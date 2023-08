Suomen keihästoivot voivat yltää perjantaina harvinaiseen saavutukseen – Toni Kuuselalta melkoista uhoamista

Yleisurheilun MM-kisat 19.8.–27.8. Ylen kanavilla. Katso kisojen aikataulu ja lähetystiedot tästä linkistä.

Mistä puhutaan?

Urheilun ulkopuolisista asioista illan ylivoimaisesti dramaattisin tapahtuma oli urheilijoita kuljettaneiden kahden golfauton törmäys. Jamaikan 200 metrin juoksijan Andrew Hudsonin silmä sai tilanteessa osumaa.

Hudson kävi kuitenkin juoksemassa 200 metrin välierän, vaikkakin hän myönsi kisan jälkeen Yle Urheilun haastattelussa, että hänen näkökenttänsä oli edelleen sumea. Hän meni varmistamaan lääkärin pakeille, että kaikki lasinsirut saadaan silmästä pois.

Urheilijoita kuljettavat autot kolaroivat stadionin ulkopuolella.

Yle Urheilun asiantuntija Jaakko Ojaniemi nostaa päivän puheenaiheeksi kuitenkin Silja Kosonen viidennen sijan moukarifinaalissa. Se, että 20-vuotias urheilija pystyy uransa toiseksi parhaimpaansa (73,89) MM-finaalissa, kertoo jotain hurjasta potentiaalista.

Silja Kosonen avasi moukarikisan loistavasti, uran toiseksi pisin heitto, 73,89.

Kosonen oli viime vuoden MM-finaalissa seitsemäs.

– Se oli hyvä steppi eteenpäin Siljalta. Hän paransi tulosta sekä sijoitusta viime vuodelta parilla pykälällä. Se, että hän on tuollaisella tasolla jo nyt, lupaa hyvää hänen uralleen.

Kosonen oli kisan jälkeen pettynyt tulokseensa, mutta antoi arvoa viidennelle sijalle. Pronssiin vaadittiin MM-historian kaikkien aikojen kovin tulos, 75,41.

Kosonen oli kisan toiseksi paras eurooppalainen. Ensi kesän EM-kisoja sekä Pariisin olympialaisia ajatellen Kososen tilanne vaikuttaa herkulliselta.

– Kyllä Euroopan taso on siinä. EM-kisoissa mitali on ehdottomasti erittäin realistinen tavoite. Kymmenen tuloksen keskiarvo on noussut tänä vuonna paljon, mutta piikkiheitto on jäänyt tulematta. 75-metrinen voi tulla tosi onnistuneella heitolla jopa jo tänä vuonna.

– Jos hän saa ensi vuoteen metrin tai kaksi lisää, hän alkaa olla olympialaisissakin todella lähellä mitalia, Ojaniemi povaa.

Kuka yllätti?

Naisten 100 metrin entinen ME-nainen ja nykyinen kakkonen Kendra Harrison jahtaa edelleen ensimmäistä arvokisavoittoaan. Alkuerien perusteella se oli lähellä, sillä yhdysvaltalainen tinttasi hurjan ajan 12,24.

Harrisonin tuloskäyrä oli kuitenkin finaalia kohti laskusuuntainen. MM-kultaa pokkasi yllättäen Jamaikan Danielle Williams ajalla 12,43. Hän uusi kahdeksan vuoden takaisen tittelinsä.

Danielle Williams palasi kultakantaan.

Puerto Ricon olympiavoittaja Jasmine Camacho-Quinn oli toinen ennen kolmanneksi jäänyttä Harrisonia.

– En povannut Williamsia kärkikolmikkoon. Taso tippui paljon siitä, mitä alku- ja välierissä oli. Se oli sellaista runttaamista kaikilta. Williams pääsi yllättämään koko porukan, Ojaniemi toteaa.

Kuka floppasi?

Ojaniemelle suurin pettymys oli 400 metrin ME-miehen Wayde van Niekerkin vaisu meno. Vuoden 2016 Rion olympiafinaalissa ME-ajan 43,03 pyyhkäissyt eteläafrikkalainen hyytyi nyt finaalin seitsemänneksi vaatimattomalla ajalla 45,11.

Vuosina 2015 ja 2017 matkan maailmanmestaruutta juhlinut Niekerk on kärsinyt viime vuosina loukkaantumisista.

Avaa kuvien katselu ME-mies Wayde van Niekerkin vire oli pettymys. Kuva: Getty Images

Maailmanmestaruus meni tälläkin matkalla Jamaikalle, kun saarivaltion 21-vuotias Antonio Watson rullasi maaliin ensimmäisenä (44,22).

– Hän on juossut tällä kaudella kohtuullisen hyvin. Pidin häntä ennen näitä kisoja yhtenä kisojen kovimpana ennakkosuosikkina, Ojaniemi sanoo Niekerkistä.

Mitä seuraavaksi?

Perjantaina suomalaisittain kovin mielenkiinto kohdistuu perinteitä kunnioittaen miesten keihäskarsintaan. Oliver Helander, Toni Kuusela sekä Lassi Etelätalo jahtaavat finaalipaikkaa.

Heistä tällä kaudella 87,32 heittänyt Helander kuuluu kovimpien mitalikandidaattien joukkoon. Kuusela uhosi lehdistötilaisuudessa hakevansa niin ikään mitalia.

– Ei mitään muuta kuin mitalin kanssa kotiin. Voin sen suoraan sanoa, että mitali on tavoitteena, Kuusela linjasi.

Kuuselan tämän kauden paras on Pihtiputaalla rykäisty 84,37 ja ennätys vuonna 2021 heitetty 85,03. Hän sanoi olevansa ennätyskunnossa.

Toni Kuusela latasi rajut tavoitteet MM-kisoihin.

Viime vuosina Suomen keihäsmenestyksestä vastannut Etelätalo on kolmikon suurin kysymysmerkki. Tällä kaudella loukkaantumisista kärsinyt Etelätalo ei pystynyt puhkaisemaan kenraalikisassaan jääneissä Lahden Kalevan kisoissa 80 metrin rajaa.

Ojaniemi ei usko, että MM-finaalin taso nousee älyttömäksi.

Avaa kuvien katselu Tero Pitkämäki oli Suomen neljästä keihään MM-finalistista paras vuoden 2009 Berliinin kisoissa. Kuva: EPA

Viime vuonna Lassi Etelätalo eteni viimeisenä heittäjänä loppukilpailuun tuloksella 80,03.

– Veikkaan, että se on siinä samoissa, 80–81 metrin välissä, mitä finaalia varten pitää heittää.

Edellisen kerran Suomella on ollut miesten keihäänheiton MM-finaalissa täysi kolmen urheilijan edustus vuonna 2009. Itse asiassa silloin suomalaisia oli peräti neljä, sillä Suomella oli yksi ylimääräinen paikka maailmanmestaruutta puolustaneen Tero Pitkämäen myötä.

Pitkämäki oli Berliinissä pidetyissä kisoissa viides, Antti Ruuskanen kuudes, Teemu Wirkkala yhdeksäs ja Tero Järvenpää 12:s.

Ojaniemi ei uskalla luvata täyttä suomalaisedustusta MM-finaaliin.

– Kaksi olisi hyvä ja kolme erinomainen. Kaikilla on tietenkin mahdollisuudet siihen, mutta heillä kaikilla on pieniä epävarmuustekijöitä, ettei uskalla aivan luvata.

