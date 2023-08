Kuollut Wagner-pomo jätti jälkeensä valtavan kokoisen ja Venäjälle tärkeän verkoston, joka on nyt vailla johtajaa

Venäläisen palkkasotilasyhtiö Wagnerin tulevaisuus on toistaiseksi hämärän peitossa.

Ylen aamussa perjantaina vierailleet tutkijat arvelevat, että useimmat yhtiön toiminnot jatkuvat tavalla tai toisella, mutteivät enää yhden ”Wagner-brändin” alla. Ainakin osa toiminnoista luultavasti hajautetaan Venäjän puolustushallintoon.

Wagnerin johtaja Jevgeni Prigožin kuoli keskiviikkona, kun häntä kyydinnyt yksityiskone syöksyi maahan matkalla Moskovasta Pietariin. Vahvistamattomien tietojen mukaan kone pudotettiin tahallaan räjähteillä.

Wagneria tarkkaan seurannut väitöskirjatutkija Mikko Räkköläinen Tampereen yliopistosta pitää selvänä, ettei yhtiö voi jäädä pitkäksi ajaksi kellumaan ilman johtajaa. Yhtiö on tärkeä Venäjän pitkän tähtäimen ulkopolitiikalle, hän sanoo.

Esimerkiksi Afrikassa Wagner on sotilasoperaatioiden lisäksi tukenut Venäjälle ystävällisiä hallituksia ja suunnitellut propagandaa.

– Venäjän kannalta tämä on mahdollistanut sen, että on tuettu ystävällismielisiä hallituksia ja silti voitu sanoa, että virallinen Venäjä ei ole siellä osallisena, Räkköläinen kertoi Ylen aamussa.

Kyse ei ole pelkästään Wagnerista, muistuttaa Räkköläinen. Prigožinilla on ollut muitakin organisaatioita, jotka ovat erikoistuneet muun muassa informaatiovaikuttamiseen.

– Siellä on ollut kokonainen organisaatioiden verkosto, jonka keskus on ollut Prigožinin. Nyt on mielenkiintoista nähdä, miten tämä satojen yritysten ja niiden hämärien yhteyksien verkosto onnistutaan siirtämään jollekin toiselle toimijalle niin, että kuviot jatkuvat.

Vaikka Wagner katoaisi kuvioista, useiden Afrikan maiden ja Venäjän valtiolliset suhteet säilyvät, Räkköläinen sanoo.

Avaa kuvien katselu Kuva: Pekka Sipilä / Yle

Mitä tapahtuu Wagnerin joukoille Valko-Venäjällä?

Myös kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg Helsingin yliopistosta korostaa Wagnerin ulkomaantoimintojen merkitystä Venäjälle.

Ukrainan sodan kannalta Wagnerin rooli on vähäinen, sillä yhtiön toiminta siellä oli käytännössä ajettu alas jo vähän ennen joukkojen kapinaa juhannuksena. Valko-Venäjällä arvioidaan kuitenkin olevan yhä muutamia tuhansia sotilaita.

– Iso kysymys on, mitä tapahtuu Wagnerin joukoille, jotka nyt ovat Valko-Venäjällä. Jäävätkö tuhannet sotilaat sinne, vai valmistelevatko he jo paluuta Venäjälle?

Osa Wagnerin joukoista on kouluttanut Valko-Venäjän sotilaita. Muusta toiminnasta on vain vähän tietoa, eikä yhtiöllä uskota olevan alueella resursseja juuri muuhun kuin joukkojen ylläpitoon.

Varmistettua tietoa on edelleen niukasti myös Prigožinin kuolemasta ja sen taustoista. Venäjän valtiollinen media on käsitellyt tapausta ennen kaikkea lentoturmana.

Moni on kuitenkin tulkinnut tapahtumat Kremlin kostoksi kapinahankkeesta. Saattaa olla, että Prigožinin murhaamista on suunniteltu jo juhannuskapinasta lähtien, mutta hänet haluttiin vielä pitää elossa ulkopoliittisten tavoitteiden takia.

– Hänestä ei oikein heti voitu hankkiutua eroon, koska silloin moni projekti ja operaatio olisivat menneet pilalle. On vain odotettu, että aika on kypsä, Räkköläinen spekuloi.

– Jos tätä haluaa jotenkin rationalisoida, niin varmasti asevoimissa haluttiin varmistaa, että siellä on luotettavat henkilöt ja wagnerilaisia pois komentoketjusta, arvioi puolestaan Forsberg.

Venäjän presidentti Vladimir Putin esitti torstai-iltana surunvalittelunsa Prigožinin ja muiden turmassa kuolleiden omaisille. Hän kehotti odottamaan tutkinnan valmistumista.