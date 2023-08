Vieläkö Petteri Orpo palaa puheessaan Kiovan vierailuun? Kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokous jatkuu – katso suorana kello 9.55

Pääministeripuolue kokoomus jatkaa eduskuntaryhmänsä kesäkokousta perjantaina Espoossa, Aalto-yliopiston tiloissa. Päivän aloittaa pääministerin, puolueen puheenjohtajan Petteri Orpon puhe.

Ennakko-odotusten perusteella Orpo palaa puheessaan vielä Ukraina-vierailuunsa sekä Suomen tukeen Ukrainalle. Orpo vieraili Kiovassa keskiviikkona.

Yle näyttää Petteri Orpon puheen sekä tiedotustilaisuuden suorana kello 9.55 alkaen Yle Areenassa.

Orpon puheen jälkeen kokouksessa on Orpon sekä eduskuntaryhmän puheenjohtajan Matias Marttisen tiedotustilaisuus.

Yle seuraa tässä jutussa kokouksen tapahtumia perjantaina.

Hallituksen luottamus mitataan syyskuun alussa

Eri eduskuntaryhmien kesäkokousten jälkeen eduskunta kokoontuu istuntoihin tiistaina 5. syyskuuta. Seuraavana päivänä eduskunta keskustelee hallituksen yhdenvertaisuutta koskevasta tiedonannosta. Tiedonanto annetaan kesän rasismikeskustelun vuoksi.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Matias Marttisen lähtökohta on, että myös hallituskumppanin, ruotsalaisen kansanpuolueen (RKP) edustajat tukevat eduskunnan luottamusäänestyksissä hallitusta sekä perussuomalaisten ministereitä Riikka Purraa ja Wille Rydmania.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra vaati tiistaina, että ”kun tiedonanto on hallituksen sisällä hyväksytty, se on hyväksytty, ja sen on riitettävä. Siihen on loputtava vanhojen tonkimisten perässä säntäily”.

