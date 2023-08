Itsenäisyyspäivä kaukana kotoa nostaa kyyneleet Svitlana Vasinin silmiin: ”Kun pääsen vanhempieni luo, halaan heitä ja nautin elämästä”

Itsenäisyyspäivänä moni ukrainalainen kokee olevansa vapaa, vaikka sota on ajanut pois kotimaasta. Kaipuu ei silti katoa mihinkään.

Tänään vietettävä Ukrainan itsenäisyyspäivä on saanut sodan jaloissa erilaisen merkityksen. Siitä huolimatta juuri tänään Anna Kolomiiets tietää olevansa vapaa.

– Tämä päivä on minulle hyvin rakas. Me ukrainalaiset tiedämme, että olemme vapaita sanoissamme ja teoissamme.

Haastattelun tulkkina toimii Turun vastaanottokeskuksen ohjaaja Iuliia Krymkovska.

Svitlana Vasin ajattelee samoin.

– Ukrainan itsenäisyyspäivä tarkoittaa (minulle) erityisesti sitä, että me olemme vapaata kansaa, voimme vapaasti ilmaista ajatuksemme, liikkua ja tehdä kaiken niin kuin haluamme.

Vuosi sitten Suomessa asuneet ukrainalaiset toivoivat juhlivansa itsenäisyyspäivää kotimaassaan.

Vastaanottokeskuksiin eri puolilla Suomea saapuu kuitenkin edelleen sotaa pakenevia ukrainalaisia.

Esimerkiksi Turun Pansion vastaanottokeskukseen saapuu 100–150 ukrainalaista kuukaudessa.

Sodasta vaikea puhua

Anna Kolomiiets kertoo, että ihmisten kärsimys koettelee ukrainalaisten mielenterveyttä.

Häntä auttaa tieto siitä, että ainakin osa sukulaisista ja ystävistä on päässyt turvaan. Kolomiietsin veli on Liettuassa, mutta isä, äiti ja kaksi siskoa ovat edelleen Ukrainassa.

Svitlana Vasinan mukaan Suomeen saapuneet ukrainalaiset keskustelevat paljon kotimaansa tilanteesta, vaikka se on raskasta.

– Siitä on todella vaikea puhua. Kotikaupungistani Hersonista tulee ihmisiä Suomeen. He kertovat kaikesta mitä Ukrainassa on tapahtunut.

Sota tulee lähelle. Monet tuntevat jonkun rintamalla olevan tai hänen läheisensä.

– Minulla on ystävä, jonka mies on sodassa. Hän ei tiedä onko mies elossa, Vasina kertoo.

”Kun pääsen vanhempieni luo, halaan heitä ja nautin elämästä”

Anna Kolomiiets saapui Suomeen yli vuosi sitten. Monen muun tavoin hän taittoi kahden vuorokauden matkan bussilla Puolan kautta.

Ukrainan luoteisosassa sijaitsevaan Rivnen kaupunkiin jäivät taakse opinnot kokkikoulussa ja työt myyjänä ruokakaupassa.

Kotona Kolomiietsillä oli puutarha, jossa kasvatettuja vihanneksia hän myi Rivnen torilla.

Anna Kolomiiets on päässyt kiinni suomalaiseen työelämään. Hän on työskennellyt Oulussa mansikanpoimijana ja myöhemmin myös perunatilalla.

Nyt Kolomiiets on Turussa kolmen poikansa kanssa. Hän opiskelee suomen kieltä koulussa ja haluaa jäädä Suomeen.

– Kotimaani Ukraina on minulle silti tärkeä ja tulen sen muistamaan aina.

– Toivon että tilanne paranee pian ja voitamme, jotta saamme mahdollisuuden palata kotiin, Svitlana Vasina sanoo.

Svitlana Vasina on asunut Suomessa 10 kuukautta. Hän on täällä miehensä ja kuusivuotiaan poikansa kanssa.

Ukrainassa Vasinan poika oli vielä päiväkodissa. Suomessa hän on aloittanut koulun. Pojan opettaja on Vasinan mukaan ollut ystävällinen ja avulias.

Ikävä kotikaupunkia Hersonia kohtaan ei kuitenkaan ole laantunut ja sodan päätyttyä perhe haluaa palata Ukrainaan.

– Kun pääsen vanhempieni luo, halaan heitä ja nautin elämästä.

Toinen itsenäisyyspäivä sodan jaloissa

Monelle ukrainalaiselle tämä on jo toinen itsenäisyyspäivä kaukana kotoa.

Venäjän aloittama hyökkäyssota on nyt kestänyt 547 päivää, eli puolitoista vuotta.

24. elokuuta 1991 Ukrainan parlamentti hyväksyi itsenäisyysjulistuksen. Saman vuoden joulukuussa järjestettiin kansanäänestys, jossa ukrainalaiset äänestivät itsenäisyyden puolesta.

Yle aloitti viime vuoden toukokuussa ukrainankielisen uutispalvelun. Tekstimuotoinen palvelu löytyy osoitteesta yle.fi/novyny.