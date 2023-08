Silja Kosonen oli lähellä tehdä hurjaa suomalaista yleisurheiluhistoriaa – kuuli kilpailijoilta lohduttavat sanat MM-finaalin jälkeen

Yleisurheilun MM-kisat 19.8.–27.8. Ylen kanavilla. Katso kisojen aikataulu ja lähetystiedot tästä linkistä.

Silja Kosonen oli naisten moukarinheiton finaalissa hienosti viides uransa toiseksi parhaimmalla tuloksella 73,89. Kyseessä on kisojen toistaiseksi toiseksi kovin suomalaissijoitus Wilma Murron MM-pronssin jälkeen.

Kahdeksan joukkoon eli pistesijalle on yltänyt Budapestissa myös Aku Partanen, joka oli 20 kilometrin kävelyssä kuudes.

Kosonen täräytti parhaimman heittonsa heti ensimmäisellään. Avauskierroksen jälkeen hän oli MM-pronssissa kiinni.

Kilpailun kärki oli kovatasoinen. Kanadan Camryn Rogers voitti kultaa tuloksella 77,22 ennen USA:n Janee' Kassanavoidia (76,36) ja DeAnna Pricea (75,41).

Pronssitulos on MM-tasolla kaikkien aikojen kovin. Ennen torstaita MM-mitaliin oli vaadittu parhaimmillaan tulos 75,03 vuonna 2011. Naisten moukarinheitto on ollut MM-tasolla vuodesta 1999 lähtien.

Kosonen oli pettynyt tulokseen, mutta arvosti sijoitustaan. Hän ajatteli avausheittonsa jälkeen, että potentiaalia on selvästi parempaankin.

– Lähdin hakemaan parempaa sijoitusta ja tulosta. Olisi voinut paremminkin mennä. Eilinen lupasi hyvää. Pientä teknistä virhettä tänään.

– Enkkaa olisi tietysti pitänyt parantaa paljon. Olen silti ylpeä viidennestä sijasta.

Silja Kosonen avasi moukarikisan loistavasti, uran toiseksi pisin heitto, 73,89.

Kilpakumppaneilta rohkaisevia sanoja

Valmentaja Jani Pihkanen oli tyytyväinen suojattinsa suorittamiseen MM-kisoissa. Kosonen paransi viimevuotista MM-sijoitustaan kahdella pykälällä.

Karsinnassa hän heitti ennätyksensä 74,19.

– Syksyllä laitettiin tavoitteeksi, että saadaan kaksi sijaa pois viime vuodesta. Tavoite tuli aika hyvin täyteen. Tekniikka osunut tänään aivan kohdilleen, mutta silti todella hyvännäköistä heittämistä.

Kososen tämän kesän kisoihin on mahtunut paljon sarjoja, joissa on useita 72–73 metrin heittoja. MM-finaalissa Kosonen yliastui peräti kolme kertaa.

– Osa heitoista meni yliyrittämiseksi, valmentaja summasi.

Kosonen täyttää joulukuussa vasta 21 vuotta. Hänestä olisi voinut tulla kaikkien aikojen nuorin MM-kisoissa mitaliin yltänyt suomalaisyleisurheilija.

– Heittovarmuutta on haettu tekniikan puolelta. Fysiikka on aika hyvin kehittynyt siihen nähden. Tulokset eivät ole teinilukemissa. Hän on voi parantaa tulostaan ainakin seuraavan kymmenen vuoden ajan, Pihkanen arvioi.

Kosonen sai MM-finaalin kokeneimmilta urheilijoilta kannustavia sanoja.

– Muut yrittivät koittaa lohduttaa, että olen vasta 20 vuotta. Viides sija näyttää kuitenkin kivalta listalla. Minulla on aikaa parantaa.