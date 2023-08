Pohjalaisyritys totutti suomalaiset syömään valmissalaatteja, ja aikoo tehdä saman Ruotsissa – elintarvikevienniltä toivotaan nyt kovaa kasvua

Fresh Servantilla on 550 työntekijää. Nyt yritys haluaa laajentua Ruotsiin ja hyödyntää viennissä kotimaan kokemuksia, kertoo toimitusjohtaja Sami Haapasalmi. (Video: Petra Haavisto / Yle)

Suomalaiset ovat syöneet pohjalaisen Fresh Servantin valmissalaatteja kymmenen vuotta.

Nyt yritys tähtää Ruotsin markkinoille.

Toimitusjohtaja Sami Haapasalmen mukaan Ruotsissa on paljon salaattibaareja, mutta ei niinkään yksittäispakattuja salaatteja, joita Fresh Servant valmistaa.

Viennin aloittamiseen yritys valmistautuu markkinoihin tutustumalla ja omaa tuotetta muokaten.

– Voisimme tuoda Ruotsin markkinoille pakkauskokoja, jotka eroavat nykyisestä, uusia pakkaustekniikoita ja uusia makuja. Pakkaukset voivat olla vähän pienempiä kuin Ruotsissa tällä hetkellä.

Haapasalmen mukaan salaatit tuotetaan Ruotsissa alueellisesti, joten valtakunnallisen toimintamallin rakentaminenkin kiinnostaa suomalaisyritystä.

– Sama malli, joka meillä Suomessa on, Haapasalmi kaavailee.

Viennin kasvu tavoitteena

Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd.) sanoi pari viikkoa sitten asettaneensa tavoitteekseen, että Suomen pitäisi kaksinkertaistaa elintarvikevientinsä lähivuosina.

Business Finlandin Food from Finland -ohjelman ohjelmajohtaja Esa Wrangin mukaan edellytykset elintarvikeviennin kaksinkertaistamiselle ovat olemassa, mutta vaativat alan yrityksiltä nykyistä suurempaa panostusta vientiin ja viennin nostamista strategiseksi liiketoiminnaksi.

– Vientimarkkinoille ei pidä mennä samoilla ratkaisuilla ja tuotteilla kuin kotimaassa. Vähintään pakkausten pitäisi olla erilaisia, mutta mahdollisesti myös tuotteen käyttötarkoituksen, pakkausten koon, hinnoittelun ja niin edelleen.

Jalostettu kaura kannattavampaa

Vuonna 2022 Suomen elintarvikevienti oli 2,3 miljardia euroa. Kasvua edellisvuoteen oli 28 prosenttia.

Wrangin mukaan kasvu johtui osittain hinnankorotuksista, mutta myös viennin sisällön muuttumisesta; tuotteet myydään ulkomaille yhä valmiimpina.

– Mitä pidemmälle jalostettuja tuotteita viedään, sen parempi on viennin arvo ja yleensä myös kannattavuus. Alaisen jalostusasteen tuotteiden viennissä on Suomen akilleen kantapää, Wrang sanoo.

Wrangin mukaan jalostetusta tuotteesta voi saada jopa monikymmenkertaisen hinnan verrattuna esimerkiksi pelkkään raaka-aineeseen.

Hän ottaa esimerkiksi kauran, jolla olisi ulkomaille valmiiksi tuotteeksi räätälöitynä valtavasti potentiaalia. Toistaiseksi sitä viedään vielä pääosin varsin matalalle jalostettuna eli viljana tai kaurahiutaleina.

– Suomen kauratuotteiden laatu on korkea ja valikoima on ehkä yksi maailman laajimmista. Jos pystymme vielä nostamaan tuotteiden jalostusasteita ja myymään vientiin kaurajuomia, aamiaistuotteita, energiapatukoita ja keksejä, niiden tuoma arvonlisä vientiin on suuri.

Wrangin mukaan monet suomalaiset elintarvikealan yritykset ovat kansainvälistymisen sijasta keskittyneet kotimarkkinoille.

Nyt yritysten pitäisi uskaltaa panostaa vientiin. Se pitäisi ottaa huomioon jo tuotekehittelyvaiheessa, palkata vientiin erityisosaajia ja antaa resursseja markkinointiin.

– Monesti on ehkä ”rakastuttu” omaan konseptiin ja unohdettu, että kuluttajat ovat hyvin erilaisia eri maissa.

Avaa kuvien katselu Wrangin mukaan suomalaisista tuotteista ulkomailla kiinnostavat esimerkiksi kauratuotteet, kasvipohjaiset proteiinit, laktoosittomat ja gluteenittomat tuotteet, luomu sekä alkoholi. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Useita vaihtoehtoja

Suomalaisen elintarvikeviennin pullonkaulat ovat pitkät etäisyydet, vientiluvat, pieni yrityskoko, niukat resurssit ja kalliit tuotteet. Suomalaiset brändit eivät myöskään usein ole tunnettuja maailmalla.

Wrangin mukaan brändien kansainvälinen markkinointi on kallista. Se voi olla jopa kymmeniä prosentteja yrityksen liikevaihdosta eikä kaikilla ole siihen varaa.

Toinen toimiva vientiväylä yrityksille on valmistaa tuotteita ulkomaisten kauppaketjujen omille merkeille tai saada ne kansainvälisten hotellien ja ravintoloiden valikoimiin. Myös pidemmälle jalostettujen teollisuustuotteiden myynti ulkomailla toimiville elintarvikeyrityksille on kannattavaa.

Osa elintarvikeyrityksistä tekee tuotteita myös alihankintana, jolloin brändäyksestä ja markkinoinnista vastaavat muut.

– Suomalaiset valmistajat tekevät jo nyt paljon kauppojen omia merkkejä, me emme vain aina tunnista niitä suomalaisten valmistamiksi, Wrang toteaa.

Suomessa on hyödynnetty myös Food from Finland-ohjelman yritysten välistä yhteistyötä. Isoja kansainvälisiä ostajia saadaan tulemaan tapaamisiin, joissa tuotteita esittelee kerralla monta yritystä.

Wrang toteaa, että moni yritys myös yhdistää eri vientikanavia ja laatii laajemman kokonaisuuden vientinsä tueksi. Alkoholiyritykset ovat tästä hyvä esimerkki.

– Suomessa on tehty todella hienoja uusia alkoholikonsepteja ja -brändejä. Ne leviävät vähittäis- ja verkkokaupan, hotellien, baarien ja ravintoloiden kautta. Brändeihin on panostettu enemmän kuin elintarvikepuolella. Alkoholiyrityksistä voisi moni elintarvikeyrityskin ottaa oppia. Töitä on tehty lujasti ja oikein hyvin tuloksin.

Paikallistuntemus on tärkeää

Business Finlandin Food for Finlandin -vientiohjelmassa on mukana yli 160 suomalaista elintarvikevientiyritystä.

– Ollaan oikealla tiellä. On hyvät, trendien mukaiset tuotteet, tarjonta on parantunut, mutta pelkkä tuote ei riitä. Tuotteen myyntiä tukevia jakeluratkaisuja, markkinointia ja promootiota pitää vielä kehittää. Siinä on tehtävää, ohjelmajohtaja Wrang painottaa.

Fresh Servantin toimitusjohtaja Sami Haapasalmi haluaisi hyödyntää Ruotsin markkinoilla muun muassa yrityksensä logistiikkaosaamista.

Ruotsissa vaihtoehtoja voisivat olla uuden tuotantolaitoksen rakentaminen, yritysosto tai sopivan kumppanin hankkiminen. Haapasalmi tietää, että paikallistuntemus on tärkeää.

– Kun ulkomaille lähtee, riskit aina kasvavat. Se on loppujen lopuksi sen arviointia, ovatko mahdollisuudet suuremmat kuin riskit.

