Terveysasema, alusvaateliike ja Alko – lähiöasukkaat toivovat uusia palveluja, mutta näköpiirissä on lähinnä säästöjä

Moni Suomen lähiö kasvaa, mutta säästöpaineiden puristuksessa palvelut karkaavat samalla kauemmas ihmisistä.

Tuore lähiötutkimus kertoo, että lähiöt ovat monin tavoin köyhtyneet palveluiltaan vuosien mittaan. Esimerkiksi Jyväskylän Kuokkala menetti taannoin terveysaseman, vaikka toistaiseksi pahimmalta on säästytty.

Yli 17 000 asukkaan nuori Kuokkala on asukasluvultaan Jyväskylän suurin lähiö. Asuinalue on laaja, mutta lähiön keskusta sijaitsee vain reilun kolmen kilometrin päässä Jyväskylän ydinkeskustasta.

Kuokkalan keskustassa ja sen läheisyydessä sijaitsevat asukkaiden tärkeimmät palvelut, kuten kaupat, koulut, kirjasto, apteekki, neuvola ja kirkko.

Tällä hetkellä tosin yhtenäiskoulun ja kirjaston yhteydessä sijaitsevien nuorisotilojen tulevaisuus on vaakalaudalla.

Kaupungin säästölinja on vastikään sulkenut ahkerassa käytössä olleen Kuokkarin nuorisotilan vuoden loppuun saakka, ja toiminta uhkaa loppua kokonaan, jos valtuusto hyväksyy lautakunnan esittämän leikkauslistan.

Avaa kuvien katselu Kuokkalan yhtenäiskoulun kuudesluokkalainen Nea Antinkaapo on kavereineen käynyt Kuokkarissa aina kun se on ollut mahdollista eli kolme kertaa viikossa. Nuorisotilan sulkeminen harmittaa nyt koululaisia. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

Kirjaston ja muiden yhteisöllisten tilojen merkitys nousee esiin lähiön palveluja tutkittaessa, kertoo yhteisötutkimuksen dosentti Kaisu Kumpulainen Jyväskylän yliopistosta.

Kumpulainen oli vastuullisena johtajana yliopiston ja kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen tutkimushankkeessa, joka selvitti kulttuuritoiminnan merkitystä lähiöille.

Avaa kuvien katselu Kaisu Kumpulaisen johtama lähiötutkimus tehtiin Huhtasuon ja Keltinmäen lähiöissä, joissa oli tilastojen mukaan Jyväskylässä eniten sosioekonomisia eli sosiaalisia ja taloudellisia haasteita. Kuva: Niko Mannonen / Yle

Tutkimuksen mukaan lähiössä arvostetaan etenkin yhteisiä toiminnallisia tiloja, jotka mahdollistavat ihmisten kohtaamisen.

Kumpulainen puhuu arjen näkökulman merkityksestä. Tärkeää on se, että kaupunki ottaa asukkaat mukaan ideoimaan ja suunnittelemaan palveluja ja tiloja – ja myös toteuttaa asukkaiden toiveita.

Voisiko terveysasema tulla takaisin?

Kuokkalassa suurin menetys on tähän mennessä ollut terveysasema. Kaupunki siirsi asukkaiden terveyspalvelut uuteen keskussairaala Novaan vuoden 2021 alkupuolella, minkä jälkeen Kuokkalan terveysasema purettiin.

Kuokkala ei ole yksin Suomessa, vaan terveyskeskuksia lopetetaan ja palveluita siirretään kauemmas lähiöissä pitkin maata.

Etenkin sosiaalisessa mediassa kuokkalalaiset harmittelevat edelleen terveysasemansa sulkemista. Voisiko se tulla takaisin?

Sote-palveluista vastaava Keski-Suomen hyvinvointialue on rankoissa säästöpaineissa. Palveluverkkopäätöksiä on odotettavissa joulukuussa, eikä linjauksista kerrota mitään tässä vaiheessa.

Uuden terveysaseman perustaminen lähiöön vaikuttaa tällä hetkellä kovin epätodennäköiseltä.

– Hyvinvointialueella tarkastellaan luonnollisesti koko Keski-Suomea palveluiden järjestämisen näkökulmasta ja Kuokkalan alueen palvelut ovat osa ko. kokonaisuutta, kertoo toimialajohtaja Kati Kallimo sähköpostiviestissään.

Kallimon mukaan lähipalvelu on muuttunut siitä, mitä se oli esimerkiksi viisi vuotta sitten.

– Nyt ajatellaan, että esim. vastaanottopalvelut tulevat diginä suoraan kotisohvalle.

Avaa kuvien katselu Kun terveyskeskus purettiin, Kuokkalan neuvola sai uudet tilat kerrostalosta lähiön keskustasta. Kuva: Niko Mannonen / Yle

Neuvola Kuokkalassa sentään säilyi, ja sille on riittänyt asiakkaita, sillä alue on lapsiperheiden suosiossa.

Kuokkalan neuvola on Jyväskylän toiseksi suurin, pieniä asiakkaita oli viime vuoden lopulla 1300. Viime vuonna neuvolan alueella syntyi 244 lasta, joten lasten ja perheiden palveluille näyttäisi riittävän käyttäjiä tulevaisuudessakin.

Kuokkalasta on jouduttu nyt ohjaamaan perheitä toisiin neuvoloihin, kertoo terveydenhoitaja Päivi Lappi-Auvinen.

Palvelut saavat kiitosta

Kyselykierros Kuokkalan keskustan ostoskeskuksen edustalla syyskuisena keskiviikkona tuottaa kuitenkin lähinnä positiivisia kommentteja asuinalueesta.

Ostoskeskuksessa asioi niin pienten lasten vanhempia, lounastuntiaan viettäviä työikäisiä kuin eläkeläisiäkin.

Vauvansa kanssa lähiön keskustaan tullut Taimi Elfving sanoo, että perheen käyttämät palvelut toimivat Kuokkalassa hyvin.

– Erityisesti neuvola on tosi hyvä, ja tietysti kauppa ja apteekki. Ja kirjasto, se on tosi hyvä kyllä.

Avaa kuvien katselu 2,5 kuukauden ikäisen vauvan äiti Taimi Elfving toivoo Jyväskylän kaupungin panostavan lasten ja perheiden palveluihin. Kuva: Isto Matias Janhunen / Yle

Mitä Kuokkalaan vielä tarvittaisiin?

– Olisi kiva, jos terveyskeskus olisi lähempänä, Elfving toteaa.

Myös Jan Olaussenia terveysaseman menettäminen kismittää.

Avaa kuvien katselu Jan Olaussenin perhe muutti Kuokkalaan Palokasta. Olaussenin mukaan palvelut ovat Kuokkalassa paremmat kuin edellisellä asuinalueella. Kuva: Isto Matias Janhunen / Yle

– Kyllähän siihen adresseja kerättiin sen säilyttämisen puolesta. Ja ihmeteltiin sitä, että minkä takia se sitten piti purkaa, Olaussen toteaa.

Muuten mies on tyytyväinen Kuokkalan palveluihin, erityisesti kirjasto ansaitsee kiitosta.

Kirjastovirkailija Sanna-Maaria Nissinen kertoo, mitä asiakkaat sanovat Kuokkalan kirjastosta:

Kuokkalan kirjasto on saanut käyttäjiltään hyvää palautetta. Video: Isto Janhunen / Yle

Monipuolisuus edistää hyvinvointia

Kaisu Kumpulaisen johtaman tutkimuksen mukaan segregaation eli väestörakenteen eriytymisen ehkäisy on tärkeää lähiöasukkaiden hyvinvoinnille.

Millaisia palveluja lähiöön sitten tarvitaan, jotta asukkaat voisivat hyvin? Tutkijan mukaan kysymykseen ei ole yksiselitteistä vastausta, sillä eri elämäntilanteissa tarpeet ovat erilaisia.

– Iäkkäille tai sairaille ja liikuntarajoitteisille lähipalvelut ovat tärkeitä, nuorille työssäkäyville eivät niinkään, Kumpulainen sanoo.

Toisaalta myös lapsiperheet arvostavat lähipalveluja, kuten päiväkoteja ja kouluja. Arjen näkökulma on siis tärkeä.

Avaa kuvien katselu Martti Silvennoinen ei ole kertomansa mukaan paljon tarvinnut terveyskeskuspalveluja. Apua saa tarvittaessa naapureilta. Kuva: Isto Matias Janhunen / Yle

Lähes 40 vuotta Kuokkalassa asunut Martti Silvennoinen vahvistaa tutkimustuloksen yhteisöllisyyden merkityksestä hyvinvoinnille.

Parasta Kuokkalassa on Silvennoisen mielestä hänen oma asuinpaikkansa, vuoden 1985 asuntomessuille valmistunut yhteisöllinen rivitalo, jossa on aina naapuriapua saatavilla.

Silvennoisen mukaan Kuokkalasta puuttuu vain Alko, mutta sekään ei ole hänelle ”niin nuukaa”.

Avaa kuvien katselu Anna-Liisa Hyvärinen muutti Kuokkalaan Äänekoskelta noin 30 vuotta sitten. Kuva: Isto Matias Janhunen / Yle

Myös 97-vuotias Anna-Liisa Hyvärinen kiittelee Kuokkalan ydinkeskustan palveluja.

– Ei suinkaan myö täällä asuttais, jos täällä ei ois näin mukavaa. Kirkko on vieressä ja kaupat on vieressä ja ihmiset on mukavia, niin mikäs täällä on ollessa, Hyvärinen myhäilee.

Anna-Liisa Hyvärinen asuu Kuokkalan liikekeskuksen lähellä ja käy rollaattorillaan ruokakaupassa ”sihteerinsä” eli kotihoidon työntekijän kanssa. Haastatteluhetkellä parivaljakko oli asettunut penkille nauttimaan jäätelöä.

Hyvärisenkin mielestä Kuokkalassa pitäisi olla oma terveyskeskus, vaikka hän ei sen palveluja olekaan paljon tarvinnut.

– Onhan tässä asukkaita paljon, ja nytkin rakennetaan uusia taloja, hän huomauttaa.

Anna-Liisa Hyvärisen toivelistan kärjessä ovat kaupat:

– Saisihan tässä olla kenkäkauppa. Ja naisten alusvaatteita, rintaliiveistä lähtien.