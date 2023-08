MM-kisojen jättifloppi avasi Suomelle entistä herkullisemman mitalisauman – Silja Kososelta kovaa puhetta moukarifinaalista

Yleisurheilun MM-kisat 19.8.–27.8. Ylen kanavilla. Katso kisojen aikataulu ja lähetystiedot tästä linkistä.

Mistä puhutaan?

Wilma Murto taivutti keskiviikkona uransa ensimmäisen MM-mitalin Budapestissa. Mitali on Murrolle uran kolmas arvokisoissa, sillä hän oli aiemmin voittanut sekä sisä- että ulkoradoilla EM-kultaa.

– Kyllähän tämä oli jälleen kova suoritus Wilmalta. Vähän jatkoa sille, mitä häneltä on arvokisoissa nähty eli todella varmaa tekemistä, Ojaniemi sanoo.

– Tämä ei ollut sinänsä mikään yllätys, sillä odotettiin, että Wilma menee 480 ja jopa enemmän. Tänään ei mennyt enempää, mutta silti todella kova suoritus ja todella kovatasoinen kisa. Olisi vaatinut superhyppyä, jos olisi halunnut kultamitalista taistella.

Nina Kennedy ja Katie Moon jakoivat kultamitalin tuloksella 490. Tuloksen 480 hypännyt Murto ei pystynyt ylittämään omaa SE-korkeuttaan 485.

– Ei ollut ihan parhaita hyppyjä. Hänellä oli paljon parempia aiemmista korkeuksista.

Murron valmentaja Jarno Koivunen paljasti Ylelle, että Murto haki seiväsvalinnoillaan kultaista mitalia.

– He menivät varmaan vähän riskillä ja uskoivat, että on hyvä ratkaisu siinä kohtaa. Se olisi vaatinut paremman suorituksen. Hän ei saanut riittävän hyviä maastalähtöjä 485 hyppyihin ja ei päässyt seipään mukaan. Näki, että hyppy ei ollut rytmissään.

Avaa kuvien katselu Mitali oli Murrolle ensimmäinen MM-kisoissa. Kuva: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Mitali oli Suomelle ensimmäinen MM-tasolla kahdeksaan vuoteen. Suomi ei ollut myöskään aiemmin saavuttanut MM-mitalia seiväs- tai korkeushypyssä.

– Kyllähän tämä on todella iso asia. Nämä kisat ovat niin sanotusti pelastettu. Todella kova juttu Suomen yleisurheilulle.

Kuka yllätti?

Miesten 1 500 metrillä kamppailitiin loppumetreille saakka. Norjan supertähti ja yleisöä välieräjuoksussaan villinnyt Jakob Ingebrigtsen taipui yllättäen Iso-Britannian Josh Kerrille kiritaistossa. Britti pinkoi ajan 3.29,38 ja jätti norjalaisen 27 sadaosan päähän.

– Josh Kerr yllätti. Hän teki fiksusti, kun ei tuhlannut voimia kuin vasta silloin, kun piti tehdä ratkaisuja. Hän roikkui perässä ja iski oikeassa kohtaa.

Kerr sai tuulettaa maailmanmestaruutta Ingebrigtsenin edessä.

Ingebrigtsen oli sen sijaan poukkoillut, jäänyt hännille ja tehnyt sieltä todella rajun nousun keulaan. Ojaniemen mukaan on kuitenkin vaikea sanoa, olisiko norjalainen voinut voittaa toisenlaisella taktiikalla.

– Mahdollisesti. Loppusuoralla hänellä ei ollut kuitenkaan paukkuja. Sen näki jo suoran alussa, että katse oli epätoivoinen.

Kuka floppasi?

Moukarissa nähtiin hurja floppi, kun maailmantilaston ykkönen, Yhdysvaltain Brooke Andersen jäi karsintaan. Tällä kaudella 80,17 kiskaissut Andersen heitti vaatimattomasti 67,72.

– Se oli kaikista isoin floppi. Hän oli viime vuoden selvä maailmanmestari ja yksi kovimmista ennakkosuosikeista. 67 metriä on aikamoinen floppi.

Mitä seuraavaksi?

Andersenin puuttuminen parantaa Silja Kososen asemia torstai-illan finaaliin. Kosonen heitti karsinnassa 74,19 ja paransi kesäkuussa heittämäänsä ennätystään 41 sentillä.

Krista Tervon Suomen ennätys 74,40 jäi vain 19 sentin päähän. Se on vaarassa finaalissa.

– Pakkoa sanoa: Jos ei torstaina tule Suomen ennätystä, olen jo vähän pettynyt. Tuo oli jo niin lupaavaa toisella heitolla. Nyt on niin hyvät oltavat ja rinki todella hyvä, Kosonen sanoi Yle Urheilulle.

– Kunhan pääsen nukkumaan hyvin, syön hyvin ja palaudun, niin uskon, että olen kovassa kunnossa torstaina.

Ojaniemen mukaan Kososen esitys karsinnassa oli tutun kovaa suorittamista aiemmista kilpailuista.

– Näyttäisi ilahduttavasti, että hän on elämänsä kunnossa tällä hetkellä. Kovassa paikassa ensimmäinen heitto sektorista pihalle ja toisella oma ennätys. Kyllähän sekin kertoo, miten kova kilpailija Silja tällä hetkellä on.

Kososen kiskaisu oli karsinnan kolmanneksi paras noteeraus. Ykkönen oli ennätyksensä (77,10) kiskaissut Hanna Skydan, jonka tulostaso on vaihdellut seitsemänkympin molemmin puolin. Karsinnan kakkonen DeAnna Price (76,25) on Ojaniemen suosikki finaaliin.

– Katsotaan, pystyykö Skydan toistamaan tuon 77-metrisen finaalissa. Ei välttämättä ole ihan varmaa.

Avaa kuvien katselu Kosonen heitti ensimmäisellä ohi sektorista, mutta toisella yrityksellä tärähti. Kuva: Getty Images

Ojaniemen mukaan kokonaisuudessaan Kososen tilanne on yllättävän hyvä finaalissa. Kun Andersen putosi pois, vastustajat eivät ole mahdottomia.

– Mielestäni Siljalla on mitalisauma. Se ei tule helpolla ja vaatii varmasti sen, ettei taso nouse älyttömän kovaksi. Jos menee 76 nurkille, se voi olla vielä liian kova.

Avaa kuvien katselu Silja Kosonen voitti moukarin alle 23-vuotiaiden EM-kultaa Espoossa heinäkuussa. Kuva: Getty Images for European Athlet

Jos mitaliin vaaditaan 74,5-metrinen tai 75 metriä, Kososella on ehdottomasti mahdollisuudet mitaliin.

– Uskon, että Silja pystyy omalla nappiheitolla heittämään lähellä 75, jopa ylikin. Kun katsoo viime arvokisojen pronssimitalituloksia, ne ovat olleet järjestäen 74 ja 75-metrisiä.

20-vuotias Kosonen on heittänyt tällä kaudella vakuuttavan varmasti. Hän on jäänyt kisassa vain kerran alle 70 metrin. Muuten tulokset ovat olleet 72 ja 73 metrin molemmin puolin. Hän on saanut myös sarjoihinsa useita pitkiä heittoja.

Piikkiheitto on vielä odotuttanut itseään.

– Piikkiheittoa ei ole vieläkään tullut. Ei tuotakaan voi laskea piikkiheitoksi. Se menee samaan läjään, mitä hän on heittänyt.

Naisten moukarinheiton finaali kisataan torstaina klo 21.25 alkaen.

Torstain kisaohjelma ja suomalaiset

Wilma Murron palkintojenjako klo 18.50: Katso suorana tästä linkistä.

TV2 ja Yle Areena klo 7.55–10.45

TV2 ja Yle Areena 19.45–23.10

Yle Puhe klo 7.50–10.45, 19.50–23.05

klo 8.00 35 km kävely, miehet, finaali Aleksi Ojala, Veli-Matti Partanen

klo 8.00 35 km kävely, naiset, finaali

klo 20.00 5 000 m, miehet, alkuerät

klo 20.30 pituushyppy, miehet, finaali

klo 20.45 200 m, naiset, välierät

klo 21.20 200 m, miehet, välierät

klo 21.25 moukarinheitto, naiset, finaali Silja Kosonen

klo 21.50 800 m, miehet välierät

klo 22.25 100 m aj, naiset, finaali

klo 22.35 400 m, miehet, finaali

klo 22.50 400 m aj, naiset finaali