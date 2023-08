Elina Metsänen ei haaveile omistavansa asuntoaan: ”Ei tarvitse ajatella koronnousua tai ylimääräisiä vastikkeita”

Oululainen Elina Metsänen, 38, arvostaa helppoutta. Kun kodissa jokin menee rikki, hän soittaa huoltoyhtiölle. Jos hän haluaa muuttaa, hän vain hakee uutta vuokra-asuntoa eikä neuvottele pankin kanssa.

Ei hän tosin ole aikeissa muuttaa mihinkään. Hän on asunut Oulun Tuirassa vuokralla jo 20 vuotta, josta viimeksi kuluneet viisi vuotta kaupungin vuokrakaksiossaan. Siitä hän maksaa vuokraa noin 650 euroa kuussa.

– Joka kuu maksan tutun summan eikä tarvitse ajatella asuntolainojen koronnousua tai ylimääräistä yhtiövastikkeita. En osaa vaihtaa lamppua, mutta kun soitan huoltoyhtiöön, sieltä tulee joku vaihtamaan lampun ja minulla on helppo elämä.

Metsänen ei ole ainoa, jolle vuokralla asuminen on hyvin pysyväisluonteinen ratkaisu.

Uusimmat tilastot vuokra-asumisesta ovat vuodelta 2021 eli ajalta ennen kuin korot lähtivät nousuun. Vuokra-asuminen oli kasvussa jo tuolloin ja ensiasunnon ostajien keski-ikä nousi. Kukaan tätä juttua varten haastateltu asiantuntija ei usko, että muutoskehitys olisi pysähtynyt.

Päinvastoin: vuokra-asuminen kasvaa siksi, että ihmiset eivät pysty ostamaan asuntoja sekä siksi, että se vaihtoehto ei enää houkuta niin paljoa. Vuokra-asuminen on kaiken kaikkiaan tänä vuonna kallistumassa huomattavasti vähemmän kuin omistusasuminen, käy ilmi Pellervon taloustutkimuksen viime viikolla julkaistusta ennusteesta.

Moni hyvätuloinenkin asuu vuokralla

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun apulaisprofessori Elias Oikarinen sanoo, että vuokra-asuminen saattoi joskus kertoa yhteiskuntaluokasta, mutta ei enää yhtä paljoa.

– On todella hienoja vuokra-asuntoja, ja moni hyvätuloinenkin asuu vuokralla.

Vuosia Oulun Tuirassa asuntoja vuokrannut Pasi Orava on huomannut, kuinka vuokralaiset toivovat yhä laadukkaampia asuntoja. Pintojen pitää olla hyvät, kylpyhuoneeseen pitää mahtua pyykkikone ja lattia ei saisi olla muovimattoa.

Oravan vuokralaiset muuttavat yleensä vuokra-asunnoista, ja kun he lähtevät, he muuttavat vuokra-asuntoon. Hänelle tulee mieleen vain pari tapausta, kun vuokralainen on ostanut asunnon: silloinkin Tuirasta.

Se, että vuokralaiset ovat muuttaneet omistusasuntoon samoille seuduille, kertoo jotain Tuiran poikkeuksellisuudesta. Hyvin usein vuokralla asutaan eri kaupunginosissa kuin omistusasujat.

Avaa kuvien katselu Tuiran jakaa Itä- ja Länsi-Tuiraan vilkas Merikoskenkatu, jonka varrella on muun muassa paljon etnisiä liikkeitä ja erikoisliikkeitä. Kuva: Timo Nykyri / Yle

Avaa kuvien katselu Suurin osa Tuiran rakennuksista on rakennettu viimeistään 70-luvulla, mutta alueella on myös täydennysrakentamista. Kuva: Timo Nykyri / Yle

Tuiran asuntorakenne on muutenkin poikkeuksellinen sekä Oulussa että koko maassa. Tuirassa on paljon yksiöitä mutta myös isompia kerrostaloasuntoja ja omakotitaloja. Kaupunginosassa on sekä vanhoja, edullisia asuntoja että täydennysrakentamisen myötä tulleita uusia ja kalliitakin asuntoja. Tällä hetkellä myytävien asuntojen neliöhinnat vaihtelevat Etuovi.comissa 1000–6800 euron välillä.

Vuokra-asuntoja oli vuoden 2021 lopussa 57 prosenttia alueen asunnoista.

Helsingin yliopiston kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara sekä Oulun yliopiston yhdyskuntasuunnittelun professori Helka-Liisa Hentilä pitävät monipuolista asuntokantaa ja runsaita palveluita Tuiran vahvuutena. Se on myös piirre, joka erottaa sen monesta muusta suomalaisesta asuinalueesta.

– Yleisesti pidetään hyvänä, että tähdätään monipuoliseen kaupunkiin, josta löytyy erilaisia asuntoja erityyppisille ihmisille. Ihan kaikenlaiset ihmiset voivat asua Tuirassa ja täällä on monenlaista ja monenikäistä väestöä, Hentilä sanoo.

Avaa kuvien katselu Professori Helka-Liisa Hentilä asuu Tuirassa omakotitalossa, joka sijaitsee samalla tiellä vain kivenheiton päässä Elina Metsäsen vuokrakerrostalosta. Kuva: Hanna Juopperi / Yle

Tuiraa verrataan usein Helsingin Kallioon, koska molemmat ovat monikulttuurisia, vireitä ja haluttuja vanhoja työläiskaupunginosia parin kilometrin säteellä keskustasta. Vaattovaaran mielestä pitää vertausta osin hyvänä, mutta Tuiran asuntokanta on paljon monipuolisempi kuin Kalliossa. Hän vertaisi sitä enemmän Lauttasaareen.

Hentilän mukaan Tuira on Kallion tavoin monimuotoinen ja rosoinen alue, mutta toisaalta paljon vehreämpi ja mosaiikkimaisempi. Perinteisenä lähiönä sitä ei hänestä voi pitää, koska alue on niin monikerroksinen ja asunnot eri aikoina rakennettu, toisin kuten lähiöissä yleensä. Hieman samantapainen alue on Tampereen Tammela.

Kun yhä useampi asuu vuokralla, muuallakin kuin Tuirassa tarvitaan rinnakkain omistus- ja vuokra-asuntoja ja myös erilaisia ja erihintaisia vuokra-asuntoja.

Vuokra-asumisen houkuttelevuus kasvaa monista syistä Korkojen nousu nostaa etenkin omistusasumisen kustannuksia (HS).

Myös asuntolainan korkovähennyksen poistuminen vähentää omistusasumisen houkuttelevuutta.

Tänä keväänä julkaistussa Danske Bankin kyselyssä puolet korkeakoulutetuista nuorista sanoi, ettei lainkaan harkitse asunnon ostamista (Kainuun Sanomat).

Varsinkin pääkaupunkiseudulla yhä harvemmalla on varaa ostaa omistusasuntoa, ainakaan keskeiseltä sijainnilta.

Toisaalta moni, jolla olisi hyvinkin varaa ostaa asunto kauempaa keskustasta, päätyy mieluummin vuokra-asuntoon jonka sijainti on mieleisempi.

Ihmisten asumistoiveet ovat myös muuttuneet ja moni arvostaa vuokra-asumisen vapautta. Avaa

Omistumisasuminen on kuitenkin monen unelma

Eero Karhunen, 26, asuu Tuirassa avopuolisonsa kanssa vanhempiensa omistamassa kaksiossa vuokralla. Hän haluaa vielä joskus ostaa asunnon. Se ei vain tunnu ajankohtaiselta vielä, kun yliopistosta valmistumisesta on kulunut muutama vuosi ja työura on alussa.

– Tavoitteeni on aina ollut, että jossain vaiheessa ostan asunnon. Se on taloudellisesti fiksua. Tuntuu myös, että haluan oman kodin.

Avaa kuvien katselu Eero Karhunen pitää Tuiraa loistavana kaupunginosana ja hän on asunut siellä eri asunnoissa vuodesta 2016 saakka. Omistusasunnon hän haluaa kuitenkin sitten joskus ostaa vähemmän kaupunkimaisesta ympäristöstä. Kuva: Paulus Markkula / Yle

Apulaisprofessori Elias Oikarisen on vaikea nähdä, että kovin radikaalia käännettä vuokra- ja omistusasumisen suhteessa olisi lähiaikoina tapahtumassa.

Korkojen nousu on vaikuttanut myös vuokra-asuntojen tarjontaan, kun asuntosijoittaminen ei ole enää niin houkutteleva vaihtoehto. Toisaalta ensiasunnon ostaminen voi jopa helpottua, kun yleisesti kysyntää on vähemmän.

Vuokranantajien ja vuokralaisten etujärjestöt näkevät, että iso muutos voi olla käsillä. Turussa, Tampereella ja Helsingissä yli puolet asunnoista on jo vuokra-asuntoja.

– En osaa sanoa, meneekö koko maassa tilanne siihen, että yli puolet asuisi vuokralla, mutta suurissa kaupungeissa näin on jo, sanoo Suomen vuokranantajien yhteiskuntasuhdepäällikkö Hanna Isbom.

Vaikka vuokra-asumisessa viehättää sen helppous, moni muukin kuin Karhunen arvostaa omistusasumisen hyviä puolia kuten turvallisuuden tunnetta ja varallisuuden kertymistä.

– Jos samassa asunnossa asuu pitkään, omistusasuminen on yleensä taloudellisesti järkevämpää, Oikarinen sanoo.

Juttua varten on haastateltu myös Vuokralaiset ry:n toiminnanjohtaja Anne Viitaa ja PTT:n ekonomisti Veera Holappaa.

