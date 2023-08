Kauppahotelli Lahden hotellipäällikkö Sinikka Pihamaa kertoo, että kisakansa on saapunut jo viikon alkupuolella. Hotelli on täynnä. Aamupalalla karjalanpiirakan suosio on laskenut. Hedelmät, marjat ja puuro tekevät kauppansa.

Kuva: Janne Nykänen / Yle