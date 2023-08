Eetu ja Leevi Selänne nähdään ehkä samoissa paidoissa pelaamassa isänsä entistä joukkuetta vastaan: ”On kyllä ollu nättii”

Jääkiekkojoukkue Kajaanin Hokki on jo ennen kauden alkua yksi Mestiksen kiinnostavimmista seuroista. Kahden Selänteen läsnäolo joukkueessa on noteerattu esimerkiksi Helsingin Sanomissa ja Iltalehdessä.

Hokki teki juhannuksen alla Eetu Selänteen kanssa 1-vuotisen sopimuksen. Selänne pelasi viime kaudella ensimmäisen Mestis-kautensa Heinolan Peliitoissa tehoin 6+6.

Hän haluaa kehittyä pelaajana ja auttaa Hokkia voittamaan pelejä. Ylistyssanat uutta seuraa kohtaan eivät meinaa loppua.

– Täällä on ihan huikee meininki ja valmentajat. Kaikki haluavat kehittää omaa peliään. Omassa pelissä on tärkeintä saada tehoja ja auttaa joukkuetta voittamaan joka ilta. Ei se helppoa ole, mutta toivottavasti voitetaan loppupeleissä mestaruus.

1997 syntynyt hyökkääjä suorittaa samalla varusmiespalvelustaan Kainuun prikaatissa.

Eetu kertoo tulleensa otetuksi hyvin vastaan uudessa kaupungissa, seurassa ja varusmiespalveluksessa. Hän kuvailee pääsevänsä hyvin armeijasta harjoituksiin.

– On kyllä ollu nättii. Varsinkin tuolla intissä, että on saanut tutustua. Huomasin heti, että fiilis on hyvä ja se on kyllä mahtavaa.

Samalla kaupunkiin muutti myös Eetun tyttöystävä Abbey Weaver.

– Pari päivää hän on täällä ollut, ja kyllä häntä vähän jännittää. Eihän tämä mikään Kalifornia ole, mutta kyllä luulen, että hän alkaa viihtymään.

Leevi kulkee isoveljensä jalanjäljissä

Eetun 23-vuotias pikkuveli Leevi Selänne hakee tryoutin kautta pelipaikkaa joukkueesta. Veljensä tavoin hyökkääjänä pelaava Leevi antaa näyttöjä Hokille elokuun ajan.

Leevi on suorittanut asevelvollisuutensa Santahaminassa 2019. Kajaaniin hänet toi veljen esimerkki, jota hän on kertonut seuranneensa urheilijapolulla.

– Ihan mageeta, että pääsi näin nopeesti samaan paikkaan Eetun kanssa. Pitää vaan pelata kunnolla, että tässä pysyy.

Aikaisemmat kaksi kautta yliopistokiekkoa pelannut Leevi pitää suomalaista kiekkoilua vaatimustasoltaan kovana.

– Kyllä se on hemmetin korkea, jos vertaa jenkkeihin, jossa on vähän löysempi meininki kuin täällä.

Tason nostaa hänen mukaansa korkeaksi halu ja unelma saavuttaa jääkiekkoilijan tavoitteet, minkä huomaa jo alkulämmittelyissä ja pelien jälkeen.

– Kaikki, mitä tehdään näissä väleissä, on hyödyllistä ja tärkeää.

Samalla hän kiittelee saamastaan mahdollisuudesta, jonka Hokin päävalmentaja Pasi Räsänen ja valmentaja Antti Halonen ovat hänelle antaneet.

– Ei voi olla kuin kiitollinen.

Eetu Selänteellä on jo kokemusta julkisuudesta

Leevi ja Eetu ovat Hokin päävalmentajasta valovoimaisia tyyppejä ja helppoja valmennettavia. Varsinkin Leevi on tuonut koppiin huumoria. Räsänen uskoo, että veljeksistä tulee hyviä pelureita myös ratkaisurooleihin.

– He kuuntelevat mitä sanotaan, yrittävät oppia ja mennä eteenpäin urillaan. On ollut kiva seurata heidän edesottamuksiaan.

Päävalmentajan mukaan Leevillä on vielä totuttelemista isompiin kaukaloihin. Maalin edustalle vaaditaan riittävää röyhkeyttä.

– Eetulle tämä kausi on varmasti paljon helpompi kun Leeville. Eetu tuli viime vuonna melkoiseen julkisuusmyllyyn Mestikseen. Nyt selkeästi näkee, että hänellä on enemmän kokemusta.

Päävalmentaja Pasi Räsänen penäsi tuolloin uudistuksia. Räsäsen mukaan joukkue näyttää nyt raikkaalta. Kuva on Kajaanin Hokin ja Kokkolan Hermeksen harjoitusottelusta 22.8.2023.

Räsäsen oli helppo toivottaa Eetu tervetulleeksi Hokkiin: hän oli seurannut pelaajan otteita jo viime kaudella, kun Hokki kohtasi Heinolan Peliitat.

– Hän pelasi meitä vastaan yllättävän hyvät pelit.

Veljesten isän, Teemun Selänteen, otteet näkyvät Räsäsen mielestä Eetun ja Leevin laukauksissa, jotka ovat päävalmentajasta juonikkaita. Muutoin isän historia jääkiekon legendana ei näy joukkueessa. Ohjeet annetaan heille treeneissä ja peleissä ihan kuin kenelle tahansa muullekin pelaajalle.

– Ei meillä ole täällä Teemu Selänne, vaan Leevi ja Eetu.

”Yks kaks ilmestyi toinen Selänne”

Yksi kiinnostava yksityiskohta on, että veljeksistä ainakin Eetu tullee pelaamaan isänsä legendaarista seuraa Helsingin Jokereita vastaan. Ensimmäinen mahdollinen kohtaaminen on lokakuussa.

Sukunimeen Selänne liitetään kansallissankaruus, niin vaikuttavan ura Teemu teki NHL:ssä. Leeville ja Eetulle sukunimi ei ole rasite.

– Kyllä me yritetään, että siitä puhuttaisiin omien tekojen yhteydessä, sanoo Eetu.

Kaksi Selännettä samassa joukkueessa kertoo Räsäsen mukaan Hokin vetovoimasta hyvää.

– Ensin tuli Eetu ja haluttiin hänet joukkueeseen. Yks kaks ilmestyi toinen Selänne ja annettiin Leevillekin mahdollisuus, kun hänellä oli intoa tulla tänne. Molemmat ovat menneet joukkueen mukana hyvin.