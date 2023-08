Varkauden kaupunki ei aio pelastaa ongelmakiinteistöjä – kaupunginjohtaja: ”Tyhjät liiketilat eivät ole vain meidän murhe”

Varkauden kaupunki ei aio pelastaa kaupungin keskustassa konkurssiin mennyttä taloyhtiötä.

Jotta kaupunki olisi kiinnostunut ostamaan kiinteistön, pitäisi sille olla tiedossa käyttöä.

Varkauden kaupunginjohtaja Joonas Hänninen painottaa, että kaupunki tarkastelee konkurssikohteet aina tapauskohtaisesti.

– Jotta kohde olisi kiinnostava, pitäisi tiedossa olla joku toimija, joka olisi valmis kehittämään tiloissa liiketoimintaa. Taloyhtiön pelastaminen tai sen ostaminen sijoitusmielessä ei ole tarkoituksenmukaista, Hänninen sanoo.

Varkaudessa kokonainen taloyhtiö meni konkurssiin, kun kaksi yksityistä sijoittajaa jätti liiketilojen vastikkeet maksamatta.

Yksi syy vastikkeiden laiminlyöntiin oli, ettei liiketiloihin löytynyt vuokralaisia.

Verkkokauppa ja automarketit kurittavat kaupunkikeskustoja

Kauppakatu 40:n kiinteistö ei ole ainoa konkurssin kohdannut taloyhtiö Varkaudessa.

Noin vuosi sitten kaupungissa meni konkurssiin niin ikään keskeisellä paikalla sijaitseva Pankkitalo. Talolle löytyi uusi omistaja.

Kaupunginjohtaja Joonas Hänninen korostaa, että kaupunki tekee töitä sen eteen, että keskusta pysyisi vireänä.

– Se on meille iso haaste, sillä väestö on vuosikymmenten aikana vähentynyt ja kuluttajien käyttäytyminen muuttunut. Asiointi on siirtynyt marketteihin ja verkkokauppaan.

Avaa kuvien katselu Varkauden kaupunginjohtaja Joonas Hänninen kertoo, että kaupunki pyrkii vahvistamaan keskustan vetovoimaa muun muassa tukemalla Warkauden kaupunkikeskusta -yhdistyksen työtä. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Hänninen huomauttaa, ettei keskustan hiljeneminen ole vain Varkauden tai Itä-Suomen ongelma.

– Kyseessä on globaali megatrendi. Kävin pari viikkoa sitten Brysselissä ja sielläkin oli liiketiloja tyhjänä.

Yle uutisoi aiemmin torstaina Helsingin liiketilojen tyhjenemisestä.