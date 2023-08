Stora Enso kielsi Tiktokin käytön työpuhelimilla – tutkija pitää suuntausta hyvänä

Metsäyhtiö Stora Enso on kieltänyt työntekijöiltään Tiktokin käytön työpuhelimissaan.

– Kielto astui voimaan tänä kesänä, ja sen syynä on turvallisuus, kertoo Stora Enson viestintäjohtaja Satu Härkönen.

Myös metsäyhtiö Kotkamills on kieltänyt Tiktokin käytön. Kesän alussa voimaan tulleen turvallisuusohjeen mukaan Tiktokin käyttö ei ole sallittua yrityksen laitteilla eikä yrityksen verkossa.

– Syy käytön rajoittamiseen on yrityksen tietojen ja tietoturvan suojaaminen. Muita somepalveluita rajoitus ei koske, kertoo Kotkamillsin viestintäjohtaja Satu Huhtela.

Metsäyhtiö UPM sen sijaan ei ole rajoittanut pikaviesti- ja somepalveluiden käyttöä yhtiön työkoneissa ja -puhelimissa. Yhtiön viestintä kertoo, että työasioista viestiminen julkisilla some-alustoilla on kuitenkin kielletty tietoturvasyistä.

Kansainvälinen huoli

Kiinalaisen Bytedancen omistama Tiktok on herättänyt huolta kansainvälisesti jo pitkään. Maaliskuussa Yhdysvaltain hallitus uhkasi kieltää Tiktokin käytön alueellaan.

Yhdysvaltojen mukaan sovellus on kansallinen turvallisuusriski, koska se kerää tietoja miljoonista käyttäjistään. Yhdysvallat on jo vuosien ajan ilmaissut huolensa siitä, että tiedot voivat päätyä Kiinan hallituksen haltuun.

Euroopan komissio kielsi Tiktok-sovelluksen käytön laitteillaan helmikuussa.

Vuorovaikutteiseen teknologiaan ja sosiaaliseen mediaan perehtynyt tutkijatohtori Pekka Kallioniemi Tampereen yliopistosta pitää Tiktokia erittäin merkittävänä tietoturvaongelmana sekä yksityiskäyttäjille että yrityksille.

– Tiktok pyytää hyvin aggressiivisesti käyttäjiltään esimerkiksi kontaktitietoihin pääsyä. Sen avulla on mahdollistaa rakentaa hyvin tarkka digitaalinen sormenjälki, jolla voidaan tehdä jopa kopio ihmisestä ja siitä, miten hän toimii, Kallioniemi sanoo.

Yritykselle riski tulee esimerkiksi yritysvakoilun muodossa.

– Jos voidaan luoda hyvin tarkka profiili siitä, missä työntekijä on käynyt tai jopa mitä he ovat tehneet ja keitä tavanneet, on mahdollista luoda hyvinkin tarkka mallinnus siitä, mitä yrityksessä on meneillään.

Sitra kielsi ensin

Viime vuonna tietoturva-asiantuntija Felix Krause paljasti, että Tiktok pystyy seuraamaan käyttäjiensä jokaista näytön näpäytystä. Tällöin Tiktok kuitenkin kiisti, että se vakoilisi koodilla käyttäjiään.

Tiedon tultua julki Suomessa ajatushautomo Sitra ilmoitti kieltäneensä Tiktok-sovelluksen käytön kaikilla työlaitteillaan. Myös ainakin teleoperaattori Telia on kieltänyt Tiktokin käytön.

Tutkijatohtori Pekka Kallioniemi uskoo, että Tiktokin käyttö on sisäisesti kielletty useissa suomalaisissa yrityksissä.

– Jokaisen yrityksen, joka arvostaa yrityssalaisuuksia, ei pitäisi sallia Tiktokin käyttöä työpuhelimissa, hän sanoo.

Kallioniemen mukaan Kiinan lainsäädäntö mahdollistaa hallituksen pääsyn kaikkien kiinalaisten yritysten omistamaan dataan.

Hänen mukaansa aggressiivinen yksityisyystietojen kerääminen ja hyödyntäminen ei koske pelkästään Tiktokia, vaan myös muita suuria sosiaalisen median palveluita, kuten Facebookia, Instagramia ja Linkediniä.

Uutispodcastissa käsiteltiin Tiktok-sovelluksen tietoturvaongelmia elokuussa 2022: