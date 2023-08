Vastaamo-tutkinnasta uutta tietoa: Pirkanmaalla useita tuhansia tietovuodon uhreja

Psykoterapiakeskus Vastaamon tietovuotoon ja arkaluonteisten potilastietojen julkaisuun liittyvä tutkinta on edennyt Sisä-Suomen poliisilaitoksella. Tietovuotoon liittyen kirjattuna on yli 4 600 rikosilmoitusta, joista yli 80 prosenttia on kirjattuna Pirkanmaan alueelle.

Rikosilmoituksia on valtava määrä ja tutkinta on työllistänyt paljon Sisä-Suomen poliisilaitosta kevään ja kesän 2023 aikana.

Poliisilaitos on joutunut siirtämään henkilöstöä rikostorjunnan päivittäistoiminnan resursseista, jotta esitutkintakokonaisuuteen kuuluvat rikosasiat on pystytty saattamaan syyteharkintaan annetuissa määräajoissa ennen syyskuuta.

Sisä-Suomen poliisilaitokselle perustettiin erillinen ryhmä, joka hoiti Vastaamo-tutkintaa. Silti myös muut poliisilaitoksen yksiköt joutuivat hoitamaan asiaa, mikä aiheutti haasteita poliisin päivittäiselle toiminnalle. Syyteharkintaan etenee Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueelta noin 4 300 tapausta. Noin 150 tapauksessa esitutkinta lopetettiin, koska ilmoituksen tekijä ei ole asianomistaja.

Kokonaisuudessa on kaikkiaan Suomessa yli 33 000 asianomistajaa. Heistä noin 10 600 ei ole tehnyt rikosilmoitusta.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus määräsi helmikuussa Aleksanteri Kivimäen vangittavaksi epäiltynä Vastaamon tietomurtoon liittyvistä rikoksista.

Yle on julkaissut epäillyn nimen poikkeuksellisesti jo esitutkintavaiheessa, koska Vastaamon tietomurrolla ja sen tutkinnalla on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä.

Lisää Pirkanmaan uutisia Ylen nettisivuilla ja Yle Areenassa. Kuuntele, katsele ja lue, mitä lähelläsi tapahtuu.

Onko sinulla uutisvinkki tai kuvasitko uutistilanteen? Lähetä vinkki tampere@yle.fi.