Oatly lobbaa tätä jo: EU saattaa alkaa maksaa Suomen koululaisille kauramaidon juomisesta

Jyväskylän Keljonkankaan koulun oppilaat kertovat, joisivatko he mieluiten vettä, maitoa vai kauramaitoa. Haastateltavat: Hugo Kainulainen, Liina Sorvisto, Emma Kanninen, Eino Ikonen, Otto Hanhikoski, Sofie Orava ja Veikka Lahtinen. Video: Simo Pitkänen

Euroopan unioni maksaa vuosittain keskimäärin vajaat kolme miljoonaa euroa Suomelle siitä, että maamme kouluissa ja päiväkodeissa juodaan lehmänmaitoa.

Suomessa koulumaitotukea on jaettu tässä muodossa aina unioniin liittymisestä eli vuodesta 1995 asti. Lukuvuodesta 2017–2018 lukuvuoteen 2021–2022 maidonjuontia on tuettu Suomen kouluissa ja päiväkodeissa vajaalla 15 miljoonalla eurolla.

Loppuvuodesta Euroopan komissio päättää, kattaako EU:n maitotuki jatkossa myös kasvipohjaiset juomat.

Ruotsalainen kaurajuomayhtiö Oatly on lobannut tuen laajentamista kasvipohjaisiin vaihtoehtoihin aktiivisesti. Yhtiön yhteiskuntasuhdejohtaja Cecilia McAleavey kertoo Ylelle, että yhtiön tavoitteena ei ole syrjäyttää lehmänmaitoa, vaan saada kasvipohjaiset tuotteet sen rinnalle yhdeksi vaihtoehdoksi.

Kysyimme Suomen europarlamentaarikoilta, mitä he ajattelevat koulujakelutuesta ja uskovatko he, että kasvijuomat saavat EU-tukea.

Europarlamentti äänesti koulujakelutuen jatkosta viimeksi keväällä 2023. Tukijärjestelmään ei tehty suuria muutoksia, ja esitys tuen laajentamisesta kasvijuomiin kaatui selvin äänin. Siitäkin huolimatta, että komissio suositteli niiden ottamista tuen piiriin. Parlamentti äänesti kasvijuomista käsiäänestyksellä.

Europarlamentaarikko Henna Virkkunen (kok.) uskoo, että tulevaisuudessa kasvipohjaiset juomat tulevat tuen piiriin kevään äänestystuloksesta huolimatta.

SDP:n euroedustaja Miapetra Kumpula-Natri on samaa mieltä.

– Tieto lisääntyy päättäjien keskuudessa. Jo nyt on otettu askelia hyvään suuntaan. Kun markkinoille tulee tuottajia, joiden valikoima on kestävää sekä terveydellisesti että ilmaston ja ympäristön kannalta, niin totta kai tukiohjelmien pitää niitä tukea, sanoo Kumpula-Natri.

– Parlamentti on tehnyt paljon julkilausumia ilmastokriisin torjumisesta ja esittänyt hyviäkin tavoitteita. Siihen nähden on erikoista, että ruoka jää huomiotta eikä parlamentti tukenut kasvijuomien ottamista tuen piiriin, europarlamentaarikko Alviina Alametsä (vihr.) sanoo.

Oatly: maitotuki on vanhentunut

Kaurajuomayhtiö Oatly on näkyvimmin lobannut kasvipohjaisten juomien tuomista EU:n tukirahoituksen piiriin ja siten koululaisten juomalaseihin. Ruotsalaisyhtiö on kampanjoinut asiasta myös verkkosivuillaan ja somekanavissaan.

– Nykyinen koulujakelutuki on vanhentunut eikä ota huomioon tutkimuksista saatua tietoa tai tuotekehitystä. Kouluilla on iso vastuu yhteiskunnan normien luomisessa, ja meidän mielestämme niiden pitäisi opettaa lapsille ja nuorille kestäviä ruokailutottumuksia, Oatlyn yhteiskuntajajohtaja Cecilia McAleavey sanoo.

Yhtiöstä ei haluttu kertoa, millaisia summia kampanjointiin on käytetty tai miten paljon koulujakelutuen laajentaminen voisi vaikuttaa sen myyntiin.

Oatlyn kampanjan keihäänkärkenä on kasvijuomien selvästi lehmänmaitoa pienempi ilmastokuorma.

Moni europarlamentaarikko kertoo, ettei ole törmännyt kaurajuomayhtiö Oatlyn lobbaamiseen. SDP:n Miapetra Kumpula-Natri näkee, että vaihtoehdoista tiedottaminen on pelkästään hyvä asia.

– Uusien yhtiöiden ja tuotteiden näkyvyys lobbauksessa Euroopassa on häviävän pientä. Kyllä vallassa olevien, kuten Euroopan maataloustuotannon, lobbaus on näkyvintä, suurinta ja selvästi pysyvää.

Avaa kuvien katselu Vuodesta 2017 lähtien maidonjuontia Suomen kouluissa on tuettu yhteensä 15 miljoonalla eurolla. Kuva: Markku Sipi

Osa euroedustajia kriittisiä koko tukea kohtaan

Osa Ylen haastattelemista europarlamentaarikoista ei kannata koulutukijärjestelmää tai siirtäisi vastuun kokonaisuudessaan kansalliselle tasolle.

– En katso aiheelliseksi laajentaa kasvijuomien tarjoamista Euroopan kustannettavaksi. Olen sitä mieltä myös maidosta ja hedelmistä, jotka ovat jo tuen piirissä. Tämä kuuluu mielestäni kansallisvaltioiden vastuuseen, RKP:n Nils Torvalds sanoo.

Maitotuki on perustunut alkujaan maitotuotteiden menekin edistämiseen. Nykyisin rahoituksen perusteissa huomioidaan muiden muassa lasten ravitsemus ja ympäristönäkökulma.

Suomi on maailman suurimpia maidon ja maitotuotteiden kuluttajia. 27 EU-jäsenmaasta Suomi saa Ruotsin ohella väestömäärään suhteutettuna selvästi eniten koulumaitotukea. EU-maissa koulujakelutuen käyttö on ollut laskusuunnassa. Yksi syy on ollut tuen haun byrokraattisuus.

Kysyimme EU-koulujakelutuesta eri puolueiden europarlamentaarikoilta. Kysymyksiin vastasivat Alviina Alametsä (vihr.), Miapetra Kumpula-Natri (sd.), Mauri Pekkarinen (kesk.), Pirkko Ruohonen-Lerner (ps.), Nils Torvalds (r.) ja Henna Virkkunen (kok.). Yle ei tavoittanut vasemmistoliiton euroedustajaa Silvia Modigia.

Juttua varten on haastateltu koulujakelutuen taustoista Maa- ja metsätalousministeriön Ruokaosaston Markkinayksikön neuvottelevaa virkamiestä Pekka Sandholmia ja Ruokaviraston koulujakelutukien johtavaa asiantuntijaa Jenni Anttilaa sekä ravitsemuksesta Helsingin yliopiston ravitsemustieteen professoria Mikael Fogelholmia.

