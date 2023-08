Dronelennättäjien koulutus varuskunnissa alkaa tänä syksynä – ne näkevät ”mutkan ja mäen taakse”

Puolustusvoimat aloittaa varusmiesten kouluttamisen dronelennättäjiksi tänä syksynä. Koulutettavat varusmiehet valitaan heinäkuun saapumiserästä ja heidän koulutuksensa alkaa syyskauden kurssivaiheessa.

Lentolaitteita tulee kaikkiin varuskuntiin. Osa varuskunnista on jo saanut dronet, osa odottaa niitä vielä. Avainkäyttäjät on koulutettu henkilökunnasta kevään aikana.

– Pienet koulutuskäyttöön hankitut dronet tukevat erityisesti jalkaväkijoukkojen taistelua. Niillä pystytään tiedustelemaan, laajentamaan tilannekuvaa ja ohjaamaan tulta oman näköetäisyyden ulkopuolelle niin sanotusti mutkan ja mäen taakse, kertoo jalkaväentarkastaja, eversti Juhana Skyttä Maavoimien esikunnasta.

”Suorituskykyä, jota nykypäivänä tarvitaan”

Suomessa on seurattu tarkasti miehittämättömien lennokkien käyttöä Ukrainassa, mutta päätös niiden hankkimisesta on tehty jo aiemmin, sanoo Skyttä.

– Dronekehitys on ollut tiedossa jo ennen Venäjän hyökkäystä. Lentolaitteiden hankinta on käynnistetty huomattavasti ennen sitä. On selvästi nähtävissä, että se on sellaista suorituskykyä, jota nykypäivänä tarvitaan.

Suomessa dronejen käytössä joudutaan kiinnittämään erityistä huomiota sääolosuhteisiin. Jäätäminen ja näkyvyys huonossa säässä tuovat omat haasteensa lennättämiseen.

– Siihen täytyy harjaantua ja sitä täytyy harjoitella. Dronet ovat vahvasti mukana jo heinäkuussa palvelukseen astuneiden varusmiesten loppuharjoituksessa, toteaa Skyttä.

Puolustusvoimien koulutuskäyttöön tulevat dronet ovat Parrot ANAFI USA -lentolaitteita. Hankinnan arvo ilman arvonlisäveroa on 2,6 miljoonaa euroa. Puolustusvoimat kertoi dronehankinnoista huhtikuussa 2022.