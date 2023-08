Leo Graefen opiskelee alaa, jonka osaajat revitään töihin: ”Se antaa valoa tunnelin päähän”

Leo Graefe on aloittanut tänä syksynä toisen vuoden opinnot mikromekaniikassa. Hänellä on aiempi koulutus kultaseppänä.

Kellosepistä ja mikromekaniikan osaajista on pulaa. Pelkästään espoolaisyritykset tarvitsisivat kolminkertaisen määrän osaajia valmistuviin nähden. Opiskelijat ovat tyytyväisiä valoisiin työnäkymiin.

Kellosepille ja mikromekaanikoille on kysyntää huomattavasti enemmän kuin heitä valmistuu. Espoossa toimivan, Suomen ainoan Kelloseppäkoulun oppilaat haluttaisiin töihin jopa kesken opintojen.

Edistämissäätiön ylläpitämässä oppilaitoksessa Espoon Leppävaarassa koulutetaan paitsi kelloseppiä, myös mikromekaniikan ammattilaisia. Mikromekaniikan kädentaitajia tarvitaan esimerkiksi avaruusteknologian alalla.

– Varsinkin mikromekaanikoista on todella suuri kysyntä Espoossa. Enter Espoo arvelee, että voisi kouluttaa heitä kolminkertaisen määrän, mutta valtion rahoitus tulee vastaan, sanoo rehtori Hanna Harilainen.

Suuresta kysynnästä huolimatta opinahjo on ollut välillä jopa lopetusuhan alla.

Rehtorin mukaan talous on sopeutettu valtion tuen raameihin.

– Säätiö voi myös omilla toimillaan paikata puuttuvaa osaa. Haluamme pitää kiinni laadukkaasta lähiopetuksesta, rehtori sanoo.

Avaa kuvien katselu Kelloseppäkoulun rehtori Hanna Harilainen sekä opiskelijat Leo Graefe ja Veikko Korhonen koulun aulassa. Rakennuksessa oli aiemmin kirjasto, mutta oppilaitoksena se on ollut vuodesta 2007 alkaen. Kuva: Saara Hirvonen / Yle

Yritykset kysyvät ammattilaisia koululta

Kouluun valitaan vuosittain pääsykokeiden kautta yhteensä 30 opiskelijaa, molemmille linjoille 15. Koulutus on lähiopetusta ja kestää kolme vuotta.

Koululla joudutaan miettimään, miten opiskelijoiden vuosittainen määrä saadaan kasvatettua suurta kysyntää vastaavaksi.

Mikromekaanikot sijoittuvat tulevaisuuden teknologian pariin, he tekevät muun muassa prototyyppejä. Oppilaitoksessa käy säännöllisesti eri yrityksiä kysymässä osaajia töihin.

– Olen joutunut sanomaan kysyjille, että kaikki meiltä valmistuneet ovat jo tukevasti töissä. Jos haluatte heitä, niin ehkä täytyy sitten vähän kilpailla palkkatarjouksella, sanoo parikymmentä vuotta mikromekaniikan opettajana toiminut Eemeli Pöysä.

Myös koulun entisiltä opiskelijoilta kysytään heidän opiskelukavereistaan.

– Voisitko kysyä luokkakaveriltasi, paljonko hänelle tarvitsisi maksaa, että hän tulisi meille töihin, Pöysä kertoo.

Pöysä pitää tärkeänä sitä, että joka päivä on mahdollisuus oppia uusia asioita myös opettajana. Alalle tulee koko ajan uusia tekniikoita ja työkaluja.

Avaa kuvien katselu Kolmannen vuoden opiskelija Veikko Korhonen lempityötilassaan Kelloseppäkoulussa Espoossa. Kuva: Saara Hirvonen / Yle

Opiskelijat iloitsevat työnäkymistä

Kolmannen vuoden opiskelija Veikko Korhonen kertoo kiinnostuksen alaan lähteneen kelloharrastuksesta.

– Minulla on yleinen kiinnostus mekaanisiin kelloihin. Aloin haaveilla, että niitä olisi joskus hienoa rakentaa itse. Nyt kolmantena vuonna pystyn jo sanomaan, että tämä on aika siistiä, Korhonen sanoo.

Kolmivuotisissa opinnoissa aloitetaan perusteista ja opintojen edetessä syvennetään.

– Nälkä kasvaa syödessä. Ensimmäisen puolen vuoden alettua meinasi harmittaa viikonloput, kun silloin ei saanut viettää aikaa koululla, Korhonen kertoo.

Avaa kuvien katselu Opiskelijat Johannes Arkkukangas, Tiina Virtanen ja Jatta Berggreen sekä opettaja Mika "Smuige" Saikko Kelloseppäkoulussa Espoon Leppävaarassa. Opiskelijat ovat työmarkkinoilla jo opiskeluaikanaan. Kuva: Saara Hirvonen / Yle

Toisen vuoden opiskelija Leo Graefe näkee lohdullisena sen, että töitä on luvassa.

– Se antaa semmoista tietynlaista valoa sinne tunnelin päähän, kun tietää, ettei tarvitse jäädä tyhjän päälle koulusta valmistumisen jälkeen.

Esimerkiksi työharjoittelupaikat tarjoavat opiskelijoille usein kesätöitä ja osa-aikatöitä opiskelun ohella. Heidän valmistuttuaan osaajat pyritään kiinnittämään heti yritysten työntekijöiksi.

Avaa kuvien katselu Työskentely on millintarkkaa hommaa. Opinnot kestävät kolme vuotta. Opiskelija Raafael Nyman työpajatunnilla. Kuva: Saara Hirvonen / Yle

Yhteisöllisyys ja käsillä tekeminen parasta

Molemmat opiskelijat kokevat koulun yhteisöllisenä. Pienessä koulussa oppii tuntemaan oman vuosikurssin lisäksi aiemmat opiskelijat ja myöhemmin aloittavat.

– Periaatteessa jokaisella on mahdollisuus saada täältä 90 uutta kaveria ja ystävää. Se on mielestäni hienoa, Veikko Korhonen sanoo.

Koulun ympärille muodostuu tiivis yhteisö. Alan ihmiset jakavat keskenään vinkkejä ja omaa osaamistaan.

– Kun aikaisemman valmistuneille mainitsee kellomessuilla tai tapahtumissa, että on opiskellut täällä, niin hän on heti kaverillinen ja kertoo, milloin hän on itse valmistunut, Korhonen kuvailee.

Avaa kuvien katselu Työskentely on huolellista ja siisteyttä vaativaa. Harjoitustöitä tehdään hansikkaat kädessä, ettei puhdistettuihin metallipintoihin jää jälkiä. Kuva: Saara Hirvonen / Yle

Korhoselle tähän mennessä tärkein työ on ollut ensimmäisenä opiskeluvuonna tehdyt kellon kuoret.

– Näen kehityskaaren. Kun sitä katsoo nyt, se on aika rujo, monen mielestä viimeistelemätön varmasti, mutta se oli se ensimmäinen.

Sosiaalisessa mediassa ainakin kolme on kysellyt Korhoselta kellosta, mistä vastaavan saisi ostaa.

Leo Graefelle tärkein työ on edellisten opintojen näytetyö: korumallisto.

– Niistä on tullut tosi paljon kysyntää ja olen myös myynyt niitä.

Molemmat pitävät käsillä tekemisestä.

Avaa kuvien katselu Kelloseppäkoulun tilat ovat Espoon Leppävaarassa. Kuva: Saara Hirvonen / Yle

