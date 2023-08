Hämäläistaiteilijat kuljettivat taidetta Ukrainaan: ”Rajalla hankitut luvat eivät riittäneet”

From Finland with love -näyttely jatkaa Kiovasta eri puolille Ukrainaa puolen vuoden ajan. Näyttely on tiettävästi ensimmäinen, joka on tuotu sotaa käyvään maahan.

Paljon oppia kertyi, kun hämeenlinnalaistaiteilijat päättivät rakentaa taidenäyttelyn ja viedä sen näytteille sotaa käyvään maahan, Ukrainaan.

Alun perin ajatus oli azerbaidžanilaisen Chingiz Abassovin, mutta mukaan lähti pian muita taiteilijoita. From Finland with love -näyttelyssä on mukana 56 maalausta kaikkiaan 19 eri taiteilijalta eri puolilta maata.

Avaa kuvien katselu Ajatus ukrainalaisten tukemisesta taiteen keinoin on Chingiz Abassovin. Kuva: Dani Branthin / Yle

– Kriteereinä töille oli se, että niiden pitäisi tuoda esiin positiivisuutta ja myönteisyyttä. Erilainen kantaaottavuus, sodan kuvaaminen tai politikointi olivat ei-toivottujen listalla, kertoo näyttelyn työryhmän jäsen Päivi Lartama.

Taulut rajalla

Oli lähellä, ettei taidenäyttely olisi toteutunut lainkaan. Kun työryhmä lähti viemään teoksia, rajalla kävi ilmi, että hankitut luvat eivät olleet riittäviä.

Avaa kuvien katselu Taidenäyttelyn rakentaminen Ukrainaan oli rankka, mutta myös hyvin kiitollinen matka, sanoo Päivi Lartama. Kuva: Dani Branthin / Yle

Pikaisesti päätettiin, että teokset valokuvataan, ja kuvat kopioidaan canvas -pohjille. Päivi Lartama kertoo lopputuloksen olleen hyvin lähellä alkuperäisteosten henkeä.

– Kun taiteilija on saanut vangittua tunteen kankaalle, se kestää kyllä toisessakin muodossa, hän kertoo.

Lartaman mukaan vastaanotto Ukrainassa on ollut myönteinen. Kiovassa näyttelyssä on vieraillut päivittäin useita kymmeniä ihmisiä, ja syksyllä näyttely lähtee kiertueelle Tšerkasyyn ja lopuksi Lviviin, jossa työt huutokaupataan ja varat lahjoitetaan ukrainalaisten hyväksi. Osa alkuperäisistä teoksista on esillä yleisölle Kantola Galleriassa Hämeenlinnassa.

Oppia hämäläistaiteilijoille

Taidenäyttelyn vieminen ulkomaille ja sotaa käyvään maahan ei ollut helppo, mutta seuraava projekti on jo suunnitteilla. Tulevaisuudessa on tarkoituksena kuitenkin lähteä maahan, joka kuuluu EU:hun tullausongelmien välttämiseksi, kertoo Päivi Lartama.

Taiteilijat itse ovat verkostoituneet ja saaneet näyttelyssä kansainvälistä näkyvyyttä.

Avaa kuvien katselu Kriteereinä näyttelyssä olivat myönteinen ja valoisa asenne. Kuvassa AnneMilana Aadanlahden työ Child of light. (2022) Kuva: Dani Branthin / Yle

Yleensä taidenäyttelyt ovat teosten myyntiä varten, mutta tämä näyttely tehtiin täysin hyväntekeväisyystarkoituksessa, kertoo Lartama.