Wilma Murrolle MM-pronssia!

Wilma Murto on saavuttanut seiväshypyssä pronssia yleisurheilun MM-kisoissa Unkarin Budapestissa. Hallitseva Euroopan mestari varmisti ensimmäisen MM-mitalinsa tuloksella 480.

Murto ylitti korkeudet ensimmäisellään aina 485:een saakka. Hän pudotti kaikki kolme yritystään, eikä päässyt kamppailemaan kirkkaimmista mitaleista.

Nina Kennedy ja Katie Moon päättivät jakaa kultaisen mitalin. Kumpikin ylitti 490 kolmannellaan, mutta 495 oli liian kova molemmille.

Avaa kuvien katselu Murto oli tunteikkaana mitalin varmistuttua. Kuva: Lehtikuva

Avaa kuvien katselu Murrolle MM-mitali on uran ensimmäinen. Kuva: Lehtikuva

Murron kisan käännekohta oli korkeudessa 465. Murto oli hyvin lähellä pudotusta, mutta rima jäi väpättämään paikoilleen. Sen jälkeen hän keskusteli valmentaja Jarno Koivusen kanssa, muutti suorittamistaan ja ylitti korkeuden 475 ensimmäisellään.

Kahdeksan vuotta ilman MM-mitalia

Edellisen kerran suomalainen on juhlinut MM-mitalia vuonna 2015, kun Tero Pitkämäki kiskaisi keihäässä pronssille. Keihäänheiton ulkopuolisesta MM-mitalista on kulunut puolestaan 18 vuotta, sillä Tommi Evilä hyppäsi pituudessa pronssia Helsingissä vuonna 2005.

– Oli jo sitten aikakin. Ei ole ihan joka päivä tullut Suomeen. Hyvältä kuulostaa, valmentaja Koivunen totesi edellisestä MM-mitalista.

Koivunen kuvaili tunnelmiaan helpottuneiksi.

– Tiesin, että on hyvä mahdollisuus, jos on hyvä päivä. Kuten näki, kilpailu on tiukkaa, siinä oli moni samoilla senteillä. Piti saada puhdas rivi, se onnistui tänään.

Avaa kuvien katselu Murto kävi halaamassa valmentajaansa Jarno Koivusta mestaruuden varmistuttua. Kuva: Lehtikuva

”Voitto jäi ensi vuoteen”

Koivusen mukaan Murto vaihtoi kisassa seivästä voittoa silmällä pitäen.

– Ei päästy ihan mukaan tuohon viimeiseen seipääseen. Vaihdoimme sen sitä silmällä pitäen, että sillä haetaan voitto. Se jäi ehkä sitten ensi vuoteen.

Avaa kuvien katselu Murto nautti kilpailusta. Kuva: Lehtikuva

Murto oli ollut aiemmin MM-kisoissa parhaimmillaan kuudes (2022) ja Tokion olympialaisissa viides (2021).

– Matkan varrella on ollut arvokisakokemuksia. Hyviä ja huonoja. Ne vaan kasvattavat. Otetaan opiksi ja yritetään tehdä paremmin, niin vähitellen tulee varmuus.

Tänä kesänä Murron perustaso on ollut vahva, sillä hän on hypännyt viidessä eri kisassa vähintään 471. Unkarin MM-kilpailu oli puolestaan yhdeksäs kerta peräkkäin, kun Murto hyppää vähintään 461.

Juttu päivittyy.