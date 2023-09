Tietty aihe kuumentaa tunteet yhdysvaltalaisessa perheessä – näin polarisaatio jakoi Granaden perheen

ATLANTA, GEORGIA. Atlantalaisessa Granaden perheessä käydään välillä kiivaita keskusteluja. Perhe on jakautunut kahtia, aivan kuten Yhdysvallat kaikkinensa.

Poliittinen polarisoituminen on erottanut demokraatit ja republikaanit pitkälti omiin kupliinsa. Kohtaamiset eri tavoin ajattelevien välillä ovat yhä harvinaisempia.

Puolueriidat ovat hajottaneet myös perheitä: esimerkiksi vuoden 2021 kongressihyökkäyksen jälkeen lapset ilmiantoivat poliisille vanhempiaan, jotka olivat osallistuneet hyökkäykseen.

Granaden perhe ei ole onneksi hajonnut, vaan erimielisyydet on käännetty vahvuudeksi. Perheen äidin Darlene Reaganin mukaan eriävät mielipiteet tuovat keskusteluun uusia näkökulmia.

Mutta miltä väittely näyttää käytännössä, ja mitä mieltä Granadet ovat esimerkiksi Suomen Nato-jäsenyydestä? Yle istui perheen kotisohvalle seuraamaan republikaanien ensimmäistä vaaliväittelyä perheen kanssa viime viikon keskiviikkona.

Ylemmän keskiluokan uusperhe

Granadet ovat melko tavallinen ylemmän keskiluokan etelävaltalainen perhe. Isä Jim Granade on hammaslääkäri ja äiti Darlene suuhygienisti. Aikuiset lapset James Granade ja Corrin Lemons opiskelevat yliopistossa.

Jamesin poikaystävä Harrison Noles opiskelee politologiaa, Corrinen poikaystävä Bryson Beck puolestaan tekee töitä isänsä kaapelointiyritykselle.

Puoluekannat jakaantuvat perheen sisällä presidentti Donald Trumpin tukijasta tosidemokraatteihin. Alla olevasta kuvasta näet, kuka kukin on ja mitä poliittista siipeä he edustavat.

Avaa kuvien katselu Kuva: Ilkka Kemppinen / Yle

Kokosimme tähän juttuun neljä kiinnostavinta hetkeä perheen illan aikana käymistä keskusteluista. Näet ne alla olevilta videoilta.

Ongelma ylitse muiden: Trump

Republikaanien ensimmäiseen vaaliväittelyyn Fox-kanavalla osallistui kahdeksan puolueen presidenttiehdokkuutta tavoittelevaa ehdokasta. Väittelystä tosin puuttui merkittävä hahmo, nimittäin entinen presidentti Donald Trump. Hän päätti jättää väittelyn välin, vaikka ehdokuutta tavoitteleekin.

Trump ei siis ollut lavalla, mutta muut presidenttiehdokkuutta tavoittelevat republikaanit puhuivat hänestä paljon.

Ja niin hänestä puhuivat myös Granadet kotisohvallaan. Alla oleva video näyttää, miten Trumpin tukija Bryson Beck selittää muille, miksi hän tukee yhä Trumpia. Beck uskoo valtapuolue demokraattien käyttävän vilpillisiä keinoja pysyäkseen vallassa.

Suomen ei ehkä pitäisi olla Natossa

Yhdysvalloissa on sentään yksi asia, joka yhdistää republikaaneja ja demokraatteja yhä. Se on ulkopolitiikka. Myös Granaden perheen olohuoneessa kaikki ovat samaa mieltä siitä, että Kiina on Yhdysvalloille ongelma.

Mutta kun väittely kääntyy Ukrainaan, löytyy särö. Tällä videolla perhe keskustelee siitä, pitäisikö Yhdysvaltain tukea Ukrainaa - ja vähän siitäkin, oliko järkeä hyväksyä Suomi Natoon.

Hillary Clinton vastaan Donald Trump: kumpi on syyllinen

Trumpia vastaan nostettiin hiljan jälleen uudet syytteet, ja tällä kertaa Granaden perheen kotikaupungissa Atlantassa. Trumpia syytetään yrityksestä väärentää Georgian vaalitulos.

Bryson Beckin mukaan kyse on demokraattien yrityksestä voittaa seuraavat vaalit. Tähän demokraateilla James Granadella ja Harrison Nelsonilla on paljon sanottavaa.

Miten käy republikaanien, jos naiset kaikkoavat?

Republikaanit ovat tehneet lukuisia lakimuutoksia viime vuosina naisten oikeuksien rajoittamiseksi, ja se on saanut Yhdysvaltain naiset liikkeelle. Republikaanien huono menestys viime vuoden välivaaleissa johtui osittain siitä, että naiset äänestivät entistä enemmän demokraatteja.

Presidentti ei voi Yhdysvalloissa puuttua raskaudenkeskeytyksiin liittyviin lakeihin. Silti abortti on yhä kestoaihe republikaanien vaaliväittelyssä, niin Granadejen seuraamassa esivaaliväittelyssäkin viime viikon keskiviikkona.

Viimeisellä videolla Darlene Reagan ja Corrin Lemons kertovat, mitä mieltä he ovat aborttioikeudesta.

Kuvaus: Jouni Soikkeli. Leikkaus: Jouni Soikkeli, Kari Nihti