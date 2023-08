Kuiva kesä aiheutti Ruotsissa heinäpulan, josta kärsivät etenkin hevostilat – avuksi viedään Suomesta tonnikaupalla heinäpaaleja

Ruotsissa on arvion mukaan noin 360 000 hevosta, mikä on moninkertainen määrä Suomeen verrattuna. (Kuvituskuva)

Suomesta viedään harvoin heinää Ruotsiin, mutta tänä vuonna sille on tarvetta. Sopivia tiloja, joilla heinää on tullut yli oman tarpeen, löytyi Keski-Pohjanmaalta.

Keskipohjalaisilta pelloilta viedään tänä syksynä tonnikaupalla heinää hevostiloille Ruotsiin.

Viennin puuhamies on kokemäkeläinen Janne Ranta-Krenkku, jonka hankkimat urakoitsijat ovat korjanneet kakkossatoa Toholammilla, Halsualla ja Vetelissä.

Vientitavara on ns. esikuivatettua heinää, joka on säilötty tiukasti paaleihin. Arviolta noin 25-30 rekkakuormallista heinäpaaleja matkaa läntiseen Ruotsiin ja Tukholman seudun tiloille.

Ranta-Krenkku kertoo, että Ruotsissa on ollut poikkeuksellisen kuiva kesä ja runsaasti hevostiloja, joten siellä on huutava tarve heinälle.

– Normaalisti he eivät osta Suomesta, mutta vuonna 2018 oli samanlainen tilanne ja silloin vietiin.

Luonnonvarakeskus vahvistaa, että heinä ei ole mikään tyypillinen vientituote. Heinän vientiä ei edes ole erikseen tilastoitu.

Luottamuskauppaa

Ranta-Krenkku kertoo työskennelleensä itse ruotsalaisella hevostilalla, joten kontaktit sinne ovat syntyneet sitä kautta. Se onkin tärkeää.

– Tämä on luottamuskauppaa, toteaa Ranta-Krenkku.

Heinän pakkaaminenkin on tarkkaa hommaa, sillä tavaran pitää olla hyvänlaatuista ja säilyä.

– Säilöheinä ei säily ilman muovitusta ja tässä sitä muovia laitetaan tavallista enemmän ja kääritään umpioksi, niin että siitä tulee tavallaan säilykepurkki, kuvailee Ranta-Krenkku.

Myös Suomessa on alueita, joilla heinästä tai nurmesta on saatu tänä kesänä keskimääräistä heikommin satoa. Keski-Pohjanmaa valikoitui siksi, että alueella on paljon nurmikasvatusta ja sitä tulee yli oman tarpeen.

Ranta-Krenkku sanoo, että osa kumppanitiloista Keski-Pohjanmaalla on sellaisia, jotka ovat lopettamassa eläintenpidon tulevana talvena, joten siksi oma tarve ei ole niin suuri.