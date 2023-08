Tähtiviulisti Anne-Sophie Mutter kritisoi nykyilmapiiriä: ”Tavoittelemme tehokkuutta ja sitä, että voimme myöhemmin elämässä tienata rahaa”

– Fantastic, huudahtaa tähtiviulisti Anne-Sophie Mutter, hymyilee kameralle ja nappaa nuottivihon kainaloonsa.

Kuudella vuosikymmenellä uraa tehnyt, yksi Saksan kaikkien aikojen merkittävimmistä viulisteista tietää, miten pelata median kanssa niin, että kaikki voittavat. Hän on ilmeikäs haastateltava, joka ei pelkää tuoda ilmi mielipiteitään.

Tavatessa käy nopeasti selväksi myös se, miksi Mutter on valloittanut muusikkona maailman konserttilavat ja saanut sekä yleisön että kollegat syömään kädestä: hän on valovoimainen tähti, joka soittaa Stradivariustaan jumalaisen kauniisti.

Mutterin ura alkoi Herbert von Karajanin johdolla 13-vuotiaana

Enää kirkkaasti soivat sävelet eivät kuitenkaan ole pelkästään musiikkia. Mutterille musiikissa kyse on myös arvoista ja uudesta muusikkosukupolvesta, jonka viulisti haluaa nostaa framille. Turun konserttitalon lavalle hän toi mukanaan Mutter Virtuosi -kamariyhtyeen, jossa soittaa muusikkoja neljästätoista eri maasta.

Muun muassa neljällä Grammyllä palkittu taiteilija perusti nuoria muusikkoja tukevan säätiön vuonna 1997. Mutter Virtuosin jäsenet ovat säätiön nykyisiä tai entisiä stipendiaatteja.

– Se on poikkeuksellinen nuorten jousisoittajien ryhmä. He ovat kulttuurinsa, elämänkatsomuksensa ja kulttuuriperintönsä hyväntahdonlähettiläitä. Esiintymällä eri puolilla maailmaa he osoittavat, kuinka musiikilla on ihmiskuntaa yhdistävä voima.

Huipulta saadun tuen merkitys tuli Mutterille selväksi jo lapsena. Hänen mentorinsa oli maailmankuulu kapellimestari, Berliinin filharmonikkojen legendaarinen Herbert von Karajan.

– Hän kuunteli koesoittoni vuonna 1976, kun olin 13-vuotias. Outoa kyllä, hän kutsui minut mukaansa konsertoimaan seuraavien 13 vuoden ajaksi, kuolemaansa saakka. Sain sinä aikana valtavasti musiikillista näkemystä. Nyt haluan olla mentori tuleville muusikkosukupolville.

Viime vuodet Mutter on tehnyt tiivistä yhteistyötä säveltäjä John Williamsin kanssa, muun muassa kantaesittänyt hänen toisen viulukonserttonsa Wienin filharmonikkojen kanssa. Williams on myös sovittanut elokuvamusiikkiaan varta vasten Mutter Virtuosi -kamariyhtyeelle. Niitä kuultiin Turussa konsertin varsinaisen ohjelman jälkeen ylimääräisinä.

Mutter arvostelee nykyilmapiiriä

Mutter tunnistaa varsin hyvin ilmiön, jossa kulttuurin ja taiteiden merkitystä on nykypäivän poliittisessa ilmapiirissä alettu haastaa. Suomessa muistetaan muun muassa Riikka Purran (ps.) vaalien alla antama lausunto, jossa hän vertasi kulttuuria luksuspalveluihin, sekä Helsingin suunnitelmat musiikkiluokkien lakkauttamisesta.

Saksassakin esimerkiksi taideaineiden opetuksen laatu ja määrä ovat Mutterin mukaan huonossa jamassa, joskin Suomeen verrattuna kulttuurielämän vilkkaus on omaa luokkaansa. Saksassa on muun muassa yli kahdeksankymmentä oopperataloa, kun Suomessa on yksi.

Katso oheiselta videolta, millä perustein Mutter pitää tärkeänä sitä, että taiteita alettaisiin taas pitää arvossaan ja taideaineisiin ryhdyttäisiin panostamaan kouluissa. Loppupuolella kuultava musiikki on John Williamsin elokuvasävelmästä The Long Goodbye.