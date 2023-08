36-vuotias terrorismirikoksista epäilty venäläismies löytyi Suomesta – mediatiedot: miehellä on kytköksiä Wagner-joukkoihin

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus käsittelee tänään miehen säilöönoton jatkamista. Terrorismirikoksista epäilty mies on Venäjän kansalainen.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus käsittelee tänään terrorismirikoksista epäillyn venäläismiehen säilöönoton jatkamista.

Epäillyt terrorismirikokset tapahtuivat Itä-Ukrainassa Luhanskin ja Donetskin alueilla. Ne ajoittuvat vuoden 2014 kesäkuun ja vuoden 2015 elokuun välille.

Miehen nimi on Voislav Torden. Hänen entinen nimensä on Jan Igorevich Petrovskiy.

Käräjäoikeuden tietojen mukaan epäilty on syntynyt vuonna 1987 Leningradissa eli nykyisessä Pietarissa.

Häntä epäillään terroristiryhmän toimintaan osallistumisesta ja terroristiryhmän toiminnan tukemisesta.

Poliisi vaatii säilöön ottamisen jatkamista luovutustutkinnan edistämiseksi ja rikoksentekijän luovuttamiseksi.

Keskusrikospoliisin rikoskomisario Kimmo Huhta-aho ei suostu kommentoimaan, missä ja milloin henkilö on otettu kiinni.

– Julkisuuslaki rajoittaa tämän tapauksen täysin salaiseksi. Henkilö on viranomaisten hallussa, hän selittää.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden istunto alkaa tänään klo 15. Käräjäoikeuden päätöstä on vaadittu salaiseksi.

Mies osallistuu pakkokeinoistuntoon vankilasta käsin videoyhteyden avulla.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan miehellä oli maahantulokielto Suomeen. Ennen Suomeen tuloaan hän on oleskellut myös Norjassa.

Mediatietojen mukaan epäilty on ”radikaali nationalisti”, joka on taistellut Ukrainan joukkoja vastaan ”Rusich”-ryhmän kanssa. Tietojen mukaan ryhmällä on kytköksiä palkka-armeija Wagneriin.

Asiasta uutisoi ensin Ilta-Sanomat.

Juttua muokattu perjantaina 25. elokuuta klo 14:11: lisätty juttuun epäillyn entinen ja nykyinen nimi.