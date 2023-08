Ministeri Purra: Budjettiehdotus on vajaa, uutta velkaa otetaan miljardeja euroja – katso suoraa lähetystä

Leikkaukset laitetaan käyntiin ensimmäisestä budjetista alkaen

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) kertoo valtiovarainministeriön sisäisten budjettineuvottelujen tuloksesta tiedotustilaisuudessa kello 14.

Yle näyttää tiedotustilaisuuden suorana lähetyksenä ja seuraa lähetystä tässä artikkelissa.

Neuvotteluissa muodostettua talousarvioehdotusta käytetään budjettivalmistelujen pohjaesityksenä. Tiedotustilaisuudessa Purran odotetaan kertovan budjettiehdotuksen päälinjoista.

Valtiovarainministeriön ehdotus julkaistaan maanantaina 28. elokuuta.

Mitä budjetista jo tiedetään?

Valtiovarainministeri Purra on jo aiemmin todennut, että budjetti tulee olemaan tiukka. Hallitus on hallitusohjelmassaan sitoutunut kuuden miljardin sopeutustoimiin. Kokonaisuudesta neljä miljardia on leikkauksia.

Ohjelmaan kirjatut leikkaukset sosiaaliturvaan, asumistukeen sekä ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastus voivat näkyä jo ensi vuoden budjetissa.

Hallituksen pyrkimys on parantaa julkisen talouden tilaa. Torstaisessa tiedotustilaisuudessaan valtiovarainministeri ei halunnut arvioida, tuleeko ensi vuoden alijäämä olemaan suurempi vai pienempi kuin tänä vuonna.

