Aleksi Haapasaari, 21, käytti satoja tunteja ensimmäiseen Nissaniinsa ennen yhden illan ilkivaltaa – lohduton näky parkkipaikalla

Peilit hakattu irti. Kaiuttimet hajotettu. Radio viety. Bensatankin luukku väännetty irti ruuvimeisselillä ja bensa varastettu. Ikkuna rikottu.

Näky Lempäälän parkkipaikalla ei unohdu 21-vuotiaalta Aleksi Haapasaarelta. Hän oli käyttänyt satoja, ellei tuhansia työtunteja, ensimmäisen autonsa korjaukseen.

Avaa kuvien katselu Sininen Nissan Almera hajosi ensin kolarissa ja sitten se hajotettiin parkkipaikalla. Halvassa autossa ei ollut ilkivaltavakuutusta. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

Yhdessä illassa kaikki työtunnit oli pyyhitty pois. Joku tai jotkut olivat käyneet hajottamassa auton.

– Kun sain kaverilta viestin, mitä Nissanille on tehty, melkein puhelin tipahti.

Järkytys oli suuri, kun parkkipaikalla odotti runnottu Nissan Almera. Aleksi Haapasaari keräili maasta korkkeja, jotka oli irrotettu jäähdysneste- ja öljysäiliöistä.

Hän leikkasi raivoissaan ja surullisena ilmastointiteipistä rikottuun ikkunaan tekstin: Mä löydän sut!

Avaa kuvien katselu Aleksi Haapasaari teki rikosilmoituksen ja on kysynyt kaupoista valvontakamerakuvia. Hän toivoo rikoksen selviävän. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

Vain pieni osa rikoksista selviää

Vahingonteot ovat valitettavan yleisiä. Tieto selviää Ylen Poliisihallitukselta pyytämistä tilastoista. Viime vuonna poliisille tehtiin Suomessa 24 688 ilmoitusta vahingonteosta, ilkivallasta tai törkeästä vahingonteosta.

Vain 4 976 näistä tapauksista selvisi. Neljä viidestä ei selvinnyt.

Vahingonteot tehdään usein syrjäisellä paikalla ja niiden selvittäminen on vaikeaa, ellei silminnäkijöitä ole.

Yle on nähnyt Aleksi Haapasaaren autosta tehdyn rikosilmoituksen. Haapasaari on käynyt kysymässä itsekin läheisestä ostoskeskuksesta valvontakamerakuvia poliisin avuksi.

Epäreiluuden tunnetta se ei vienyt.

Toisen romu on toisen aarre

Vuosimallin 1998 Nissan Almera saattoi jollekulle näyttää hylätyltä vanhalta autolta, mutta Aleksi Haapasaarelle se oli kaikkea muuta. Hän oli tottunut lapsesta asti siihen, ettei raha kasva puussa.

350 eurolla ostettu Nissan oli aarre. Haapasaari laittoi sitä ulkona räntäsateessa vaivaa säästämättä.

– Se oli ensimmäinen autoni ja merkityksellinen.

Hän tunsi Nissanin kuin omat taskunsa, poisti ruosteen huolellisesti kohta kohdalta ja vaihtoi osia opiskelijan pienellä budjetilla. Autoalaa opiskeleva nuori mies oppi samalla paljon autoista.

Avaa kuvien katselu Hajottajat olisivat päässeet rikotusta ikkunasta avaamaan bensatankin, mutta he päättivät rikkoa bensaluukun, Aleksi Haapasaari harmittelee. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

Yhtenä pääsiäisenä yksi Nissanin osa oli hiottu niin puhtaaksi, ettei äiti hennonut mainita, vaikka se oli ruokapöydässä.

Ensin kolari, sitten tuhoaja

Auto valmistui juuri, kun Aleksi Haapasaari sai ajokortin.

– Ehdin ajella sillä iloisena vajaan vuoden.

Kaksi vuotta sitten Audi-kuski tuli kolmion takaa suoraan päin. Toisen henkilön ajoneuvovakuutus korvasi lähes 900 euroa, selviää Ylen näkemästä vakuutuspäätöksestä.

Haapasaari päätti yrittää laittaa Nissanin vielä kuntoon. Autoalan insinööriopinnot Tampereen ammattikorkeassa toivat uutta kipinää korjaukseen.

– Kaikkea se tunnearvo saa tekemään.

Kunnostus sujui hyvin niin kauan kuin Haapasaari sai pitää autoa työpaikan parkkipaikalla. Hän osti toisen Nissanin 200 eurolla varaosa-autoksi.

Sitten työpaikka muutti. Haapasaari siirsi Nissanin ja varaosa-auton hetkeksi kauppakeskuksen parkkipaikalle odottamaan, että autot voidaan siirtää.

Haapasaari kävi joka päivä katsomassa, että autot ovat kunnossa. Yhtenä iltana ne eivät enää olleet.

– Turhauttaa kun työtunteja ja opiskelijan pieniä euroja on käytetty ja kaikki menee haaskuuseen. Surettaa omasta puolesta, mutta mietin myös, mikä on ollut tekijällä motiivi. Tekijät voisivat yrittää etsiä apua kuraattorilta tai psykologilta mielummin kuin rikkoa muiden omaisuutta.

Avaa kuvien katselu Säiiöiden korkit oli irrotettu, mistä tulee ylimääräistä haittaa. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

Autosta oli varastettu bensaa ja radio, josta saa ehkä 50 euroa.

– Tekijällä on varmaan jotain omia ongelmia ja on kokenut, että tämä on se tapa, millä purkaa, Haapasaarvi arvioi.

Apua yllättävältä taholta

Aleksi Haapasaari kertoi äitinsä kanssa Lempäälän Facebook-ryhmässä, mitä autolle tapahtui.

– Ajattelin, että muutama tykkäys tulee, että voi ikävää, mutta sieltä tulikin myötätuntoa.

Sitä kautta Ylekin huomasi aiheen.

Avaa kuvien katselu Aleksi Haapasaari opiskelee Tampereen ammattikorkeassa autoalaa. Hän ymmärtää, miksi autolla on myös tunnearvoa. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

Yksi kommentoijista tarjosi autotallipaikkaa, mitä Aleksi Haapasaari on menossa katsomaan. Osa halusi lahjoittaa rahaa, ja Gofundme-tilille auton korjausta varten on kertynyt pari sataa euroa.

– Olin yllättynyt positiivisella tavalla, miten yhteisö otti asiakseen auttaa. Olen kiitoksen velkaa. Hyviäkin ihmisiä on paljon.

Aleksi Haapasaari päätti parin päivän harkinnan jälkeen kertoa tarinansa. Jos se saisi etenkin nuoret miettimään, miltä tuntuu, kun toinen nuori menettää jotain itselleen tärkeää, minkä vuoksi on nähnyt paljon vaivaa.

– En ole täysin menettänyt uskoa ihmisyyteen, vaikka sitä hyvin paljon koeteltiin, Haapasaari kuvaa.

Entä miten käy siniselle Nissanille?

– Haluaisin yrittää vielä saada sen ajokuntoon.