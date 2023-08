Lohitutkija: Jättäkää Tornionjoen loput nousulohet rauhaan – lohien määrä on romahtanut, eikä syytä tiedetä

Tornionjokeen on noussut poikkeuksellisen vähän kutulohia. Tutkija ei osaa kertoa syytä romahdukseen, sillä naapurijoissa tilanne ei ole yhtä paha.

Tornionjokeen on noussut huomattavan vähän lohia tänä kesänä. Pudotus on ollut niin raju, että se yllätti tutkijat.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) erikoistutkija Atso Romakkaniemi sanoo, että syytä romahdukselle ei tiedetä. Naapurijokiin Ruotsin puolella ja Simojokeen on noussut paremmin lohta.

Tornionjoen Kattilakoskessa Luken mittarit ovat rekisteröineet vain 20 000 nousukasta tänä kesänä. Nousu alkoi normaalisti, mutta kesäkuun puolenvälin aikoihin se ei lähtenytkään jyrkkään nousuun vaan jatkui hitaana läpi loppukesän.

– Nyt pudottiin alle puoleen nousukalan määrissä suhteessa viime vuoteen. Täytyy hakea tuolta vuosilta 2010 ja 2011 verrokkia, jossa on näin vähän noussut lohta Tornionjokeen.

Määrä on niin vähäinen, että Romakkaniemi toivoo jokikalastajien jättävän lohet jo rauhaan. Kalastuskautta on jäljellä vielä kuun loppuun saakka.

Tänä vuonna nousu on jatkunut hitaana koko kesän ajan.

Syy romahdukseen on mysteeri

Romakkaniemen mukaan huono kutuvaellus on todennäköisesti yhteydessä kalojen olosuhteisiin merivaelluksella. Toistaiseksi on kuitenkin mysteeri, mikä on ollut vialla olosuhteissa.

– Tämä liittyy siihen, kuinka hyvin ne ovat selvinneet merellä syönnöksellä ja saaneet ravintoa niin, että ne tulevat sukukypsiksi ja lähtevät jokeen, eli mikä on ollut ravinnon määrä ja laatu.

Naapurijokiin Ruotsin puolella ja Simojokeen on noussut paremmin lohta. Niillä on samat syönnösalueet merellä kuin Tornionjoen lohellakin, joten ravinnon määrä tai laatu ei ainakaan yksin selitä romahdusta Tornionjoessa.

Kylmä talvi olisi voinut aiheuttaa sen, että tavallista pienempi osuus kaloista päättää lähteä kutemaan. Siitä ei kuitenkaan näytä olevan kysymys.

– Viime talvi ja merilämpötila eivät näytä poikenneen mitenkään oleellisesti keskimääräisestä.

Hylkeetkään eivät ole lisääntyneet niin nopeasti, että ne voisivat olla syynä romahdukseen.

– Hylje on pitkäikäinen eläjä. Sen kannan vaihtelut ovat hyvin hitaita, eikä ole oikein uskottavaa, että ainakaan tällainen hetkellinen pudotus kalamäärissä voisi johtua nimenomaan hylkeistä.

Romakkaniemi sanoo, että vastauksen löytämiseksi tarvitaan lisää tutkimustietoa.

– Kaikki reitit ja silmät pidetään toki avoinna ja jatketaan selvityksiä siitä, mistä tässä on kyse.

