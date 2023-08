Tampereen seudun katuryöstöilmiössä on tapahtunut muutos: nyt nuoret ryöstävät toisia nuoria, poliisille joka päivä 1–2 ilmoitusta

Nuorten väliset ryöstöt liittyvät usein tilanteisiin, joissa somessa on sovittu kaupat esimerkiksi vaatteista. Ostajalla ei ole aikomustakaan maksaa, vaan tuote viedään väkivallalla uhkaamalla.

Sisä-Suomen poliisi saa päivittäin yhdestä kahteen ilmoitusta ryöstöistä tai ryöstön yrityksistä, joiden tekijänä ovat nuoret.

Kyse on erilaista ryöstöistä kuin viime syksynä paljon huomiota saaneissa katuryöstöissä. Tuolloinkin tekijöinä olivat nuoret, mutta kohteena olivat aikuiset.

Tampereen seudulla poliisille tehtiin viime syksyn aikana yli 20 ilmoitusta samantyyppisistä katuryöstöistä. Ne rauhoittuvat, kun poliisi sai useampia epäiltyjä kiinni. Osasta tapauksista annettiin tuomioita alkuvuodesta.

– Tätä ilmiöitä ei ole enää oikeastaan havaittavissa. Nyt tapahtuvissa ryöstöissä nuoret ryöstävät toisia nuoria. Niitä on valtavan paljon, sanoo rikoskomisario Markus Antila Sisä-Suomen poliisin ennalta estävän toiminnan yksiköstä.

Hämärät kaupat

Nuorten tekemien ryöstöjen yleistyminen on alkanut näkyä viimeisen kahden vuoden aikana.

Ryöstöt voidaan nyt jakaa karkeasti kahteen kategoriaan: perinteisiin katuryöstöihin sekä osto-ja myyntiryöstöihin.

Perinteisissä katuryöstöissä nuoret varastavat tuntemattomilta nuorilta esimerkiksi kalliit kengät tai toppaliivin päältä. Rikoskomisario Markus Antilan mukaan niin sanotut osto- ja myyntiryöstöt taas ovat syntyneet, kun nuoret ovat alkaneet ostaa ja myydä tavaraa.

Tällaisen ryöstön peruskaava on seuraavanlainen: Toinen nuorista on myy esimerkiksi kenkiä Snapchatissa, pikaviestisovellus Signalissa tai muulla somealustalla. Kun ostaja löytyy, treffit sovitaan kauppakeskukseen tai pihalle. Ostajan ei kuitenkaan ole tarkoitus maksaa ostostaan, vaan hän anastaa myymään tulleelta nuorelta kengät joko sanallisesti tai väkivallalla uhkaamalla.

– Tilanteissa saadaan luotua pelon ilmapiiri. Annetaan ymmärtää, että ollaan valmiita käyttämään väkivaltaa, vaikka aina ei ole esillä toisen vahingoittamiseen soveltuvaa esinettä, Antila sanoo.

Rikoskomisarion mukaan yhdessäkään poliisin tietoon tulleessa ryöstössä ei ole käytetty väkivaltaa. Vastustamisen sijaan tavara annetaan ryöstäjälle, joka poistuu paikalta.

Kyseessä on kuitenkin jossain määrin piilorikollisuudesta. Kaikkia ryöstöjä tai niiden yrityksiä ei ilmoiteta poliisille. Syy on ilmeinen.

– Monet myyvät esimerkiksi huumausaineita tai vaikka omia ADHD-lääkkeitä. Nämä tapaukset eivät välttämättä tule poliisille ilmi, koska on itsekin oltu hämärähommissa, Antila sanoo.

Alla olevaan grafiikkaan on koottu Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella tehdyt ryöstöt ja niiden yritykset, joissa tekijä on alle 21-vuotias. Grafiikassa ei ole eritelty sitä, minkä ikäisiä kohteet ovat.

Tampereella ei todettu katujengejä

Poliisi on aikaisemmin todennut, että nuorten vakava rikollisuus, kuten ryöstörikokset, linkittyvät myös osin katujengeihin. Jengejä on tähän mennessä havaittu Turussa, Espoossa, Vantaalla ja Helsingissä.

Tampereella katujengejä ei ole, eikä poliisi ole havainnut nuorten tekemissä ryöstöissä viitteitä siitä, että heitä käytettäisiin minkään jengin myynnin välineenä.

Sisä-Suomen poliisin alueella alle 15-vuotiaiden ryöstäjien kohdalla kyse on tähän saakka ollut satunnaisista teoista. Kiinnijääneet ovat sanoneet olleensa katuvaisia ja teot ovat loppuneet siihen. Rikosoikeudellinen vastuu alkaa 15-vuotiaana.

Idea ryöstöön tai sen yritykseen saadaan usein somesta. Kuvituskuva.

Nuorten vastaus poliisin kysymykseen siitä, miksi ryösti jonkun, on Antilan mukaan usein samankaltainen: somessa on nähty kuva tai video ja siitä on saatu idea.

Antila kertoo tapauksesta, jossa nuoret olivat löytäneet puskasta puutarhasahan ja ottaneet sen mukaansa.

– Sitten tuli idea, että nyt kun on teräase ja on nähty video ryöstöstä, niin kokeillaan. He myönsivät myöhemmin poliisille itku kurkussa, että tuntui kauhean pahalle.

Vanhemmasta ikäpolvesta, eli 15–20-vuotiaista, on löydettävissä Antilan mukaan myös niin sanottuja ongelmatapauksia.

– Osalla heistä tuntuu olevan jonkin verran jo tarkoituksellisuutta ja tekojen toistamista.

Vaikka nuorten toisiin kohdistamat ryöstöt sekä niiden yritykset ovat lisääntymään päin, Antila muistuttaa, että suurin osa nuorista käyttäytyy hyvin.