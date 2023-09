Kokkolassa kehitettiin malli, jolla tarttua koulukiusaamiseen – Yle kerää kiusattujen kokemuksia siitä, mikä lopulta auttoi

Torkinmäen koulun vitosluokkalaiset Lili Buckman, Valtteri Viitala ja Elias Ylä-Kero kertovat tulevansa turvallisella mielellä kouluun. He myös tietävät kuinka toimia, jos huomaavat kiusaamista.

Kouluilla on monia hyviä käytäntöjä ja toimintapoja kiusaamisen kitkemiseksi.

Siitä huolimatta kiusaamista kokeneista oppilaista hieman alle kolmannes ei kerro kokemastaan kiusaamisesta koulun henkilökunnalle.

Tämä selviää Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) keväällä julkaisemasta arvioinnista.

Yksi syy puhumattomuudelle oli se, etteivät oppilaat uskoneet kertomisella olevan vaikutusta.

Torkinmäen koululla Kokkolassa kiusaamisen ehkäisyyn ja siihen puuttumiseen on monenlaisia keinoja.

– Peruslähtökohtia kiusaamisen vastaisessa työssä ovat hyvä oppilaan tuntemus, ryhmäytyminen, sujuva vuorovaikutus koulun sisällä ja tiivis yhteistyö kodin suuntaan, kertovat apulaisrehtoreina toimivat varhaiskasvatuksen johtaja Elina Myllyniemi ja aineopettaja Heidi Leipälä.

Koululla on käytössä ”Sovitaan puhumalla” -käytäntö, jolla on saavutettu hyviä tuloksia. SoPu-tiimiin viedään käsittelyyn sellaiset tapaukset, jotka vaativat laajempia tukitoimia.

Tiimin toimintaan osallistuu joka lukuvuosi neljä opettajaa.

– Tämä on meidän oma malli, jossa opettajat toimivat työpareittain. Asioita sovitaan puhumalla, ja huolehditaan siitä, että kaikki asianosaiset tulevat kuulluiksi, sanoo Myllyniemi.

Avaa kuvien katselu Elina Myllyniemi ja Heidi Leipälä iloitsevat siitä, että Torkinmäen koululla on kehitetty toimiva käytäntö, jolla kiusaamiseen voidaan puuttua. Kuva: Petri Kuikka / Yle

Lasten kielenkäyttö on raaistunut

Leipälä on tyytyväinen, että työhön on varattu lukujärjestyksessä erikseen aikaa.

– Juttelemme oppilaiden kanssa siitä, miten homma etenee ja tapaamme joka viikko, kunnes asiaan saadaan ratkaisu. Kerromme myös huoltajille, mitä tapaamisissa on sovittu. Tarvittaessa mukaan pyydetään koulukuraattori tai jos kyse on väkivallasta, yhteys otetaan esimerkiksi Ankkuritiimiin.

Heidi Leipälän mukaan lasten kielenkäyttö on viime aikoina raaistunut, ja siitä on syytä olla huolissaan. Samaan aikaan aikuisilla on peiliin katsomisen paikka.

– Jos me aikuiset sananvapauden nimissä annamme oikeuden sanoa toiselle rumasti ja halventavasti, niin totta kai se heijastuu lapsiinkin. Minusta meidän pitäisi puuttua myös siihen, kuinka me aikuiset puhumme toisillemme somessa, sähköpostiviesteissa tai vaikkapa kaupan kassalla.

”Kiusaamiseen pitää puuttua”

Kokkolalaisen Torkinmäen koulun vitosluokkalaisille on selvää, mitä kiusaaminen tarkoittaa. He myös tietävät, miten toimia havaitessaan syrjimistä.

– Kiusaaminen on ainakin syrjimistä, kiusaamista ja härnäämistä. Sitä löytyy monessa muodossa, pohtii Lili Buckman.

– Haukkumista, nimittelyä, potkimista ja muuta sellaista, sanoo Valtteri Viitala.

– Jos syrjii tai nimittelee toista, tietää Elias Ylä-Kero.

Avaa kuvien katselu Torkinmäen vitosluokkien oppilaat ovat yhtä mieltä siitä, että heidän koulussaan aikuisille voi kertoa kiusaamisesta. Kuva: Petri Kuikka / Yle

Kaikille kolmelle on selvää, että tilanteeseen pitää puuttua. Tärkeintä on kertoa kiusaamisesta aikuiselle.

– Voisi sanoa kiusaajalle, että tuo ei ole oikein ja että se on ilkeää.

– Jos joku jää porukan ulkopuolelle, otan hänet mukaan leikkeihin.

Turvallinen koulu tehdään yhteistyöllä

Karvin selvityksen mukaan koulujen kiusaamisenvastaiset käytännöt pitää tehdä näkyväksi myös oppilaille ja heidän huoltajilleen. Kaikille selvät pelisäännöt ja toimintamallit voivat jo vähentää kiusaamista.

Opetushallituksen opetusneuvos Laura Francke kannustaa kouluja ottamaan kodin aktiivisesti mukaan kiusaamisen vastaiseen työhön.

– Oppilaat ja vanhemmat olisi hyvä saada jo suunnitteluvaiheessa pohtimaan yhteisiä pelisääntöjä.

Francken mukaan laki antaa jo nyt paljon keinoja koulukiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja siihen puuttumiseen.

Avaa kuvien katselu Opetusneuvos Laura Francken mielestä on tärkeää, että kouluissa arvioidaan aktiivisesti kiusaamisen vastaisten menetelmien toimivuutta ja kehitetään käytäntöjä yhä paremmiksi. Kuva: Lauri Karo / Yle

Kouluillakin on käytössään runsaasti keinoja ja erilaisia malleja, joita voidaan käyttää kiusaamisen kitkemiseksi.

Francken mielestä tärkeää on se, mitä käytännön työtä kouluilla tehdään. Hän pitää asiaa pitkälti myös johtamiskysymyksenä.

– Olennaista on konkreettinen, jokapäiväinen kiusaamisen vastainen työ. Sen pitää näkyä koulun toimintakulttuurissa ja sitä täytyy tehdä systemaattisesti. Tutkimusten mukaan kiusaamista ennaltaehkäistään ja siihen puututaan parhaiten silloin, kun toimia on myös perheen tasolla.

Lain ja toimintamallien lisäksi kiusaamisen vastaista työtä on tuettu myös pedagogisella ohjeistuksella. Muutama vuosi sitten Opetushallitus julkaisi opetustoimen ja varhaiskasvatuksen turvallisuusoppaan.

”Ei kaikelle väkivallalle” -sivustolle on koottu tietoa, ohjeita ja työkaluja turvallisen kouluympäristön luomiseksi.