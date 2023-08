”Minun täytyy palata takaisin” – näin Suomessa kuntoutuva ukrainalaissotilas ajattelee nyt sodasta

Kesäkuussa alkaneen Ukrainan vastahyökkäyksen seuraaminen etäältä on saanut Viktor Poberezhetsin olon voimattomaksi.

Ukrainalaissotilas Viktor Poberezhets oli maaliskuun lopussa suorittamassa yöllistä sotilastehtävää etulinjassa, kun venäläinen drooni havaitsi hänen joukkonsa.

Sotilailla ei ollut mitään mahdollisuutta piiloutua, kun Venäjä avasi panssarivaunuista tulen heitä kohti. Ryhmää kohti ammuttiin useita kranaatteja.

– Ajattelin tytärtäni. Heti, kun ajattelin häntä, meitä kohti lensi vielä yksi kranaatti. Se ei räjähtänyt.

– Silloin tajusin, että meidän on selviydyttävä. Ja niin teimme, Poberezhets kertoo.

Taistelussa jalkansa loukannut Poberezhets sai aluksi sairaalahoitoa Ukrainassa. Sieltä hän päätyi jatkamaan hoitoaan Suomeen, johon hänen perheensä oli paennut jo vuotta aiemmin.

Nyt koko perhe asuu Alavudella Etelä-Pohjanmaalla, jossa Poberezhetsin tytär käy alakoulua.

Sodan tavoite on ehdoton

Kesäkuussa alkaneen Ukrainan vastahyökkäyksen seuraaminen etäältä on saanut Poberezhetsin olon voimattomaksi. Hän on seurannut huolissaan, kuinka venäläiset hyökkäävät siviilikohteisiin, joissa uhreina on naisia ja lapsia.

– Haluaisin auttaa ja tehdä jotain. Siellähän on minun veljiäni ja kansaani.

Poberezhets odotti, että Ukraina alkaisi vallata takaisin menetettyjä alueitaan kesäkuussa alkaneessa vastahyökkäyksessä. Hänen mukaansa kesän saavutuksia ja nykytilannetta on vaikeaa arvioida tällä hetkellä.

Puolustussodan perimmäinen tavoite on kuitenkin selvä.

– Meidän täytyy saada takaisin Ukrainan alue sellaisena kuin se oli vuonna 1991.

– Ja tietysti se, ettei alueellamme olisi yhtäkään terroristia tai vihollista.

Avaa kuvien katselu Poberezhets ehti sotia etulinjassa yli vuoden ennen loukkaantumistaan. Kuva: Viktor Poberezhets

Suomalaisten tuki on lämmittänyt

Suomeen saavuttuaan Poberezhets huomasi, että tuntemattomat ihmiset kiinnostuivat hänestä Ukrainan lipun nähdessään.

– He sanovat: ”Kunnia Ukrainalle, sankareille kunnia!”. Tuki lämmittää aina.

Nyt Poberezhets viettää aikaa perheensä kanssa ja odottaa pääsyä seuraavaan leikkaukseen, sillä hänellä on edelleen jalassaan palanen metallia.

Toipumista on jäljellä muutamia kuukausia. Sen jälkeen Poberezhetsia odottaa paluu sodan keskelle.

– Minun täytyy mennä takaisin.