Avarn Securityn järjestyksenvalvojat saivat syytteet useista väkivaltarikoksista: pahoinpitelivät puolustuskyvyttömiä

Kaikkiaan 15:ttä Avarn Securityssä työskennellyttä järjestyksenvalvojaa vastaan on nostettu syytteet laajassa pahoinpitelykokonaisuudessa.

Pääosin syytteet koskevat pahoinpitelyrikoksia ja osin myös virkarikoksia.

Syytteiden mukaan järjestyksenvalvojista osa on syyllistynyt yksittäisiin tekoihin. Vajaata kymmentä heistä syytetään useammista kuin yhdestä teosta. Yhdessä teossa on voinut olla mukana useita järjestyksenvalvojia.

Poliisin esitutkinnan mukaan väkivaltaa on kohdistettu pääsääntöisesti heikommassa asemassa oleviin, kuten päihtyneisiin ja puolustuskyvyttömiin henkilöihin sekä vähemmistöryhmiin. Ainakin yksi uhri oli tekojen aikaan alaikäinen.

Epäillyt rikokset tapahtuivat järjestysvalvojien työaikana Avarn Securityn valvonta-alueilla Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa junaradan lähettyvillä.

Poliisin mukaan uhreja on uhkailtu ja heitä on pahoinpidelty muun muassa potkimalla sekä nyrkeillä ja teleskooppipatukalla lyömällä. Joissain tapauksissa maassa maanneita uhreja on sumutettu perusteettomasti OC-kaasulla.

Epäiltyjä rikoksia yhdistää järjestyksenvalvojan toimivallan räikeä ylittäminen sekä rikoksen uhrien nöyryytys ja alistaminen. Epäillyt rikokset tehtiin toukokuun ja joulukuun 2022 välisenä aikana.

Syyttäjät saivat syyteharkinnan suurimmaksi osaksi valmiiksi tänään torstaina. Osa tapahtumista jäi vielä syyteharkintaan. Syyttäjä teki asiassa myös useita syyttämättäjättämispäätöksiä.

Asian pääkäsittely alkaa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa syksyllä 2023. Kaikki tapaukset käsitellään aikanaan samassa oikeudenkäynnissä. Istuntopäiviä on jo tässä vaiheessa varattu useampi kymmenen.

Syytetyt järjestyksenvalvojat on irtisanottu Avarnista. He ovat kiistäneet rikosepäilyt pääosin.

Juttua täydennetään.