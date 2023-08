Lahdessa remontista paljastui ”helmi” – nyt juhlitaan arkkitehtuurin suurmiehiä, Eliel Saarista ja Alvar Aaltoa

Lahden kaupungintalon 23 miljoonaa euroa maksanut remontti on valmis. ”Upea kokonaistaideteos”, luonnehtii kaupunginarkkitehti.

Maailmankuuluja suomalaisarkkitehtejä, Eliel Saarista ja Alvar Aaltoa juhlitaan tänä vuonna näyttävästi eri puolilla maata.

Saarisen syntymästä on kulunut 150, ja Aallon 125 vuotta.

Juhlavuosi näkyy myös Lahdessa, missä viimeistellään parhaillaan kaupungintalon suurta peruskorjausurakkaa.

– Kaupungintalo on yksi suosikkirakennukseni. Se on upea kokonaistaideteos, Lahden kaupunginarkkitehti Johanna Palomäki toteaa.

Avaa kuvien katselu Eliel Saarisen suunnittelema Lahden kaupungintalo muistuttaa osin Helsingin päärautatieasemaa. Kuva: Tuomas Uusheimo

Näkyvällä paikalla, kaupungin keskustassa sijaitsevan rakennuksen suunnitteli Eliel Saarinen (1873-1950) vuonna 2012.

– Kun aikoinaan valittiin sata 1900-luvun merkkirakennusta, Lahden kaupungintalo oli yksi niistä, tutkija Riitta Niskanen toteaa.

Värikkään historiansa aikana kaupungintalossa on sijainnut valtuuston ja viraston lisäksi myös kirjasto, palokunta, asuntoja ja poliisikamari.

– Kaikki muistavat, että Eliel Saarinen suunnitteli kirkkonummen Hvitträskin, Helsingin päärautatieaseman ja Kansallismuseon, mutta häntä kiinnosti myös kaupungintalojen suunnittelu, tutkija Riitta Niskanen kertoo.

– Saarinen suunnitteli niitä kuusi, joista toteutuivat Lahden ja Joensuun kaupungintalot.

Lahden kaupungintalossa pidetään edelleen valtuuston kokoukset. Remontissa valtuustosalin ja muiden tilojen koristemaalauksia on entisöity.

Huonekaluja ja lamppuja on kunnostettu satoja.

Avaa kuvien katselu Rakennuksen sisäpiha katettiin pilareiden varaan rakennetulla kuparikatoksella, jonka keskialue on umpinainen. Kuva: Katriina Laine / Yle

Istuntosalissa käy vain harva, mutta rakennuksen sisäpiha on tarkoitettu kaupunkilaisten kohtaamispaikaksi ja olohuoneeksi, jonne on helppo tulla.

”Rakennus on helmi”

Hankkeen projektipäällikkö Sari Honkanen kehuu kaupungintalon arkkitehtuuria ja kauneutta.

– Rakennus on helmi. On ollut kunnia saada tehdä töitä sen korjauksen parissa.

Honkasen mukaan koko korjaushankkeen hinta on arviolta 23 miljoonaa euroa.

– Täällä on tehty todella mittava ja perusteellinen remontti, hän muistuttaa.

Peruskorjauksen pääsuunnittelija on Arkkitehdit Davidsson & Tarkela. Sama arkkitehtitoimisto vastasi myös Kansallisteatterin juuri valmistuneen peruskorjauksen suunnittelusta.

Lahden kaupungin kaavoitusarkkitehti Tuomas Helin esittelee juhlaviikoilla Ristinkirkkoa.

Ristinkirkko on Aaltojen taidonnäyte

Kaupungintalolta on suora näköyhteys Lahden toiseen tärkeään rakennukseen: Alvar Aallon (1898–1976) suunnittelemaan Ristinkirkkoon.

Vuonna 1978 käyttöön vihitty modernistinen rakennus on Lahden kaupungin pääkirkko.

Pelkistetyn ja jyhkeän rakennuksen ulkoseinämateriaali on tiili. Sisäänkäyntijulkisivun 52 ikkunaa muodostavat ison ristikuvion.

Valkeaan kirkkosaliin valo tulee suurista sivuikkunoista.

Korjattuun kaupungintaloon ja Ristinkirkkoon pääsee tutustumaan Lahden arkkitehtuuriviikkojen aikana luennoilla ja kävelykierroksilla.

Kiinnostus tapahtumia kohtaan on ollut vilkasta, kertoo kaupunginarkkitehti Johanna Palomäki.

– Saarinen ja Aalto ovat Suomen tunnetuimmat arkkitehdit. Haluamme muistuttaa kaupunkilaisille, että katsokaa, miten hieno kaupunki ja kaupunkimaisema teillä on!

Alvar Aallon kuoleman jälkeen arkkitehti Elissa Aalto saattoi loppuun useita kesken olleita rakennushankkeita. Ristinkirkko oli niistä yksi.

Elissaa ei saa unohtaa

Osansa Alvarin menestyksestä oli myös hänen toisella vaimolla Elissalla. Usein arkkitehti Elissa Aallon (1922–1994) merkitys ja työpanos jäävät Alvar Aallon varjoon, vaikka hän teki elämäntyönsä tämän arkkitehtitoimistossa.

Elissa Aalto viimeisteli mieheltään kesken jääneen kirkon suunnittelun. Alvar Aalto ei ehtinyt nähdä kirkkoa valmiina, vaan kuoli ennen sen valmistumista.

Lahtelaisessa Galleria Nuovossa avattu näyttely esittelee Elissa Aallon elämäntyötä.

Kiertonäyttely on ollut aiemmin esillä Rovaniemellä, Alajärvellä, Tammisaaressa ja Oulussa. Se on osa Alvar Aallon 125-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa.

Avaa kuvien katselu Galleristi Kea Nuorivaara esittelee Elissa Aalto -näyttelyä. Se on avoinna Galleria Nuovossa 1.10. saakka. Kuva: Katriina Laine / Yle

Sunilassa ovet auki koteihin

Kotkassa alkoi lauantaina Alvar Aalto -viikko, joka juhlistaa arkkitehtia sekä hänen ensimmäistä puolisoa Aino Aaltoa (1894–1949).

Kotkan Sunilassa on Aaltojen laajamittaisin toteutunut suunnittelutyö, Sunilan Aalto-kodit.

Pariskunta suunnitteli Sunilan metsälähiön 1930-luvulla. Aikanaan se tarjosi luksusasumista tehtaan työntekijöille.

Aalto-viikolla yleisöllä on mahdollisuus päästä kurkistamaan neljääntoista alueen yksityisasuntoon. Niissä on vaalittu arkkitehdin perintöä ja asuntoja on sisustettu Aalto-huonekaluin.

Tänä vuonna eri puolilla Suomea järjestettävistä Alvar Aalto -tapahtumista ja näyttelyistä löydät kootusti tietoa täältä.