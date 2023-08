Kauppakeskuksen autohalliin tulvi metrin syvyydeltä vettä Kotkassa – tältä kahden miljoonan litran pois pumppaaminen näyttää

Kotkassa satoi ja ukkosti torstain vastaisena yönä rankasti. Rankkasateen jäljiltä esimerkiksi keskustassa sijaitsevan kauppakeskus Pasaatin parkkihalli tulvii.

Palomestari Petteri Markkanen arvioi, että hallin lattialla oli pahimmillaan vettä metrin verran.

– Yhteensä vettä oli valunut autohalliin varmaan pari miljoonaa litraa. Nässä tiloissa tämä on ennätysmäärä. Olemme pumppailleet sitä pois sieltä koko yön, nyt aamuseitsemän jälkeen tilanne alkaa näyttää ihan hyvältä.

Avaa kuvien katselu Vettä pumpattiin ulos kadulle. Kuva: Maija Tuunila / Yle

Halliin on jäänyt mottiin runsaasti autoja, jotka eivät juuri nyt pääse ulos. Markkasen mukaan esimerkiksi sähköautojen siirtämiseen tarvitaan oletettavasti erityisapuja.

Hallin sähköt eivät hänen mukaansa aiheuta vaaraa.

– Hälytimme sähkölaitoksen paikalle muuntamotiloihin. Pumppaamme niitäkin tyhjäksi vedestä.

Avaa kuvien katselu Autot ovat motissa syvän veden takia autohallissa. Myös pelastuslaitoksen työ vaatii tilaa. Kuva: Maija Tuunila / Yle

Kaikkiaan yöllinen rankkasade piti pelastuslaitoksen kiireisenä. Pumppaustehtäviä oli kymmenkunta, minkä lisäksi automaattihälytykset pitivät yksiköt liikkeellä läpi yön.

Markkanen kertoo, että rankkasateet ja niiden aiheuttamat kellaritulvat eivät ole harvinaisia.

– Näitä on joka vuosi. Veikkaan, että ilmastonmuutoksen myötä nämä tulevat jatkossa lisääntymään.

Tulvivaa vettä on pumpattu yön aikana myös ainakin Kymenlaakson keskussairaalasta ja Seurahuoneelta.

Pasaatin kellarissa vesivahinkoja sekä rakenteille että irtaimistolle

Kauppakeskusjohtaja Sari Puhilas kertoo, että tulvan vaikutusten ja vahinkojen selvittely on vielä kesken.

– Akuutisti tämä vaikuttaa tavarantoimitukseen. Vahinkoja on tullut: sekä rakenteita että irtaimistoa on kastunut. Tarkempi selvitys vakuutusyhtiön kanssa vie varmasti hetken.

Avaa kuvien katselu Autohalli saadaan vedestä tyhjäksi aamupäivän aikana. Kuva: Maija Tuunila / Yle

Torstaiöinen tulva ei ollut Pasaatin tiloissa ensimmänen laatuaan. Puhilaan mukaan yleensä vettä pääsee halliin suurten lastausovien avaamisen yhteydessä. Nyt ovet olivat kuitenkin suljettuina.

– Vettä on ollut niin paljon, että valtava paine on työntänyt sitä oven raoista sisään. Ymmärtääkseni vettä on tullut halliin myös muualta kuin kadulta.

Yön tapahtumien yksityiskohdat eivät olleet Puhilaan tiedossa vielä ennen aamukahdeksaa.

Rajuimmillaan yli 20 milliä tunnissa – salamoita yön aikana jopa satakunta

Ilmatieteenlaitoksen päivystävä meteorologi Jani Parviainen kertoo, että ukkoskuuron ydin osui Kotkan ylle. Hän arvioi tutkakuvien perusteella sateen intensiteetin olleen rajuimmillaan yli 20 milliä tunnissa.

– Erityisen rankkaa tutkakaikua näkyy olleen kahden aikaan yöllä, Parviainen tulkitsee.

Salamointikin oli runsasta. Karttojen perusteella aamukolmesta eteenpäin Kymenlaakson alueella on räiskynyt yhdeksän maasalamaa ja 31 pilvisalamaa.

– Tuossa vaiheessahan pahin kuuro on jo mennyt alueen ohi. Oletettavasti koko yön aikana on tullut kaikkiaan satakunta pilvisalamaa, arvioi Parviainen.

Kotkan edustalla olevan saaren Rankin havaintoaseman kuurot kuitenkin kiersivät: sademittariin kertyi vettä vain 1,5 milliä.

Parviaisen mukaan parinkymmenen millin sadelukemat eivät ole mitenkään tavattomia. Esimerkiksi Pohjanmaan maakunnissa on samaan aikaan satanut 23 milliä tunnissa.

– Joka kesä näitä rankkoja kuuroja jonnekin osuu. Kyllä tällainenkin määrä saa kadut tulvimaan, Parviainen sanoo.

Parviainen kertoo, että tällekin päivälle on luvattu ukkosta ja rankkoja sadekuuroja.