Putinin piti osoittaa valtaansa tappamalla Prigožin, arvioi suomalaistutkija Ylelle

Ylen aamussa vierailleet tutkijat arvioivat, että kynnys kapinointiin Putinia vastaan on nyt noussut. Jos tulossa on uusi kapina, se täytyy järjestää hyvin ja viedä loppuun.

Wagner-johtaja Jevgeni Prigožinin kuolema lentoturmassa on herättänyt epäilyjä Kremlin kostosta. Prigožin kapinoi joukkoineen Venäjän asevoimia vastaan kesäkuussa.

Ulkopoliittisen instituutin (UPI) tutkija Jyri Lavikainen ei säästellyt sanojaan vieraillessaan Ylen aamussa torstaina.

– Prigožinin päivät olivat jo luetut siinä vaiheessa, kun hän lähti kapinahankkeeseen Putinia vastaan. Kyse oli ainoastaan siitä, milloin kosto tulee. Uskoisin, että tässä on taustalla se, ettei Prigožin ollut normaali kapinallinen eikä normaali petturi eikä tämä ollut normaali tilanne. Siksi Putinin piti osoittaa valtansa tappamalla hänet mahdollisimman nopeasti, ja nyt oli sopiva hetki, Lavikainen sanoi.

Myös Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija, sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö esitti epäilynsä siitä, että Prigožin olisi murhattu.

– Tässä vaiheessa tietysti spekuloidaan, mitä on tapahtunut, koska tietoa ei ole. Yksi asia on kuitenkin varma eli se, että kynnys tulevan kapinan tekemiseen on kasvanut. Jos kapinan aloittaa, kynnys sen viimeistelemiseen on laskenut. Eli jos kapinan aloittaa, se on pakko viedä loppuun asti, Käihkö sanoi.

”Putinin perusongelma pysyy”

Lavikaisen mukaan tilanne ei ratkaise Putinin perusongelmaa.

– Silloin kun Prigožinin kapina oli käynnissä, Venäjän hallinto ei oma-aloitteisesti alkanut toimiin sitä vastaan, vaan siellä odotettiin käskyä ylhäältä. Silloin Putin itse oli hetken aikaan jopa hieman suojaton.

Lavikainen arvioi, että jos Venäjällä nähdään uusi kapina, sen onnistuminen riippuu siitä, miten hyvin se on järjestetty.

– Prigožinin kapina ei ollut kovin hyvin järjestetty, Lavikainen totesi.

Käihkö puolestaan sanoi, että neuvotteluratkaisu ei ole enää vaihtoehto seuraavalle kapinoitsijalle.

– Prigožin on pois päiviltä sopimuksesta huolimatta.