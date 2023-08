Drooneissa kiinnostaa helppous – miehittämättömän ilmailun harrastajamäärät ovat reippaassa kasvussa

Ilmailuharrastajien määrä on kääntynyt kasvuun uusien miehittämättömien lajien myötä.

Parhaimmillaan Suomen Ilmailuliitossa on ollut yli 12 000 jäsentä, tällä hetkellä jäsenmäärä on 7 000–8 000.

– Uudet miehittämättömät lajit, nimenomaan droonit, tuntuvat kiinnostavan ja niissä harrastajamäärät kasvavat kovaa vauhtia, kertoo Ilmailuliiton puheenjohtaja Timo Hyvönen.

Hyvösen mukaan drooneissa kiinnostaa helppous. Ne ovat näppäriä ja helppoja oppia lennättämään.

– Kun katsoo esimerkiksi näitä kansainvälisiä kriisejä, siellähän miehittämättömät on aika isossa osassa. Ilmailuharrastuksen kautta monista tulee myös ammattilaisia. Muun muassa ilmavoimien komentaja on vanha purjelentäjä.

Avaa kuvien katselu Tandemhyppääjät laskeutumassa. Kuva: Sari Ursin / Yle

Suomen Ilmailuliitto edustaa kaikkia Suomen yleis- ja harrastelijailmailijoita.

– Mukaan kuuluu laskuvarjohyppyä, miehittämätöntä ilmailua, experimental-koneita eli itse rakennettuja ja normaaleja lentokoneita sekä purjelentokoneita, kertoo Hyvönen.

Lentotekniikka kehittyy tällä hetkellä huimaa tahtia ja sähkölentokoneita odotellaan jo kuumeisesti.

– Kustannusrakenne varmasti muuttuu lähiaikoina. Mutta ei tuo niin hirvittävän kallista ole nytkään. Oma lentokone kuluttaa kymmenen litraa satasella, sanoo Hyvönen.

Lentämisessä ei ole koskaan valmis

Taitolentäjä Kimmo Hantula esitti Mikkelin ilmailupäivässä noin kuuden minuutin pituisen kilpataitolento-ohjelman Pitts Special -koneella.

– Tässä on 180 hevosvoiman moottori ja siipien kärkiväli on 5,25 metriä eli monet lennokit on tätä isompia. Tämä on tällainen taskuun mahtuva, naurahtaa Hantula.

Avaa kuvien katselu Taitolentäjä Kimmo Hantula ja Pitts Special -kone. Kuva: Sari Ursin / Yle

Lennon aikana Hantula ajaa noin 160 mailia tunnissa, maksiminopeus koneella on 200 mailia tunnissa eli yli 300 kilometriä tunnissa.

– Kone on luotettava, välillä tosin vähän ruuveja putoilee, mutta muuten se on kunnollinen. Kun koneessa on 180 heppaa nokalla, niin näin pieni kone tärisee koko ajan ja pienet peitelevyjen ruuvit alkaa löystyä. Niitä kiristellään sitten melkein päivittäin ja lentojen välillä.

Hantulaa lentämisessä koukuttaa se, että siinä ei ole koskaan valmis.

– Joka lennolla, kun tulet laskuun ja mietit miten meni, aina löytyy joku asia, jonka olisi voinut tehdä paremmin. Varsinkin taitolennossa, kun esitetään tuomareille niitä liikkeitä.

Avaa kuvien katselu Taitolentäjä Harri Kanto lentää Extra 300-koneella näytöslento-ohjelmaa. Kuva: Sari Ursin / Yle

Mikkelissä järjestetyn ilmailupäivän yleisömäärä yllätti, kävijöitä oli lähes 3 000.

– Tavoitteena on tehdä tästä vuotuinen tapahtuma. Lentonäytöksiä on kesällä aika paljon. Pitää vain katsoa hyvä ajankohta, ettei mene tapahtumat päällekkäin, sanoo Mikkelin lentoaseman päällikkö Sami Kahilakoski.

Myös Suomen Ilmailuliiton puheenjohtaja Timo Hyvönen oli tyytyväinen näkemäänsä.

– Näyttää aivan loistavalta. Mikkelissä ei ole pitkään aikaan ollut tällaista tapahtumaa ja nyt tämän kentän merkityskin avautuu ihmisille ihan eri tavalla.

Mikkelin lentokentällä järjestetty ilmailupäivä keräsi lähes 3 000 katsojaa, mikä oli positiivinen yllätys. Päivän aikana nähtiin muun muassa laskuvarjohyppyjä ja taitolentoesityksiä. Tapahtuman järjestivät yhteistyössä Saimaan Dronepalvelu Oy ja Mikkelin Ilmailuyhdistys ry. Sari Ursin haastattelee.