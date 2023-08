Taantuma tulee – valtion miljardileikkauksia pitää lykätä ensi vuotta kauemmaksi, vaativat talousasiantuntijat

Kaksi keskeistä talouden asiantuntijaa toivoo hallituksen myöhentävän ensi vuodelle suunniteltuja isoja leikkauksia synkkenevän taloustilanteen vuoksi. Pellervon taloustutkimuksen toimitusjohtaja Markus Lahtinen ja työeläkeyhtiö Elon pääekonomisti Tiina Helenius perustelevat lykkäystarvetta taloustaantuman ilmeisellä tulolla.

– Suomen talous on nyt menossa taantumaan. Tälläkin viikolla on tullut paljon huonoja talousuutisia ja ne ovat itse asiassa jatkumo huonojen talousuutisten virralle. Ja koska talous on menossa kohti taantumaa, niin ilman muuta sen pitäisi näkyä valtion ensi vuoden budjetissa, sanoo Lahtinen.

Heleniuksen mukaan hallitus on tarttumassa velkaantumiskehitykseen hetkellä, joka ei ole otollisin aika siihen.

– Kun suhdanne nyt näyttää heikentyvän, niin sopeustoimissa voitaisiin keskittyä hoitamaan rakenteellisia ongelmia, mutta myöhentää niitä, jotka tuovat nopeasti heikennyksiä kysyntään ja työllisyyteen. Näitä päätöksiä kannattaisi siirtää, kunnes näemme selvemmin, kuinka taloussuhdanne kehittyy seuraavan puolen vuoden aikana, Helenius painottaa.

Avaa kuvien katselu Työeläkeyhtiö Elon pääekonomisti Tiina Helenius. Kuva: Yle

Lahtisen mukaan hallituksen ei ole syytä lähteä laajamittaiseen elvytykseen, mutta tiettyjä, hallitusohjelmaan merkittyjä leikkauksia on syytä lykätä vähintään vuoteen 2025.

– Sosiaaliturvaan tehtäviä leikkauksia on syytä lykätä. Se tarkoittaa, että esimerkiksi asumistukeen ja ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan liittyviä leikkauksia pitäisi myöhentää, Lahtinen korostaa.

Lahtinen painottaa, että rakennepolittisia uudistuksia ei ole syytä lykätä. Säästöihin ja leikkauksiin hän suhtautuu toisin.

– Onko oikea hetki pistää kukkaronnyöriä tiukemmalle, jos talouskehitys näyttää kohtuullisen heikolta. Leikkauksia voisi lykätä, koska jos ajetaan säästöt heti läpi, niin se voi vaan pahentaa talouden taantumaa.

Valtiovarainministeri Riikka Purra totesi eilen, että hallitusohjelmaan merkittyjä sopeutuksia ei ole syytä myöhentää ja ne aloitetaan heti ensi vuoden alusta. Vaalikaudelle on suunniteltu leikkauksia neljän miljardin edestä. Purra esittelee pääkohdat valtiovarainministeriön ehdotuksesta ensi vuoden talousarvioksi perjantaina iltapäivällä.

Synkkien uutisten viikko

Synkät talousuutiset ovat rytmittäneet kuluvaa viikkoa. Ensin uutisoitiin konkurssien kasvusta, sitten työttömyyden heikentymisestä ja avoimien työpaikkojen määrän romahduksesta. Kun vielä ostopäälliköiden indeksikin heijasteli pessimismiä, oli moni valmis puhumaan talouden käänneviikosta. Heleniuksen mukaan kulunut viikko pikemmin vahvisti jo aiemmin muodostunutta näkemystä suhdanteen heikkenemisestä.

– Tämän viikon tilastojulkaisut ovat vahvistaneet kuvaa, että talouden aktiviteetti on heikentynyt euroalueella ja jatkunut loppukesästäkin. Ennen kaikkea huolta aiheuttaa palvelusektori. Se on kantanut talousnäkymää ja taloutta, mutta nyt sieltäkin on alkanut kuulua heikompia uutisia.

Helenius korostaa, että kun Suomi taloutena on vahvasti linkittynyt euroalueen kasvuun ja euroalueen näkymään, niin Suomenkin taantumariski on luonnollisesti kasvanut ja huolet ilman muuta kasvaneet.

Lahtisen mukaan Pellervo ennusti Suomen talouskasvuun puolen prosentin miinusta jo keväällä, vaika vielä silloin signaalit olivat ristiriitaisia. Nyttemmin näkemys on vankistunut synkkien uutisetn virrassa.

– Meille tärkeät vientimaat Saksa ja Ruotsi ovat ongelmissa ja toisaalta kotimaassa rakentaminen on pudonnut roimasti. Nämä ajurit tekevät tästä vuodesta huonon talouskasvuvuoden. Suomen talous supistuu ja tämän viikon talousuutiset vahvistavat sitä.

Lahtisen mukaan Pellervossa ennakoidaankin työllisyyden heikentyvän, kun tilauskirjat ohenevat.

– Työlllisyys on heikentynyt jo, erityisesti miesten työllisyyskehitys on heikentynyt, mikä viittaa ongelmiin rakentamisessa ja teollisuudessa.

Massapotkuilta vältytään

Kaupan sektorillekin taantuma saapuu, koska nousseet korot ja inflaation myötä kallistuneet hinnat ovat syöneet ostovoimaa. Lahtisen mukaan se hiivuttaa etenkin tavarakauppaa.

Lahtisen mukaan massapotkuja ei kuitenkaan pole näköpirissä.

– Tämänhetkiseen talouskehitykseen verrattuna työllisyyskehitys säilyy siedettävänä. Joukkoirtisanomisia ja työttömyspiikkiä ei tulla näkemään.

Heleniuskaan ei usko työttömyyden kasvavan niin paljoa kuin yleensä heikossa suhdannetilanteessa. Silti hankalassa raossa on Heleniuksen mielestä niin Suomen hallitus kuin Euroopan keskuspankki Ekp.

– Ei käy kateeksi hallitusta tilanteessa, jossa meillä on julkisen talouden tasapaino-ongelma, jonka korjaaminen on ensiarvoisen tärkeää. Se ei ole helppoa missään suhdannetilanteessa, vielä vaikeampaa se on heikentyvässä suhdanteessa.

Ekp:lla puolestaan voi olla edessään hankala valinnna paikka.

– On pelko että, euroalue joutuu tilanteeseen, jossa keskuspankki joutuu valitsemaan painottaako se talouskasvua ja työllisyyttä vai sitä, että inflaatio saadaan taittumaan ja palaamaan hintavakauden mukaiselle kahden prosentin tasolle.

Tässä kohtaa korot ovat keskeisessä asemassa. Ne ovat nousseet nyt jo vuoden ajan pitkän nollakauden jälkeen.

– Viimeisin koronnosto saatiin kesällä. Nyt ajatukset ovat kääntyneet siihen suuntaan, että missä vaiheessa keskuspankki viestii tulevansa heikkenevän taloussuhdanteen tueksi eli ilmaisevan, ettei se enää nosta korkoja ja väläyttää mahdollista rahapolitiikan kevennystä, Helenius toteaa.

Aiheesta voi keskustella lauantaisin 26.8. klo 23 saakka