Asiantuntija: Venäjän median uutisointi viitannee Prigožinin kuolemaan

Venäjän valtion median uutisointi nopea ja avoin uutisointi lento-onnettomuudesta ja mahdollisesta Wagner-pomo Jevgeni Prigožinin kohtalosta viittaa siihen, että Prigožinin olisi kuollut.

Näin arvioi Venäjä-asiantuntija, Tampereen yliopiston apulaisprofessori Rinna Kullaa A-studion haastattelussa keskiviikkona.

– Uutisoinnissa on mainittu, että Jevgeni Prigožinin oli matkustajalistalla, ja että turmassa kaikki olisivat kuolleet. Minusta tämä on hyvä ymmärtää suoranaisena kommunikaationa, että näin on luultavasti tapahtunut, Kullaa sanoi.

Avaa kuvien katselu Rinna Kullaa A-studion haastattelussa 23.8.2023. Kuva: Yle

Venäjän valtiollisen uutistoimisto Tassin mukaan koneessa oli seitsemän matkustajaa ja kolme miehistön jäsentä.

Kullaan mukaan kyse voi olla presidentti Vladimir Putinin kostosta.

– Luultavasti Prigožin oli lähtenyt sellaiselle tielle vallankaappausyrityksestään, mistä ei ollut paluuta takaisin.

Kullaa muistuttaa, että Prigožin on kuulunut Venäjän valtaeliittiin.

– Prigožin kuului tähän valtaeliittiin, ja nyt yksi heistä on mahdollisesti poistunut.