Tämän tiedämme nyt Wagner-johtaja Prigožinin hengen vieneestä lento-onnettomuudesta

Yksityiskone syöksyi maahan keskiviikkona matkalla Moskovasta Pietariin. Venäjän media kertoi Jevgeni Prigožinin nimen olleen matkustajalistalla.

Myöhemmin Venäjän ilmailuviranomaiset sanoivat, että tieto pitää paikkansa. Myös Wagner vahvistaa Prigožinin kuoleman Telegram-kanavallaan.

Matkustajaluettelon mukaan koneessa oli myös Wagnerin kakkosmies Dimitri Utkin.

Venäläinen uutistoimisto Tass kertoi koneen syttyneen tuleen maahan pudottuaan. RIA Novostin mukaan kahdeksan ihmisen ruumiit löydettiin heti turman jälkeen.

Maahan syöksynyt kone oli Wagnerin johtajan yksityinen lentokone.

Epäilyjä koneen alasampumisesta

Wagner esitti heti putoamisen jälkeen epäilyn, että kone olisi ammuttu alas. Esimerkiksi Wagneriin liitetty Telegram-kanava kertoi Tverin ilmapuolustuksen ampuneen koneen alas. Kone oli ollut ilmassa alle puoli tuntia.

Tietoa alasampumisesta ei ole varmistettu, mutta esimerkiksi Ukrainan sotaa tarkasti seuraava yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi, että kyse oli lähes varmasti Venäjän presidentin Vladimir Putinin maan asevoimilta tilaamasta kostosta.

Avaa kuvien katselu Telegramissa keskiviikkona julkaistu kuva turmapaikalta. Kuva: Telegram / @grey_zone / AFP

ISW tekee katsauksessaan melko pitkälle meneviä johtopäätöksiä ja arvioi muun muassa, että asevoimat eivät olisi toimineet ilman Putinilta tullutta käskyä.

ISW toteaa pitävänsä Putinia salamurhan tilaajana kunnes toisin todistetaan.

Prigožinin kohtalo epävarma kesäkuisen kaappausyrityksen jälkeen

Ylen Moskovan kirjeenvaihtaja Heikki Heiskanen kirjoittaa analyysissaan, että koneen alassyöksy synnyttää väistämättä epäilyn Putinin kostosta.

Jevgeni Prigožin käynnisti juhannuksena aseellisen kapinan Putinia ja Venäjän sotilasjohtoa vastaan. Kapina sai Kremlin näyttämään heikolta, kun Prigožinin joukot ottivat haltuunsa tärkeän Donin Rostovin miljoonakaupungin ja etenivät nopeasti kohti Moskovaa, Heiskanen arvioi.

Kapina purkautui kuitenkin nopeasti Valko-Venäjän johtajan Aljaksandr Lukašenkan välittämällä sopimuksella.

Valko-Venäjälle karkotettu Prigožin esiintyi kapinan jälkeen useaan otteeseen videoilla ja kävi myös Venäjällä, mutta hänen asemaansa pidettiin hyvin epävarmana kapinan takia.

Tässä jutussa kerrotaan Leningradissa vuonna 1961 syntyneen Jevgeni Prigožinin vaiheikkaasta elämästä ennen kesäkuun kapinayritystä.

Venäjän ilmailuviranomainen sanoo tutkivansa turman syytä

Ilmailuviranomainen Rosaviatsija sanoo perustaneensa erityisen komission tutkimaan turman syytä, kertoo uutistoimisto AFP.