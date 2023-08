Romupihan johtaja näki valvontakuvista, miten 15 varasta murtautui seinän läpi kuparivarastoon – metallia anastavat nykyään ammattilaiset

Forssalainen romupiha joutui pari vuotta sitten varkaiden tehoiskun kohteeksi. Yritys on sittemmin muuttanut uuteen paikkaan. Kuva: Leena-Kaisa Laakso

Erityisesti katalysaattorit ja arvometallit kiinnostavat varkaita. Hämeessä romukauppiaiden ja poliisin yhteistyö rikosten torjunnassa on tuottanut tulosta.

Metallivarkaudet ovat ammattimaistuneet.

Kyse on entistä useammin valtakunnan rajat ylittävästä rikollisuudesta, jonka piirissä kasvava metallin kysyntä on luonut kansainväliset markkinat.

Varkaudet on yleensä hyvin suunniteltu, tavara on tilattu ja kohteet valittu etukäteen. Tekijöinä on liiga tai useita tekijöitä, jotka siirtyvät nopeasti yhdeltä alueelta toiselle.

Poliisin mukaan arviolta kolmannes tai jopa puolet Suomessa kiinnijääneistä on ulkomailta tulleita.

– Käytössä on mahdollisesti välivarasto Suomessa, josta varastettu tavara toimitetaan tiettyjä reittejä eteenpäin ja maasta pois, kuvailee rikosylikomisario Martti Hirvonen Hämeen poliisista.

Suomalaiset alan rikolliset eivät ole Hirvosen mukaan samassa määrin järjestäytyneitä.

– Liikkeellä on yksittäisiä tekijöitä.

Katalysaattorit viedään autojen alta

Kun arvometalli kiinnostaa, sitä revitään niin kaapeleista kuin julkisten rakennusten seinistä ja katoiltakin. Isompina kohteina erottuvat rakennustyömaat ja yritysten varastot.

– Sinne tulevat ne suurimmat vahingot, kun varkauksiin liittyy usein vielä murtoja, kertoo rikosylikomisario Hirvonen.

Erityisen paljon poliisille tulee ilmoituksia katalysaattorivarkauksista. Viime vuosina poliisin tietoon tulleita katalysaattorivarkauksia on ollut koko maan mittakaavassa kolmen tuhannen molemmin puolin. Hämeen luvut ovat keskitasoa.

– Hämeen alueella on vuosittain sellaiset 35–40 keikkaa, joissa anastetaan metallia. Lisäksi on katalysaattorivarkauksia. Niitä on ollut parisataa.

Metallivarkauksista saadaan Hirvosen mukaan selvitettyä noin kolmannes, 35 prosenttia.

Avaa kuvien katselu Varkaat himoitsevat autojen katalysaattoreita ja arvometalleja, erityisesti kuparia. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle

Seinästä läpi kuparivarastoon

Forssalaisen Envor Recycling -yhtiön romupiha joutui vuonna 2021 varasliigan iskun kohteeksi. Varkaat iskivät kuparivarastoon, jonne päästiin menemällä rakennuksen seinästä läpi.

– Varkaista saatiin kiinni seitsemän. Valvontakameroista nähtiin, että alueella heitä oli viisitoista ja varmasti alueen ulkopuolella vielä muitakin, kertoo yksikönjohtaja Kirsi Laine-Mäki.

Hän on myös Suomen Romukauppiaiden liiton puheenjohtaja. Alan etujärjestössä jäseniä on noin sata.

Romukauppiaat ja viranomaiset ovat viime vuosina tiivistäneet yhteistyötään alan rikollisuuden torjunnassa.

– Teemme yhteistyötä tullin, poliisin, rajavartioston ja verottajan kanssa.

Romukauppiaiden liiton etusivulla on myös linkki, johon kuka tahansa voi jättää ilmoituksen, jos joutuu metallivarkauden kohteeksi.

Lähetetty ilmoitus toimitetaan liiton jäsenyrityksille, poliisille ja muille erikseen nimetyille viranomaisille.

Yhteistyö tuottaa tulosta

Tänä vuonna ainakin Hämeessä näyttää siltä, että yhteistyö on tuottanut tulosta.

– Ilmoituksia katalysaattorivarkauksista on tehty tähän mennessä vähän yli 80. Jos tilanne jatkuu samanlaisena, vuoden loppuun mennessä tulee reilut sata juttua vähemmän kuin viime vuonna, Martti Hirvonen kertoo.

Hän uskoo, että tähän on vaikuttanut hyvä yhteistoiminta ja isomman, varkauksia tehtailleen liigan kiinni jääminen.

– Luulen että nämä kaksi seikkaa ovat sellaisia, joilla on ollut merkittävä vaikutus.

Sähköautoista apu katalysaattorivarkauksiin?

Tulevaisuudessa sähköautojen yleistyminen saattaa tuoda merkittävää vähennystä katalysaattorivarkauksiin.

– Sähköautoissahan ei ole mitään katalysaattoria, mitä voisi varastaa, Laine-Mäki naurahtaa.

Myös ylikomisario Martti Hirvonen uskoo, että sillä saattaa olla vaikutusta aikaa myöten.

Toisaalta ilo voi olla lyhytaikainen. Hirvonen arvelee, että varkaat keksivät sähköautoistakin heikot kohdat ja otolliset kohteet, jos ja kun sellaisia on tarjolla.