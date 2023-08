”Olin niin tiloissa” – liikuttunut Wilma Murto kertoo sekavista hetkistä MM-finaalissa

Yleisurheilun MM-kisat 19.8.–27.8. Ylen kanavilla. Katso kisojen aikataulu ja lähetystiedot tästä linkistä.

Wilma Murto saavutti uransa ensimmäisen MM-mitalinsa keskiviikkona Budapestissa. Mitali on Suomelle ensimmäinen MM-tasolla kahdeksaan vuoteen ja kaikkien aikojen ensimmäinen seiväs- tai korkeuskisassa.

– Aika monenlaisia tunteita. On sopiva bittersweet (suomeksi katkeransuloinen) tietyllä tavalla. Olen älyttömän tyytyväinen, että pääsen täältä mitali kaulassa kotiin, Murto sanoo Yle Urheilulle.

Murto sanoo tiedostaneensa jo ennen viimeistä hyppyä, että mitali oli tulossa. Hän kuitenkin keskittyi niin paljon viimeiseen yritykseen korkeudesta 485, että ehti jo harmitella sen pudottamista.

– Olin niin tiloissa, kun hyppäsin. Ensimmäinen ajatus oli harmitus, että 485 ei mennyt. Sitten katsoin taululle ja olin, että mitali. Tuli jälkikäteen se juhlan tuntu. Mitali tuntuu todella hyvältä, Murto sanoo.

Murto kävi kahden pudotuksen jälkeen keskustelua valmentajansa Jarno Koivusen kanssa, että hän jättäisi viimeisen yrityksen korkeuteen 490.

Murto ei ollut kuitenkaan tyytyväinen hyppyihinsä.

– Halusin siksi todennäköisemmän ylityksen 485 ja sitten 490, jos olisi niin käynyt.

Murto aloitti kilpailun vahvasti, sillä hän hyppäsi korkeuteen 480 asti puhtaalla sarjalla.

– Olen tyytyväinen, että ne menivät ensimmäisellä yli. Se on todella arvokasta. Toisaalta asennoidun aina niin, että jos ei mene ensimmäisellä, niin menee ylempää.

– Nälkä jäi. Koen, että kropassa on enemmänkin kuin 480, mutta tähän kyllä voi olla todella tyytyväinen.

Wilma Murron ja puolison herkkä hetki MM-pronssin jälkeen.

Millainen päivä on ylipäätään ollut. Puolisosi kertoi, että olet kisapäivinä kiukkuinen?

– Kun on kisapäivä, haluaisin, että kaikki menee niin kuin itse haluan. Jos ei mene, sitten rupeaa ottamaan aivoon, Murto naureskeli.

– Tämä päivä on ollut rento ja seesteinen. Ei tuo kisaa ennen oleva jännitys ole hirveän kivaa, mutta kuuluu lajiin. Hyvä päivä on ollut kaiken kaikkiaan.

Murto on aiemmin kertonut, että hän on joutunut opettelemaan kisajännityksensä hallitsemista.

– Onhan se ollut oppimatka. Koen, että fyysinen olotila ei ole parantunut pätkääkään, ennemminkin pahentunut pitkin matkaa, kun panokset ovat koventuneet.

– Olen oppinut sen, että tunne se vaan on, tunne ei pure. Antaa sen olla ja keskittyy siihen, mitä haluan tehdä.

Avaa kuvien katselu Murto tuuletteli mitalia stadionilla. Kuva: Lehtikuva

Euroopan mestaruuden sekä sisä- että ulkoradoilla voittanut Murto oli ollut aiemmin MM-kisoissa parhaimmillaan kuudes ja Tokion olympialaisissa viides.

Murto totesi, että mitalin merkityksen ymmärtämisessä menee vielä hetki.

– Viimeisestä kolmesta arvokisasta olen saanut kaikista mitalin. Ne ovat olleet asioita, että ehkä joskus. Nyt ne ovat tosiasioita.

– Kyllä tämä on iso asia, että pikkutytön haaveet tulevat yksi kerrallaan toteen. Seuraavaksi lähdetään kirkastamaan globaaleja mitaleita. Tämä on todella iso steppi sille matkalle.

Avaa kuvien katselu Paikalla oli paljon suomalaisia ja Wilma Murron läheisiä. Kuva: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Murto kiitteli läheisiään ja sitä, että kisojen tuloksista riippumatta hänen on aina hyvä mennä kotiin. Murto myös kiitteli paikalle saapunutta suomalaisyleisöä.

– Verryttelyn aikana muutama kilpailija tuli sanomaan, että sinulla on kotikisat täällä. Niin paljon oli suomalaisia. Se näkyi ja tuntui. Tuntui todella hienolta hypätä. On tämä aika siisti duuni, mikä minulla on.