NHL-unelman varjopuolena yksinäisyys – Markus Nurmi, 25: ”Jos et ole hallilla, makaat 20 tuntia sohvalla ja katsot Netflixiä”

Elämä huippu-urheilun maailmassa voi olla yksinäistä.

Pohjois-Amerikan kiekkoliigoihin ja jalkapalloakatemioihin lähdetään nuorina ja usein yksin.

Turun Palloseuraan AHL-vuoden jälkeen palannut 25-vuotias Markus Nurmi kärsi yksinäisyydestä ja haluaa auttaa muita puhumalla siitä.

– Jos et ole hallilla, makaat loput 20 tuntia sohvalla ja katsot Netflixiä. Monilla pelaajilla oli perheet mukana. Heillekään en viitsinyt aina tupeksia, kertoo Nurmi.

Myös aikaero vaikeutti yhteydenpitoa omiin kavereihin Suomessa.

Markus Nurmi pelasi AHL-joukkueessa Milwaukee Admirals. Usein pelaajat ottavat vauhtia NHL-uralleen AHL:stä eli sarjaa alempaa. Nurmenkin oli tarkoitus tehdä NHL-sopimus Nashville Predatorsin kanssa, mutta loukkaantumisen vuoksi hän oli lopulta koko kauden Milwaukee Admiralsissa. Joukkueessa ei ollut muita suomalaisia.

– Asuin noin viiden minuutin päässä hallilta. Palvelut olivat lähellä, mutta pimeällä ei oikein kannattanut lähteä ulos käppäilemään. Se oli sellainen mesta, kertoo Nurmi kaudestaan Milwaukeen kaupungissa.

Turussa seuraa on taas riittänyt. Haastattelun jälkeen Nurmi kiirehti kalaan seuratoverin kanssa.

Avaa kuvien katselu Markus Nurmi ja syyskuussa jälleen New Yorkiin matkaava Kaapo Kakko vaihtoivat kuulumisia Turukuhallin harjoitusten yhteydessä. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Kaapo Kakko löysi seuraa, mutta yhteisen kielen kanssa oli vaikeaa

Viidettä kautta New Yorkissa aloittava NHL-pelaaja Kaapo Kakko tietää, mitä on pärjätä yksin maailmalla. Hän on erittäin seurallinen ja löytää juttukavereita helposti.

– Pohjois-Amerikkaan muuttamisessa oli paljon uutta: ympäristö ja uudet tyypit. Isoin ongelma meille suomalaisille on kielitaito. Sanavarastosta ei löytynyt liikaa sanoja. Kannattaa mennä vain rohkeasti juttelemaan jätkien kanssa, kannustaa Kakko.

Omatoimisuutta tarvitaan arkielämässä muutenkin. Pohjois-Amerikassa pelaavat hankkivat itse asuntonsa, kun taas Euroopassa seura huolehtii siitä.

Kakolla on edessä jälleen asunnon etsintä, kun hän palaa New Yorkiin syyskuun alkupuolella.

– New Yorkissa riittää ravintoloita ja muuta urheilua. Aina joku seurakavereista lähtee myös syömään, kertoo Kakko kuvioistaan.

Tyttökaveri kannattaa Kakon mukaan ottaa mukaan, jos sellainen löytyy.

– Jotkut ovat ottaneet äidinkin mukaansa NHL:ään. Itse lähdin yksikseni. Jollekin se on hyvä juttu. Silloin on aina kiva viikko, kun joku tulee käymään Suomesta, kertoo Kakko.

Häpeä estää kertomasta tunteistaan

Psykologi Tuomas Grönmanin mielestä seurojen kannattaisi pitää huolta pääomastaan. Hän muistuttaa, että pelaajat ovat suuri satsaus ja heidän hyvinvointiinsa pitää panostaa.

Grönmanilla on itselläänkin kokemusta NHL:n aikaisesta yksinäisyydestä. Kun hän pelasi 1990-luvulla Chicagossa, loukkaantuminen eristi hänet hotellihuoneeseen kuukausien ajaksi.

Avaa kuvien katselu Psykologi Tuomas Grönman toivoo seuroilta valppautta tunnistaa pelaajien mahdollinen yksinäisyys. Kuva: Minna Rosvall / Yle

– Olin 22-vuotias, yksin liikkeellä enkä ollut ehtinyt tutustua muihin pelaajiin. Makasin 15 neliön huoneessa elokuusta joulukuuhun. Puhelinlasku oli lopulta 60 000 markkaa, kertoo Grönman.

Vaikeuksista vaietaan helposti.

– Pelaaja häpeää olevansa heikko, kun uskaltaa puhua vaikeuksistaan. On terveen mielen merkki, että kokee ahdistuksen tunteita, kun menee ihan uuteen ympäristöön, jossa on kovat paineet, kertoo Grönman.

Soittoja kotiin ja vaikka äiti mukaan

Nykyään pelaajilla on keinoja pitää yhteyksiä kotiin. Facetime-puhelu voi lisätä psykologi Tuomas Grönmanin mukaan ikävää entisestään, kun näkee Suomessa olevat kaverinsa eikä pääse heidän luokseen.

Joukkueeseen ja ympäristöön pitäisi päästä sulautumaan hyvin, sillä yhteenkuuluvuuden tunne on tärkeää.

– On riski, ettei tunne kuuluvansa joukkoon. Huippu-urheilijalla on myös paine pystyä suorittamaan parhaalla mahdollisella tavalla. On kovaa hommaa pyrkiä huipulle.

Jos toinen vanhemmista tai tyttöystävä pääsee lähtemään mukaan alkuvaiheeseen, se helpottaa yksinäisyyden tunteita.

– On tietenkin mukavaa olla kahdestaan vieraassa maassa tyttöystävän kanssa, mutta siihenkin liittyy riski. Tyttöystävä voi tuntea itsensä yksinäiseksi, kun poikaystävä on pelireissuilla ja muualla. Sitten siellä on kaksi todella yksinäistä nuorta.

Grönman kertoo, että tutkimusten mukaan huippu-urheilu altistaa ahdistukselle ja masennukselle.

– Huippu-urheilussa on enemmän ahdistusta ja masennusta kuin valtaväestössä yleensä. Valtaväestössä 20 prosenttia kokee jossain vaiheessa elämää keskivaikean tai vakavan masennuksen oireita. Jos se on vielä yleisempää huippu-urheilussa, siihen pitää puuttua, toivoo Grönman.

Voit kuunnella laajemmin Grönmanin ajatuksia alla olevasta Areena-audiosta.

