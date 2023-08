Pienessä Joonas-koulussa tapahtui iso muutos – kehitysvammaisille perustettuun kouluun pyrkii erilaisia lapsia kuin ennen

Nykyisin oppilaspaikkaa anoo useimmiten alakouluikäinen poika, jolla on neuropsykologisia oireita.

– Sahaaminen on aika helppoa, kun ei laita voimaa vaan antaa sahan viedä itseään.

Näin sanoo Kai Kalugin, 12, samalla kun pätkii pahviputkea, josta syntyy muuria kuningas Arthurista kertovaan varjonukkenäytelmään. Esitykset ja juhlat ovat tärkeitä steinerkasvatuksessa, jonka oppeja myös Orivedellä sijaitsevassa Joonas-koulussa vaalitaan.

Kohta 30 vuotta täyttävä pirkanmaalainen erityiskoulu ei ole enää entisensä.

Yksityinen Joonas-koulu perustettiin alun alkaen kehitysvammaisille lapsille. Ylenkin uutisoima lasten yleistynyt neuropsykologinen oireilu on muuttanut vaivihkaa sitä, keitä erityiskoulun oppilaiksi pyrkii.

Nyt tyypillisin oppilaspaikkaa anova on neljäs- tai viidesluokkalainen poika, jolla on ADHD-diagnoosi ja uhmakkuushäiriö.

Tyypillisiä ovat myös autismin kirjon oireet sekä mutismi, eli lapsi ei jostain syystä puhu tai puhuu valikoivasti. Monet hakijat ovat tulleet koulukiusatuiksi eivätkä halua mennä omaan kouluunsa.

Avaa kuvien katselu Joonas-koulun opettaja ja kuraattori Tomi Havinen auttaa Kai Kaluginia lavasteiden rakentamisessa. Pahviputkista syntyy muuri Mikaelinpäivän ritarinäytelmään. Kuva: Marko Melto / Yle

Lasten oireilu on noussut isoksi huoleenaiheeksi viime aikoina. Tässä koulussa tuen ja ratkaisujen tarve on ollut tiedossa jo vuosia ennen julkisen keskustelun alkamista.

– Joonas-koulu on aika hyvä mikrokuva yhteiskunnassa tapahtuvista muutoksista, jotka näkyvät meillä jo vuosia aiemmin, kertoo rehtori Anne Loukusa-Ahola.

Joonas-koulun vaiheet Yksityinen Joonas-koulu aloitti Orivedellä vuonna 1994. Se on yksi Suomen kolmesta hoitopedagogisesta steinerkoulusta. Aktiiviset vanhemmat perustivat koululle kannatusyhdistyksen. Toimintaa on rahoitettu muun muassa lahjoitusten turvin. Koulua yritettiin ensin perustaa Tampereelle, mutta steinerpedagoginen erityiskoulu ei saanut tarpeeksi tukijoita. Sopiva paikka löytyi lopulta Orivedeltä. Joonas-koulu toimi pitkään määräaikaisten lupien varassa. Koulu virallistettiin vuonna 1999, jolloin se pääsi valtionavun piiriin. Pysyvä perustamislupa koululle heltisi vuonna 2011. Joonas-koulun perustivat vuonna 1994 aktiiviset vanhemmat. Tamperelaisen Merja Hakalan poika Joonas oli koulun ensimmäinen oppilas. Kuva on joulujuhlasta. Kuva: Merja Hakalan kotialbumi Avaa

Pakoon etelän meteliä

Joonas-kouluun päästäkseen lapsella pitää olla päätös erityisestä tuesta. Muutoin ovi pidetään auki, ja jokainen oppilaspaikka harkitaan erikseen.

Koulussa on kuusi kokoaikaista työntekijää, mukaan lukien oma keittäjä ja autonkuljettaja. Oma koulubussi tuo oppilaita sekä Orivedeltä että Tampereelta.

Oppitunneilla on usein kaksi opettajaa, ja rakennuksessa on oppilaille tilaa rauhoittumiseen.

Avaa kuvien katselu Steiner-koulussa opetellaan esimerkiksi oma-aloitteisuutta ja itsenäisyyttä. Joonas-koulussa jokaisella oppilaalla on päivittäin kattaus-, siivous- tai tiskausvuoro, niin myös Kai Kaluginilla. Kuva: Marko Melto / Yle

Tällainen oppimisympäristö sopii hyvin Kai Kaluginille. Hän muutti pääkaupunkiseudulta Orivedelle koulunkäyntivaikeuksien vuoksi. Isossa espoolaiskoulussa hänelle kertyi paljon poissaoloja.

– Siellä ei mennyt kauhean hyvin, etenkään viime vuonna siellä ei ollut kiva olla, seitsemäsluokkalainen kertoo.

Kalugin tarvitsee tukea tunne-elämän ja sosiaalisten taitojen säätelyssä. Erityislasten Joonas-koulussa hän saa rauhaa esimerkiksi ääniyliherkkyyteensä.

– Täällä on paljon taukoja ja monta tilaa, että voi valita, missä tekee tehtäviä. Ja kun on vähemmän väkeä, on vähemmän melua.

Kehitysvammaisuutta aiempaa vähemmän

Suomessa on kehitysvammaisia ihmisiä on noin 50 000 eli suunnilleen prosentti väestöstä. Joonas-kouluunkin heitä edelleen hakeutuu, mutta oppilaista he ovat jo selvästi vähemmistö.

Avaa kuvien katselu Seitsemäsluokkalainen Hilla Suutari esittelee koulunäytelmää varten leikkaamaansa varjonukkea. Kuva: Marko Melto / Yle

Hakijoissa tapahtunutta muutosta voi selittää myös yleinen syntyvyyden laskusuunta. Sen seurauksena myös kehitysvammaisia lapsia syntyy vähemmän.

Tutkija Hannu Vesala Kehitysvammaliitosta arvioi, että kehitysvammaisina syntyvien määrä olisi runsaassa kymmenessä vuodessa laskenut ehkä neljänneksen verran.

Oma vaikutuksensa kehitysvammaisten määrään on sikiöseulonnoilla, joilla on mahdollista havaita geenivirheitä tai muita poikkeamia. Esimerkiksi tyypillisin kromosomihäiriö Downin syndrooma voidaan näin tunnistaa ennalta.

Euroopassa erityisesti Etelä-Euroopan maissa syntyneiden Down-lasten määrä on sikiöseulontojen seurauksena huomattavasti vähentynyt. Suomessa vaikutus ei ole Kehitysvammaliiton mukaan niin iso.

Pyrkijöitä enemmän kuin paikkoja

Opetushallituksen mukaan Suomessa on Joonas-koulu mukaan lukien 56 erityiskoulua, joissa annetaan perusopetusta.

Oppilaita Joonas-koulussa on tällä hetkellä seitsemän. Oppilaspaikkoja olisi periaatteessa kaksikymmentä, mutta toistaiseksi rahkeet eivät riitä näin isoon oppilasmäärään.

Rehtori Anne Loukusa-Aholan mukaan kouluun pyrkijöitä on paljon enemmän kuin voidaan ottaa. Pieni, yhden tai kahden paikan lisäys olisi mahdollinen, mutta vaatisi lisää henkilökuntaa.

– Lasten haasteet ovat niin isoja ja he tarvitsevat paljon tukea ja rajoja. Emme aina tee sitä, mitä he haluavat, vaan mitä he tarvitsevat.