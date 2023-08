Lintuinfluenssan torjunta panee eläinlääkärit koville – työpäivät venyvät eläintenraatoja hävittäessä jopa 17-tuntisiksi

Lintuinfluenssan aiheuttama raatoralli näkyy turkistarhoilta jätteenkäsittelyyn asti.

Tartunnan saaneilta turkistarhoilta lopetetut eläimet tuodaan hävitettäväksi Honkajoki Oy:n eläinjätteen kierrätyslaitokselle. Eläinlääkärit valvovat raatokuormien hävityksen työvaiheita laitoksella tarkasti ruokaviraston ohjeiden mukaan.

Pohjois-Satakunnan alueen eläinlääkäreiltä on vaadittu joustoa, jotta valtava urakka saadaan hoidettua.

– Kaikki työvaiheet dokumentoidaan vaiheittain eli kirjataan eri toimenpiteiden suorittaneiden henkilöiden tiedot kellonaikoineen sekä käytetyt pesu- ja desinfektioaineet, kertoo Kankaanpään terveysvalvonnan johtaja, hygieenikkoeläinlääkäri Laura Juhantalo.

Kunnaneläinlääkärit ovat venyttäneet työpäiviään, koska eläimet ovat saapuneet Honkajoelle pääsääntöisesti yöllä. Pahimmillaan työpäivät ovat venyneet 17-tuntisiksi.

– Epidemiologisesti tämä on mielenkiintoista työtä, joten kyllä sitä skarppina pysyy. Tätä varten kunnaneläinlääkärijärjestelmä on olemassa, Juhantalo toteaa.

Työtä tehdään tiiviissä hengittämättömässä suojavarustuksessa. Kesäkuumalla työ onkin ollut uuvuttavaa.

Toistaiseksi eläinlääkärit ovat kyenneet hoitamaan tavanomaiset työtehtävät Pohjois-Satakunnassa normaalisti. Laura Juhantalo myöntää, että eläinlääkinnän tavanomaisille asiakkaille tilanne saattaa kuitenkin aiheuttaa pientä lisäodotusta. Potilasaikoja tai tilakäyntejä on jouduttu siirtämään valvontavuorossa olevalta eläinlääkäriltä eteenpäin tai muille eläinlääkäreille.

– Lähiviikot selviämme hyvin. Tilanne voi toki muuttua, jos syksyn mittaan todetaan paljon uusia tartuntoja minkkitarhoilla ja eläimiä joudutaan lopettamaan lisää.

Hävitysurakan valvontaan on osallistunut viisi eläinlääkäriä Pohjois-Satakunnasta ja kaksi eläinlääkäriä aluehallintovirastosta.

Honkajoki Oy:n arvio: Noin puolet urakasta tehty

Suomen ainoa eläinperäisen riskimateriaalin hävittämiseen erikoistunut yritys sijaitsee Honkajoella, Kankaanpäässä, ja toimintaa valvoo aina kunnaneläinlääkäri. Kaikki Suomen 400 turkistarhaa käydään läpi ruokaviraston päätöksellä syyskuusta alkaen.

Avaa kuvien katselu Tanska päätti koronakriisin aikana lopettaa kaikki maan 17 miljoonaa minkkiä sen jälkeen kun osa minkeistä oli sairastunut koronavirukseen. Vastaavaa joukkolopetusta ei ole käynnissä Suomessa. Kuva: Mette Moerk / EPA

Lintuinfluenssaa on tavattu Suomessa 25 turkistarhalla. Lopetusmääräyksiä on tehty toistaiseksi 13 tarhalle. Lopetettavaksi on määrätty noin 120 000 eläintä.

Eläinten hävittämisestä vastaavan Honkajoki Oy:n toimitusjohtaja Janne Lukkarinen kertoo urakan sujuneen tähän asti ilman isoja ongelmia.

Hänen mukaansa eniten hankaluuksia on tuottanut fyysinen työskentely raskaissa suojavarusteissa.

– Pitää kiittää meidän henkilökuntaamme venymisestä tässä tilanteessa.

Honkajoen laitokselle on tähän mennessä saapunut noin 300 tonnia riskiperäistä eläinjätettä. Yrityksen karkean arvion mukaan hävitettävän riskimateriaalin kokonaismäärä tässä epidemiassa voisi liikkua noin 600 tonnin haarukassa. Eläinperäiselle riskimateriaalille on laitoksella oma tuotantolinjansa, jonka kapasiteetti on 1 000 tonnia kuukaudessa.

– Ainoa huoli tässä on alusta asti ollut se, jos tämä laajenee kovasti ja määrät kasvavat niin riittääkö meidän kapasiteettimme.

Epidemian leviäminen esimerkiksi sikatalouteen voisikin aiheuttaa ongelmia. Tilanne on herättänyt eri tahot pohtimaan, mistä lisäkapasiteettia elänperäisen jätteen hävittämiseen saataisiin.

– Ei ole taloudellista järkeä lähteä rakentamaan laitosta pelkän epidemiamateriaalin hävittämiseen, Lukkarinen pohtii.