa. Aluksi tapausta tutkittiin katoamisena, mutta myöhemmin poliisi alkoi epäillä henkirikosta. Tapausta on tutkittu sekä Suomessa että Venäjällä. Näin tapauksesta kerrottiin Poliisi-tv:ssä 3.10.2013.

Vangitsemisasiakirjoista käy ilmi epäillyn kertoma versio tapahtumien kulusta.

Miehen mukaan hänellä ja Seredenkolla oli tullut riitaa naisen asunnolla Kouvolan Mertakujalla 19. syyskuuta 2013, ja hän oli joutunut puolustautumaan vaimonsa hyökkäykseltä lyömällä tätä käsipainolla päähän.

Epäilty kertoi, että Seredenko oli jäänyt asuntoon hengissä ja hyvässä kunnossa. Mies kertoi palanneensa vielä illalla asunnon luokse ja nähneensä valojen palavan.

Hän arveli vaimonsa lähteneen Venäjälle tai piileskelevän Suomessa.

Käräjäoikeus vangitsi myös aviomiehen vuonna 1971 syntyneen ystävän syytä epäillä -perusteella. Myös hän on Venäjän kansalainen.

Molemmat vapautuivat parissa viikossa, koska näyttöä heitä vastaan ei ollut riittävästi.

”Poikkeuksellista ja harvinaista”

Kun Suomen poliisi haluaa kuulla tutkinnassaan Venäjällä olevaa henkilöä, Suomi lähettää oikeusapupyynnön Venäjälle. Samoin toimitaan myös vastavuoroisesti.

Ennen Ukrainassa käytävää sotaa Suomen ja Venäjän välillä on kulkenut vuosittain normaalisti noin 50 oikeusapupyyntöä.

EU:n oikeusministerit päättivät maaliskuussa 2022 yhteistyön keskeyttämisestä rikosasioissa Venäjän ja Valko-Venäjän kanssa. Käytännössä se tarkoittaa, että rikosoikeusapua annetaan vain poikkeustapauksissa.

Oikeusministeriön mukaan Suomesta ei ole toimitettu Venäjälle yhtään rikosasioiden todistelu- tai luovuttamispyyntöä hyökkäyssodan alkamisen jälkeen.

Avaa kuvien katselu Rikoskomisario Kimmo Huhta-aho keskusrikospoliisista toimii Yulia Seredenkon epäillyn henkirikoksen tutkinnanjohtajana Suomessa. Kuva: Janne Lindroos / Yle

KRP:n mukaan myöskään suoraan Suomen poliisilta ei ole hyökkäyssodan aikana lähtenyt oikeusapupyyntöjä Venäjälle.

Kouvolan tapaus on siis hyvin erikoislaatuinen.

– Poikkeuksellista ja harvinaista arvioisin tämän olevan. Uskon, että tärkeiden asioiden hoidon tulee jollain tavalla jatkua, jos intressi on riittävän iso, Kimmo Huhta-aho lausuu.

Hän sanoo, että tutkinnassa kaista on auki virallisille oikeusapumenettelyille, mikäli sellaisille on tarvetta.

Väitetty tunnustus johti pidätykseen

Seredenkon tapauksen tutkinta siirtyi keskusrikospoliisille vuonna 2015. Jossain vaiheessa myös Venäjän poliisi alkoi tutkia tapausta.

Vuoden 2021 lopulla venäläismediassa uutisoitiin tutkinnan saamasta käänteestä.

Venäjän poliisi pidätti uhrin entisen aviomiehen ja tämän ystävän Pietarin lähellä olevassa kylässä 26. joulukuuta 2021. Molemmat olivat olleet vangittuina asian vuoksi lokakuussa 2013 Suomessa.

Venäläismediat ovat kirjoittaneet, että entinen aviomies tunnusti ystävälleen surmanneensa Seredenkon hakkaamalla tätä käsipainolla päähän. Teon jälkeen hänen kerrotaan kuljettaneen ruumiin noin 20 kilometrin päähän ja upottaneen sen Kymijokeen.

Ystävä joutui pidätetyksi, koska ei ollut kertonut tunnustuksesta poliisille.

Venäläisviestimien mukaan henkirikoksesta epäilty ex-aviomies ei ole tunnustanut tekoa viranomaisille.

Tutkinnanjohtaja Huhta-aho ei halua ottaa kantaa venäläisten tiedotusvälineiden kertomuksiin.

– Tiedottaminen on hyvin erilaista naapurimaissa. Suomessa olemme hieman pidättyväisempiä. Tietyt tiedot täytyy pitää omissa käsissä.

Tutkinnan kannet kiinni?

Kimmo Huhta-ahon mukaan Yulia Seredenkon entistä aviomiestä vastaan on nostettu henkirikossyyte Venäjällä. Asian käsittely on yhä kesken.

– Edellisen kerran olen ollut yhteydessä Pietarissa olevaan päätutkijaan heinäkuussa. Venäjällä on intressi viedä prosessi loppuun ja meillä on tuettu sitä.

Ylen tiedon mukaan epäillyllä on edelleen asuinosoite Kouvolan seudulla.

Huhta-aho sanoo, että oikeusprosessi syytettyä vastaan on yhä kesken Venäjällä. Kun se aikanaan saadaan päätökseen, päättyy tapauksen tutkinta myös Suomessa.

Yulia Seredenko on edelleen kateissa. Vainajaa on etsitty vuosien aikana Kymijoesta muun muassa Myllykosken alueella.

Toimia uhrin löytämiseksi tehdään yhä.

– Ihan viime aikoihin asti olemme olleet aktiivisia. Lähdemme siitä, että jos vainaja on löydettävissä, teemme kaikkemme sen eteen, vaikka tapahtuneesta olisi 50 vuotta.