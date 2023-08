Lahden ydinkeskustassa seisoo häpeäpilkku: tyhjässä kerrostalossa palanut usein, ohikulkijat pelkäävät ja sisällä puuhaa asiattomia vieraita

Lahden Hämeenkatu 24 tunnetaan kaupungin häpeäpilkkuna. Osoitteessa sijaitseva kerrostalokiinteistö on seissyt jo pitkään tyhjillään.

Lahden keskustassa kulkevia ahdistaa ja pelottaa katsoa Hämeenkatu 24:n kerrostalon alamäkeä. Tyhjillään jo pitkään lojunut rakennus rapistuu luonnonvoimien ja ihmisten armoilla. Sisätiloihin pyrkii ja pääsee asiattomia kulkijoita.

Kaupunki on tehnyt voitavansa, mutta vastuu on omistajalla. Omistajan intressit kohdistuvat lähinnä ostajan löytämiseen.

Tässä jutussa ääneen pääsevät lahtelaiset itse, kaupungin rakennusvalvonta, lautakunnan puheenjohtaja, naapurikauppaa edustava toimitusjohtaja ja talon omistavan yhtiön hallituksen puheenjohtaja.

Joko kohta löytyisi ratkaisu vai jatkuuko alennustila?

Suurpalon ainekset ilmassa

Keskiviikkona iltapäivällä syttyneessä tulipalossa oli suurpalon ainekset. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen mukaan vahingot olisivat voineet olla erittäin laajat, jos palo olisi ehtinyt levitä.

Päivystävän palomestarin mukaan Vesijärvenkadun ja Hämeenkadun risteyksessä sijaitsevaan tyhjään kiinteistöön saapuneet pelastuslaitoksen yksiköt onnistuivat sammuttamaan palon ensimmäisellä sammutusvedellä, jolloin uhkaava palo tyrehtyi. Tulipalo saatiin sammutettua kokonaan keskiviikkoillan aikana.

Torstaina entisen teatterin edessä haisi yhä palaneelta. Sisäänkäynti on lukittu lukolla. Rakennukseen vievän oven lasi on rikottu.

Palo rajautui talon alakerroksen entiseen teatteriin, josta levisi savua lähitaloihin.

Esimerkiksi vieressä sijaitseva Lahden Sokos evakuoitiin ja suljettiin savuhaittojen vuoksi.

Kerrostalokiinteistö on ollut pitkään tyhjillään ja sen tulevaisuus on epäselvä.

Kiinteistö myytävänä edelleen

Kiinteistön omistavan BP-Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja Teppo Lahtinen kertoo rakennuksen olleen myynnissä jo jonkin aikaa. Hänen mukaansa kauppojen pitäisi syntyä lähipäivien aikana.

Lahtisen mukaan keskiviikon tulipalolla ei ole vaikutusta kaupantekoon, koska palo rajautui teatteritiloihin. Hämeenkatu 24:n tiloissa on Lahtisen tietojen mukaan riittänyt kutsumattomia vieraita, vaikka kulku kiinteistöön on pyritty estämään.

– Jotenkin ne löytävät aina keinot päästä jostakin sisään, vaikka kuinka yrittää lukita paikat, Lahtinen sanoo.

Kaupunki kehottaa yhä korjauksiin

Lahden kaupunki on ollut huolissaan kiinteistön tilasta jo pitkään. Viime vuonna kaupunki velvoitti kiinteistön omistajan korjaamaan ikkunat ja siistimään seinät töhryistä sakon uhalla. Omistaja hoiti lopulta asian.

Tänä vuonna Lahden rakennusvalvonta on patistanut uudelleen kiinteistönomistajaa korjaamaan talon julkisivua. Keväällä kaupunki joutui estämään jalankulun rakennuksen vierestä, jotta seinästä ei putoaisi rappauksia ihmisten päälle.

Lahtelainen Leena Mattila kulkee autioituneen talon ohi työmatkallaan. – Välillä tulee mieleen, että pitäisi siirtyä kadun toiselle puolle, koska siitä ei ole turvallista kulkea. On alkanut kieltämättä harmittamaan. Toivon, että kiinteistön omistaja alkaisi ottamaan vastuuta.

Rakennusvalvoja Juhani Pirinen antoi helmikuun 2023 lopussa omistajalle selvityspyynnön kiinteistön julkisivuun liittyvistä korjauksista. Omistajan tavoittamisessa kului aikaa, eikä selvitys lopulta tyydyttänyt rakennusvalvontaa.

Elokuun toisella viikolla Pirinen lähestyi omistajaa korjauskehotuksella. Korjaukset on tehtävä viimeistään 15. lokakuuta.

– Korjauskehotus sisältää julkisivujen siistimisen, ikkunoiden ja ovien korjaamisen sekä rakennuksen sulkemisen ulkopuolisilta tahoilta, hän kertoo.

Jos omistaja ei noudata korjauskehotusta, seuraavaksi käyttöön voidaan ottaa pakkokeinot eli lautakunta voi asettaa omistajalle jälleen uhkasakon.

Lahtelainen Hannu Sorsi on kulkenut Hämeenkatu 24:n ohi aina silloin tällöin. – Se tuntuu huonolta kaupunkikuvalta ja luo turvattomuutta. Ei tiedä, keitä siellä asustelee. Toivottavasti tälle löytyisi jokin ratkaisu.

Prosessi perustuu lakiin. Tulipalo kiinteistössä ei Pirisen mukaan muuta kaupungin mahdollisuuksia vaikuttaa tilanteeseen. Jos keskiviikkoinen onnettomuus johtuisi siitä, että joku on päässyt taloon sisään ja sytyttänyt tulipalon, se lähinnä todistaisi, ettei omistaja pystynyt noudattamaan rakennusvalvonnan kehotusta sulkea talo ulkopuolisilta.

Pirisen mukaan omistajille laitetaan myös epävirallisesti viestiä, että portit on tultava sulkemaan uudestaan. Tämä on tuottanut aiemmin myös jonkinlaista tulosta.

– Hehän kävivät kyllä hitsaamassa portteja kiinni, kun käskin niitä sulkemaan, mutta ne on taas murrettu. He myös kävivät pudottamassa irtonaiset rappaukset seiniltä. Eli kyllä tässä nyt omistajakin on yrittänyt jotain pieniä toimenpiteitä tehdä.

Lahtelainen Sirkka Ahonen asuu lähellä kiinteistöä ja kulkee sen ohi lähes päivittäin. – Sitä ei voi pitää noin. Se on ollut noin jo monta vuotta. Nyt pitäisi päättää, mitä sille tehdään. Mielestäni tuota ei voi edes korjata.

Kaupunki haluaa, että kiinteistö saataisiin joko myytyä tai korjattua. Niinpä se pyrkii myös auttamaan omistajaa. Rakennustarkastaja Juhani Pirinen sanoo keskustelua käydyn esimerkiksi siitä, että asuinkäytössä olleeseen taloon tulisi majoitustiloja. Jos tämä vaatisi poikkeamislupaa kaavasta, kaupunki pyrkisi edistämään asiaa omalta osaltaan.

Jos korjauskehotus ja kuuleminen eivät edistä asiaa, mahdollisen uhkasakon määräämisestä päättää rakennus- ja ympäristölupalautakunta. Sen puheenjohtaja Jani Wallenius (kok.) katsoo, että jokainen kivi on käännettävä.

– Nyt ei anneta periksi, hän toteaa.

Osuuskauppa Hämeenmaa huolissaan

Osuuskauppa Hämeenmaan toimitusjohtaja Olli Vormisto kertoo olevansa huolissaan autiotalon tilanteesta.

– Pelottaa, mitä muuta voi tapahtua. Nyt siellä oli aika mones tulipalo. Talon kunto on todella heikko. Milloin sieltä tippuu parveke alas? Toivottavasti ei tapahdu mitään.

Sokoksen sulkemisen lisäksi Hämeenkadun asunnon tilanne ei ole vaikuttanut Hämeenmaan toimintaan.

Osuuskauppa Hämeenmaan toimitusjohtaja Olli Vormisto pelkää, että huonokuntoinen talo voi aiheuttaa lisää onnettomuuksia.

– Vartijat seuraavat tarkemmin, mitä siellä tapahtuu. Kun on tällainen autiotalo, siinä on omat lieveilmiönsä.

Vormisto kertoo, että Hämeenmaa on ollut yhteydessä Lahden kaupunkiin ja käynyt keskusteluja talon tilanteesta.

Vormiston mielestä helpoin ratkaisu olisi, että rakennus purettaisiin kokonaan ja tilalle rakennettaisiin uusi. Vormisto kuitenkin toteaa, että asiasta päättää lopulta rakennuksen omistaja.